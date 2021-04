Kärppien Juhamatti Aaltonen äimisteli joukkuekaverin kikkaa: ”Se lupaa meille hyvää”

Kärpät otti vahvan kiinnityksen jatkopaikkaan kärkipelaajien johdolla.

Lähtökohdat ennakkoon olivat selkeät. Kestomenestyjä Oulun Kärpillä on tässä vaiheessa vain hävittävää ja Vaasan Sportilla vain voitettavaa.

Kärppien ei pitänyt pelata vielä tässä vaiheessa pudotuspelejä, kun taas Sportin nousu kympin joukkoon on vaasalaisittain hieno venyminen.

Näistä asetelmista lähdettiin torstai-iltana Kuparisaaressa pudotuspelien 1. kierroksen avausotteluun.

Rutinoitunut ja kliininen oululaisjoukkue nousi minisarjassa kuskin paikalle ja otti vahvan kiinnityksen jatkopaikkaan 4–2-voitolla.

– Jämäkkä esitys meiltä. Puolustettiin maltilla, mutta ei pystytä vielä ihan täyttä 60 minuuttia pelaamaan virheettömästi. 55 minuuttia oli hyvää, mutta vähän jännitystä oli havaittavissa, Kärppien konkarihyökkääjä Juhamatti Aaltonen niputti.

Ottelun päätöserä oli kuin Kärppien kuluva kausi pienoiskoossa. Peli oli kymmenen minuuttia ennen loppua vahvasti näpeissä, kun Otto Karvinen vei vieraat jo 4–0-johtoon.

Sen jälkeen paketti alkoi rakoilla. Seitsemän minuuttia ennen loppua Sport ilmoittautui vielä sarjaan mukaan kahdella Janne Keräsen maaleilla.

Pudotuspelien 1. kierroksella jatkoon menijä ratkeaa kahden ottelun yhteismaalien perusteella.

– Unohdettiin vähän, että yhteismaalit ratkaisevat ja puhallettiin vähän ulos. Tämä oli silti hyvä tulos. Ikävää ja harmittaa, että annettiin helepolla vastustajalle siimaa. Tämä oli vähän kuin meidän kausi tähän asti, 35-vuotias Aaltonen myönsi.

– Tämä on edelleen meille pientä opettelua tässäkin vaiheessa kautta, miten pelejä lyödään pakettiin.

Juhamatti Aaltonen ja Kärpät kohtaavat Sportin ratkaisevassa toisessa ottelussa heti perjantaina. Arkistokuva.­

Kärppien marssia pudotuspelien avauksessa johtivat ne pelaajat, joilta johtajuutta myös odotetaan.

Maaliverkkoa heiluttivat Aaltosen (1+1) lisäksi eturivin pelaajista entinen NHL-pelaaja Jussi Jokinen ja Cody Kunyk (1+1).

– Meidän hommamme on johtaa kärjestä ja pelata erikoistilanteet hyvin, muistutti Aaltonen, joka teki runkosarjassa 32 ottelussa seitsemän maalia.

– Siitä on hyvä fiilis, että saatiin laajasti onnistumisia. Karvinen ja Jari Sailio painavat hommia joka ilta, joten hienoa, että jätkät saivat palkintoa siitä.

Kärppien kohentuneesta itseluottamuksen tasosta kertoo jotain se, että duunarihyökkääjä Karvinen yritti ottelun lopulla hänelle harvinaisempaa vaihtoehtoa, ilmaveiviä.

– Kun Karvinen yrittää ilmaveiviä, se lupaa meille hyvää, naurahti Aaltonen.

Avausottelussa Kärpät sai kriittiseen paikkaan onnistumisen ylivoimalla, kun Jokinen avasi maalihanat. Ylivoimapeli on ollut tähtisikermän murheenkryyni viime viikkoina.

Kärpät ei onnistunut tekemään ylivoimalla yhtään maalia runkosarjan kuudessa viimeisessä ottelussa.

– Ollaan vaihdeltu kokoonpanoja ylivoimassa ja yritetty keksiä vaikka mitä. Hommia on tehty paljon. Videoita on katsottu paljon ja ylivoimaa on käyty läpi tiiviisti, huokasi Aaltonen.

– Nyt tuli tuollainen perusmaali pienen tippipelin kautta. Tuollaisia tarvitaan, kun ylivoima on ollut tehotonta ja sitä pitää vain yksinkertaistaa. Tänään ylivoima oli 50-pinnaista. Se lupaa hyvää ja toivottavasti se alkaa tuosta aueta. Pientä raikkautta siihen vielä vaaditaan.

Niin sanottu säälipleijarivaihe on ollut vieras käsite Kärpille viime vuosina. Kärpät aloitti edellisen kerran samasta vaiheesta pudotuspelit keväällä 2017.

Kolmena edellisenä kautena runkosarjan voittaneelle Kärpille pudotuspelien aloittaminen ekstrakierrokselta voi olla hyväkin koetinkivi vuoristoratamaisen runkosarjan jälkeen.

– Tämä on hyvä sauma saada peliä kuosiin. Pelasimme jo Tampereella Tapparaa vastaan vahvan kamppailupelin. Sportilla on myös äijämäinen joukkue, jossa on paljon hyviä kamppailijoita. Se valmistaa meitä hyvin jatkoa varten, näki Aaltonen.

Kärpät lähtee entistä vahvempana ennakkosuosikkina Raksilan perjantai-iltaan.

– Hyvät palauttelut tähän, syödään ja nukutaan hyvin. Huomenna luistimet kiriälle, lähdetään pellaamaan rohkeasti ja lyödään sarja pakettiin kunnialla.