Koronasta toipuva Pekka Virta haluaa vaihtoaitioon – ”Halliin ollaan tekemässä erikoisjärjestelyjä”

Tuhoaako Ilves Lukon mestaruusunelman?

SM-liigan pudotuspeleihin valmistautuvan Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virta vaikuttaa yllättävänkin pirteältä siihen nähden, että takana on 48 sairaalavuorokautta. Näistä peräti 27 oli teho-osastolla.

Työpaikaltaan Virta joutui olemaan koronaviruksen takia pois kaikkiaan 66 vuorokautta peräkkäin.

– Haluaisin päästä loppukaudella vielä takaisin vaihtoaitioonkin, mutta se edellyttää pelien jatkumista mahdollisimman pitkälle. Toistaiseksi en pysty vielä seisomaan riittävän kauan paikallani, syke nousee, ja sitä vioittuneet keuhkot eivät kestä, Virta valottaa.

Virran ulottuvilla on koko ajan nopeasti saatavissa lisähappipullo, jos hapetusarvo putoaa syystä tai toisesta liian alas.

– Joukkueeseen olin ensimmäisen kerran yhteydessä videoyhteydellä ennen maaliskuun lopulla Raumalla pelattua JYP-ottelua. Sen jälkeen olen puhunut pojille niin ennen peliä, erätauoilla kuin pelin jälkeenkin kaiuttimien kautta. Pudotuspelien alkuun mennessä halliin ollaan tekemässä jotain erikoisjärjestelyjä, jotka mahdollistaisivat myös sen, että olisin henkilökohtaisesti paikalla.

– Pelaajia olen toki tavannut sairaalasta pääsyni jälkeen melkein päivittäin. Kontakti on aina erilainen, kun se tapahtuu kasvokkain, Virta selvittää.

Virta valmentaa historiansa ensimmäisen runkosarjavoiton vienyttä Lukkoa neljättä ja samalla myös viimeistä kautta. Kokeneen päävalmentajan mukaan nyt ollaan siinä tilanteessa, missä piti olla vuosi sitten samaan aikaan eli kamppailemassa tosissaan mestaruudesta.

– Suurin muutos koko SM-liigaa ajatellen on nyt siinä, että olemme ylipäätään saaneet pelata täysipainoisesti. Siihen olisi ollut ihan sama mahdollisuus myös viime keväänä, mutta koronan pelossa kausi lyötiin ihan kalkkiviivoilla poikki.

– Jääkiekkoa ajatellen ikävintä on se, että pelit on jouduttu viemään läpi ilman katsojia. Tyhjä halli ei yksinkertaisesti vain sytytä pelaajia yhtä paljon kuin täysi katsomo. Adrenaliinin merkitys jääkiekon kaltaisessa kamppailulajissa on iso, Virta tietää.

Virta kehuu joukkuettaan joukkueeksi ”isolla jiillä”. Hän vakuuttaa, ettei ennen pudotuspelien alkua lähdetä enää kaivamaan mitään ”kaniineja hatusta”, eikä valmennuksessa ylireagoida, vaan jokainen peli ”joko voitetaan tai hävitään omalla tyylillä”.

– Oma rohkea peli riittää. Olemme löytäneet rohkean hyökkäystapamme ja syöttöpelimme taas runkosarjan lopussa ja sillä mennään loppuun asti. Paineen antavat muut, Lukko ei sitä itse harteilleen kasaa, tulee vastaan kuka tahansa, hän vakuuttaa.

Lukko kohtaa puolivälierissä Ilveksen, joka varmisti jatkopaikkansa kukistamalla KooKoon.

– Parasta tämän kauden Lukossa on sisäinen vaatimustaso ja huipussaan oleva keskinäinen kunnioitus pelaajien välillä. Nyt on tullut sitten aika mitata niin oma pää kuin ryhmähenkikin aidosti, Virta muistuttaa.

Lukko kohtaa Ilveksen. Ottelusarja alkaa maanantaina. Kuva maaliskuun lopulta.­

Joukkueensa terveystilannetta Lukon päävalmentaja kuvaa lyhyesti ” tosi hyväksi” . Muutama pelaaja paranteli pikkuvammoja runkosarjan lopulla, mutta maanantaina alkaviin puolivälieriin joukkue on lähdössä parhaalla mahdollisella kokoonpanolla.

– Toki pudotuspeleissä pitää pystyä reagoimaan nopeastikin, jos jollain pelaajalla ei jostain syystä kulje.

Nuorten Suomen mestaruuden voittaneesta joukkueesta Virta aikoo nostaa miesten ratkaisupeleihin yhden maalivahdin ja kolme kenttäpelaajaa.