Kärppien Jussi Jokinen muutti pudotuspelien ajaksi saunamökkiin – hauska paljastus seurana olevasta Juhamatti Aaltosesta

Kärpät pyyhkäisi Sportin yli vakuuttavalla marssilla ja selvitti tiensä jääkiekon SM-liigan puolivälieriin.

Kaikki mahdolliset ennakkoasetelmat puolsivat todella tasaista ottelusarjaa, jossa seurahistorian toista kertaa pudotuspeleihin edennyt Vaasan Sport iskisi kulmahampaat terävänä runkosarjassa takkuilleen kestomenestyjän Oulun Kärppien kimppuun SM-liigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

Totuus oli kuitenkin toisenlainen. Kärpät jyräsi Sportin köysiin tavalla, joka ei jättänyt selittelyille sijaa. Se antoi myös myrskyvaroituksen, ettei oululaisjoukkuetta kannata aliarvioida.

– Oltiin tylyn tehokkaita. Ehkä siinä näkyi juuri tämän joukkueen kokemus. Paketti pysyi tosi hyvin kasassa, Jussi Jokinen tiivisti perjantaisen ratkaisevan ottelun jälkeen.

Konkarihyökkääjä niputti samalla koko ottelusarjan, jonka suurin kliimaksi lässähti vähän jo torstaina Vaasassa, jossa Kärpät voitti 4–2. Sport oli ahnas, taisteleva ja pitkiäkin aikoja pelin päällä, mutta missään vaiheessa joukkue ei kyennyt laittamaan Kärppiä todella ahtaalle.

Kärpät puolestaan oli tylyn jämäkkä sarjan kriittisillä hetkillä – ja kehitti pelaamistaan runkosarjan vaikeuksista. Tapa, jolla Kärpät hallitsi molempien maalien edustoja, oli hämmentävä.

– Oli tiedossa, että vastustaja on juuri siellä alueella erinomainen. Voitimme Sportin tavallaan heidän omilla vahvuuksilla, vastuuvalmentaja Mikko Manner tiivisti.

Tässä syntyy Jussi Jokisen (oik.) ylivoimalla iskemä 2–0-maali.­

Kärppien kokenut osasto otti kauden tärkeimmällä hetkellä ison vastuun tuloksenteosta. Jokinen iski tärkeät ylivoimamaalit molemmissa peleissä. Kanadalaissentteri Cody Kunyk nousi puolestaan ottelusarjan tähdeksi iskettyään neljä tehopistettä.

Kärpät putosi suoran pudotuspelipaikan ulkopuolelle maalieron johdosta myöhään tiistai-iltana. Asetelma ei ollut joukkueelle millään muotoa suotuisa, kun edessä oli neljä kiivasta kamppailua viiteen päivään. Tapa, jolla joukkue reagoi, sai valmennukselta kiitosta.

– Kärpät kuuluu pudotuspeleihin, ja kun epäonnistuimme runkosarjassa, niin kyllä se loi meille paineita. Tämä viikko on ollut tosi tunteellisia pelejä täynnä ja nyt on mahtava päästä mittaamaan tasomme, Manner jatkoi.

Kun koronavirus tiivisti myös pudotuspelien pelitahdin äärimmilleen, otti Kärpät viime viikolla äärimmäiset keinot käyttöön. Paikallislehti Kaleva kertoi viime viikolla, että osa Kärppien pelaajista minimoi omaehtoisesti lähikontaktit perheenjäseniinsä, jotka käyvät töissä tai koulussa.

Lähes tuhannen NHL-ottelun Jokisen osalla se tarkoitti muuttoa omakotitalon pihapiirissä sijaitsevaan saunamökkiin.

– Siellä on lähinnä vain nukuttu. Kaikki muu aika kuluu hallilla ja nyt on oltu lähes viikko reissussa, Jokinen hymyili.

Juhamatti Aaltonen (kuvassa) kokkaillut Jussi Jokiselle.­

Ihan seinien tuijottamiseksi vapaa-aika ei ole mennyt. Pudotuspelien hengessä sisäpiirin asioita ei juuri vuodeta ulospäin, mutta tämän tarinan Jokinen jakaa mielellään.

– Aaltosen Juhis (Juhamatti) on kokkaillut mulle joka ilta ihan huippu dinnerin – on maistunut. Siellä me on illat spekuloitu kaikkea ja heitetty tarinaa.

Vapaan viikonlopun aikana Jokinen toivoi näkevänsä ulkona reippailun merkeissä perhettään. Sunnuntaina matka vie kohti puolivälieriä, jossa vastaan asettuu HIFK. Asetelmaa mehusteltiin jo perjantaina.

– Vastus kovenee, mutta kaikki paineet ovat täysin HIFK:lla. Kaksi edellistä kertaa tilanne on ollut toisin päin, Manner hekumoi.