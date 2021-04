Jani Tuppuraisen, 41, silmät kostuivat pukukoppipuheiden jälkeen – seuraikonit jättivät JYPin karmeissa tunnelmissa: ”Vetää hiljaiseksi”

JYPin suuruusvuosien avainpelaajat Jani Tuppurainen, Jarkko Immonen, Ossi Louhivaara ja Mikko Kalteva eivät saaneet JYP-uralleen ansaitsemaansa loppua.

Ossi Louhivaara, 15 kautta ja 824 ottelua. Jani Tuppurainen, 12 kautta ja 733 ottelua. Jarkko Immonen, 9 kautta ja 554 ottelua. Mikko Kalteva, 9 kautta, 509 ottelua.

JYPin suuruusvuosien avainpelaajat joutuivat hyvästelemään JYPin olosuhteissa, joissa eivät ikipäivänä olisi halunneet sitä tehdä.

Vain Hippoksen jäähallin ulkopuolella omiaan kannattaneen rumpuryhmän pauke kaikui sisään vaimeana ja kannusti herroja näiden viimeisellä JYP-taipaleella – ja saatteli liikuttuneet kiekkoilijat viimeisen kerran pois areenan jäältä.

JYPin uskollinen rumpuryhmä kannusti omiaan kauden viimeisessä ottelussa jäähallin ulkopuolella. Pelin jälkeen rumpuryhmä muisti JYP-uransa lopettaneita pelaajia pienellä lahjalla.­

Eriskummallisen, Jyväskylässä jopa farssimaisia piirteitä, saaneen kauden ”kruunasi” kotijoukkueen sysisurkea esitys runkosarjan lopuksi ja toisaalla SaiPan ajassa 59.59 tekemä tasoitusmaali. Se oli kuin piste JYPin koko kauden tarinalle: JYP jäi ensimmäisen kerran historiassaan SM-liigan jumboksi. Tätä saavutusta JYPin suurmiehet eivät olisi halunneet ansioluetteloihinsa lisätä.

He olisivat ansainneet paljon enemmän.

Louhivaara ja Kalteva lopettavat uransa, liigan ikänestori Tuppurainen, 41, ja Immonen, viikon päästä 39, jatkavat uraansa muualla.

Merkille pantavaa on nelikon seurauskollisuus. Louhivaara ei pelannut koskaan yhtään liigapeliä muualla. Immonen, Tuppurainen ja Kalteva eivät JYPiin tulonsa jälkeen pelanneet koskaan Suomessa muualla.

– Täällä on aina ollut mahdollisuus menestyä. Vaikka meillä ei ole ollut parhaita pelaajia, aina on ollut hyvä porukka. Töitä on tehty päivittäin tiettyjen arvojen mukaan, yhteistä hyvää vaalien. Joukkueen yhteishenki sekä seuran ja koko Keski-Suomen yhteisöllisyys on ollut erittäin suuri voimavara. Siitä seuran kannattaa pitää kiinni jatkossakin, Tuppurainen tunteili.

Konkarit joutuivat hyvästelemään tyhjät katsomot.­

Viitisen minuuttia ennen loppua peli oli seisahduksissa usean minuutin, kun illan juhlakaluille järjestettiin jäähyväisseremoniat jäällä.

– Mietin etukäteen, miten kestän sen seremonian. Onneksi oli kolme hyvää ystävää rinnalla, ettei tarvinnut olla yksin siinä huomion keskipisteenä. Lopettamispäätöksen jälkeen olin ehtinyt tehdä tavallaan surutyötä viikon ajan, ja nyt vahvat tunteet tulivat hienoista muistoista, Louhivaara sanoi.

Kaikkien neljän lähipiiri pääsi katsomaan ottelua aitioista erikoisjärjestelyjen ansiosta, mikä oli pelaajille tärkeää.

– Oli erityisesti pojalleni tärkeää, että hän pääsi näkemään vielä yhden, viimeisen pelini. Ja vaimolle tietysti myös. Hän on ollut korvaamaton tuki uran aikana, Kalteva sanoi.

– Kun katselin tuonne lehtereille, näytti siltä, että 11-vuotiaalla tytölläni meni itseni lisäksi eniten tunteisiin. Itselleni tämä oli yksi uran vaikeimmista peleistä juuri vahvan tunnelatauksen vuoksi, Louhivaara tunnusti.

JYPin taloudellinen tilanne oli jo ennestään äärimmäisen vaikea. Kun korona iski päälle ja JYP leikkasi rajusti pelaajien palkkoja, konkariosasto joutui kantamaan koko joukkueen puolesta valtavan kuorman.

Syksyllä kapteeni Tuppurainen kuvaili vetisin silmin palkkavääntöjen aiheuttamia tuntojaan Ilta-Sanomissa. Nyt silmät kostuivat eri syystä.

– Tuleehan tässä tippa silmään. Varsinkin, kun tästä asiasta puhuu. Vasta pelin jälkeen valkeni koko homma. Että mitä tässä on tapahtunut ja saanut kokea. Pelin aikana ei ehtinyt miettiä, mutta kopissa tuli tunteet pintaan, Tuppurainen sanoi nieleskellen.

– Sain kuulla kopissa hienoja sanoja, jotka vetivät nöyräksi ja hiljaiseksi. Olen tottunut pelaamaan suurella tunteella, ja sitten on myös sitä toisenlaista tunnetta, hän jatkoi.

Mikko Kalteva (vas.), Ossi Louhivaara, Jarkko Immonen ja Jani Tuppurainen jättivät hyvästit JYPille niiden mestaruusviirien alla, joita ovat itse olleet hankkimassa.­

Tuppurainen myönsi, että kausi oli hänen yli 20-vuotisen uransa raskain.

– Olihan se. Toivottavasti tällaista kautta ei tule enää kenenkään kohdalle. Energiaa meni vääriin asioihin. Kuten Jukka Seppänen (JYPin pääomistaja) sanoi, tässä taisi tulla yhdessä kaudessa tehtyä kapteenin hommia seitsemän kauden edestä.

– Mutta oli tämä myös opettavainen vuosi. Tämä on kasvattanut minua ihmisenä todella paljon, ja yritän ottaa tästä opiksi tulevaisuutta varten.

Niin, se tulevaisuus. Tuppuraisen ja Immosen kohdalla liikkuu monenlaisia huhuja. Tuppurainen vahvistaa jatkavansa pelaamista, samoin teki Immonen Radio Keskisuomalaisen haastattelussa.

– Kyllä minulla pelit jatkuvat. Saa nähdä, miten asiat etenevät, mutta puristusta löytyy vielä, 41-vuotias konkari vakuutti.