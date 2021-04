Anton Lundell ja kaksi muuta HIFK:n pelaajaa aloittivat armeijan – SM-liigan pudotuspelit vauhtiin pian

Kolmikko on normaalisti HIFK:n käytettävissä pudotuspeleissä.

SM-liigan runkosarja pelattiin loppuun tiistaina.

Helsingin IFK:n pelaajista Anton Lundell, Juha Jääskä ja Tobias Winberg heräsivät keskiviikkoaamuna pudotuspelimaailmaan erilaisissa tunnelmissa, sillä kolmikko astui varusmiespalvelukseen Santahaminassa.

HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen kertoo Ilta-Sanomille, että kolmikko palaa jo torstaina pudotuspeleihin valmistautuvan joukkueen mukaan.

– Olen pelaajien kautta ymmärtänyt, että kaksi peliä viikkoon riittää siihen, että he ovat (armeijan) alkuvaiheen joukkueen mukana. Urheilujoukot on rakennettu fiksusti ja urheilijoita ajatellen tosi hyvin, niin, että se haittaisi mahdollisimman vähän pelikautta, Salmelainen sanoi.

– Tarkkaa tietoa minulla ei ole paitsi se, että he ovat käytettävissämme.

Pudotuspelijoukkueissa rakennetaan kuumeisesti erilaisia joukkueen sisäisiä kuplamalleja kevään tärkeimpiä pelejä varten.

HIFK:ssa jylläsi jo keväällä korona-aalto, jonka takia se pelasi vähiten runkosarjaotteluita kaikista joukkueista (50). Tällä on vaikutusta myös kevään suunnitelmiin:

– Meillä on sikäli vähän erilainen tilanne, kun joukkueessa on (koronavirukselle) immuuneja pelaajia. Rakennetaan ja mietitään, mikä on fiksuinta meidän joukkueellemme. Pyrimme tehostamaan sitä entisestään, että tauti pysyy ulkona pukukopista.