Kommentti: Tuhoaako Ilves Lukon mestaruusunelman? Katseet kääntyvät tamperelaisten hiomattomaan timanttiin

Ilveksen nuori ykkösvahti Eetu Mäkiniemi voi olla tupsukorvien jokerikortti tänä keväänä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Lähtökohdat ovat selkeät. Rauman Lukko on suurin mestarisuosikki ottelusarjaan Tampereen Ilvestä vastaan.

Lukko on hallinnut SM-liigaa tällä kaudella ajoittain näytöstyyliin. Johtaja Virran Dream Team on ansainnut suosikkiasemansa laadukkaalla ja pitkäjänteisellä urheilutyöllä, jota Raumalla on viime vuodet tehty.

Olisi todellinen jytky, jos kivikova Lukko kompuroisi kesälomille jo tässä vaiheessa pudotuspelejä.

Lukon kaataminen vaatisi Ilvekseltä likipitäen täydellistä kollektiivista onnistumista, mutta se on mahdollista.

Yksi pelaaja on erityisen ratkaisevassa asemassa tänään alkavassa ottelusarjassa.

Ilveksen nuori ykkösvahti Eetu Mäkiniemi voi olla tupsukorvien jokerikortti, joka nousee vielä ottelusarjan puhuttavimmaksi pelaajaksi.

Mäkiniemi, 22, on nostanut tasoaan kauden edetessä komeasti.

Kun sarjan paras maalivahti Lukas Dostal lähti syyskauden lopulla Ilveksestä Anaheim Ducksin organisaatioon, tuulikaappiin jäivät valtavat saappaat.

Oli odotettua, että Ilveksellä on edessään kasvukipuja, kun Dostalin lisäksi riveistä poistuivat pelipaikkansa parhaat pelaajat, keskushyökkääjä Arttu Ruotsalainen ja puolustaja Juuso Välimäki.

Dostalin lähtö kirpaisi eniten. Timanttinen tshekkivahti oli korvaamaton, mutta kauden aikana Ilves on pystynyt kompensoimaan tähtivajetta.

Runkosarjan loppua kohti Ilveksen viisikkopuolustus kohentui oleellisesti. Ilves varjelee ja puolustaa ykkössektoriaan jämäkämmin. Jouko Myrrän valmentama joukkue puolustaa sisäkautta säntillisesti ja sitkeästi.

Dostalin aikana Ilves pystyi pelaamaan rohkeammin ja isommalla riskillä, koska viimeisenä lukkona seisoi sarjan paras maalivahti. Dostal pelasti monena iltana joukkueensa.

Nyt Ilveksen on puolustettava tiiviimmin yhdessä. Jämäköitynyt puolustuspeli on auttanut Mäkiniemeä pääsemään pelinsä päälle.

Maaliskuun seitsemässä ottelussa Mäkiniemen torjuntaprosentti oli kova 93,3.

Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella KooKoota vastaan Mäkiniemi oli joukkueensa paras pelaaja. Kahdessa ottelussa Mäkiniemi torjui 75 laukausta ja päästi neljä maalia. Molemmissa otteluissa Ilves oli välillä pahassa mankelissa, mutta Mäkiniemi oli betonivarma.

Eetu Mäkiniemi oli kovassa rumputulessa KooKoota vastaan pudotuspelien 1. kierroksella.­

Vantaalta ponnistanut maalivahti alkaa hiljalleen lunastaa niitä odotuksia, joiden takia Carolina Hurricanes varasi hänet kesän 2017 varaustilaisuuden neljännellä kierroksella.

Mäkiniemi (191 cm/80 kg) muistuttaa urapolultaan, fysiikaltaan ja torjuntatyyliltään paljon Joonas Korpisaloa, joka kävi aikoinaan hakemassa vauhtia juuri Ilveksestä ennen siirtymistä Pohjois-Amerikkaan.

Mäkiniemi on osoittanut otteillaan ja kehittymisellään, että Ilveksellä on tällä hetkellä käsissään vastaavanlainen hiomaton timantti, jonka varaan joukkue voi laskea jo tänä keväänä yllättävän paljon.

Lukolla on kaikkien paineiden lisäksi tolppien välissä liigan paras maalivahti Lassi Lehtinen. Asetelma on herkullinen, sillä Lehtinen, 22, on samaa ikäluokkaa kuin Mäkiniemi. Ottelusarjasta tulee kahden lupaavan veskarin kaksintaistelu.

Perinteisessä paras seitsemästä -systeemissä Ilveksen yllätyssaumat olisivat pienehköt, mutta paras viidestä -systeemi on otollisempi yllätyksille.

Ottelusarjan ensimmäiset ottelut Raumalla ovat Ilvekselle iskun paikkoja.