SM-liigan pudotuspelit pian vauhtiin! ”Ei voi mennä kenenkään selän taakse”

SM-liigan pudotuspelit pääsevät pian vauhtiin.

SM-liigan pudotuspelit alkavat torstaina otteluilla KooKoo–Ilves ja Sport–Kärpät vain kaksi päivää runkosarjan päättymisen jälkeen.

Ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta puolivälieriin pääsijät ratkeavat kahden ottelun yhteistuloksella.

– Kärpät on iso ja menestynyt seura. Tiedämme, että se on kova nippu. Meidän kausi on ollut nousujohteinen. Meillä on kokenut nippu pudotuspelien suhteen, vaikka Sportissa pudotuspelejä he eivät olekaan pelanneet, sanoo vaasalaishyökkääjä Erik Riska.

Sportin kokeneeseen kaartiin kuuluvat muun muassa Janne Keränen, Niclas Lucenius ja Erikin isoveli Filip Riska. Päävalmentaja Risto Dufvan mukaan joukkue ei voi turvata vain kokeneisiin pelaajiin.

– Ei voi mennä kenenkään selän taakse. Rivien pitää kestää jokaisen miehen osalta, Dufva painotti.

Kärpät on sarjan kestomenestyjä, mutta Dufva luottaa haastaja Sportin mahdollisuuksiin.

– Runkosarja oli tiukka viimeisille kierroksille asti. Nyt kävi niin, että myös vastustajalla se oli tiukka. Tämä on kilpajuoksu siihen, kumpi ehtii ladata rivit uudestaan kuntoon. Tosimielessä lähdemme kasvattamaan Sportin playoff-tarinaa, joka ei ole vielä kahta päivää pidempi.

KooKoon piti kohdata Ilves jo vuosi sitten pudotuspeleissä, mutta niitä kukaan ei päässyt pelaamaan.

– Hieno tilanne, että pääsemme tähän asemaan ja pelaamaan. Pitää osata nauttia. Tämä on ollut isoin tavoite, ja nyt pääsemme toteuttamaan sen. Kaikki ovat odottaneet näitä pelejä. Joukkue pitää saada oikeaan henkiseen tilaan, ettei jännitetä turhia. Pitää uskaltaa antaa mennä, sanoi KooKoon päävalmentaja Jussi Ahokas.

– Ilveksen kanssa pelasimme tiukkoja otteluita jo runkosarjassa. Ilves on hyvä haaste meille. Erikoistilanteiden maalintekotehokkuuden pitää olla kunnossa.

Runkosarjan kärkikuusikko Lukko, HIFK, TPS, Tappara, KalPa ja Pelicans ovat jo varmistaneet paikkansa ensi viikolla alkavaksi suunniteltuihin puolivälieriin.