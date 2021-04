Podcast: Taistelu Kanada-maljasta alkaa! Näin käy SM-liigan pudotuspeleissä

Tämän viikon Total Hockey Foreverissa hehkutetaan alkavia pudotuspelejä.

Edessä on äärimmäisen tasainen kevät, mutta jonkunhan se on lopulta oltava finaaleissa häviämässä HIFK:lle.

Lukolle tätä viittaa on koko kauden ajan soviteltu, ja siihen suuntaan saattaa THF:n pudotuspeliprofetiakin olla kallellaan. Tai sitten ei ole. Ehkä Tappara tulee. Mutta tuleeko paljon hehkutettu TPS sittenkään? Tai Pekko Pelikaani – jonka kausi on sanalla sanoen loistava.

Puhumattakaan KalPasta, joka tekee kaikessa hiljaisuudessa huipputyötä päävalmentaja Tommi Miettisen johdolla. Olisiko KalPasta jopa finaaliyllättäjäksi? Mene ja tiedä. Go and know.

Kunniamaininnan ohjelmassa saa Petri Kontiolan voitokas kostokiertue.

Ohjelman toimittavat C Moren SM-liigalähetysten juontaja Tuomas Nyholm ja Ilta-Sanomien jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Voit kuunnella kaikki Total Hockey Foreverin jaksot Suplasta.