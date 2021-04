Näin SM-liiga aikoo pelata pudotuspelit – liigapomo suivaantui kritiikistä: ”Ottaa pannuun”

SM-liigan pudotuspelikaavio on selvillä.

Poikkeuksellisen liigakauden huipennus lähestyy. Jääkiekon SM-liigan pudotuspelivaihe alkaa tällä viikolla, mutta liigan sivuilla pudotuspelien otteluohjelma näytti ainakin vielä maanantaina iltapäivällä tyhjää.

Runkosarjan viimeinen kierros pelataan tiistaina. Pudotuspelien ensimmäinen kierros alkaa torstaina.

Liiga tiedotti toissa viikolla, että ensimmäinen kierros pelataan CHL:stä tutulla järjestelmällä.

Ratkaisevana kriteerinä on poikkeuksellisesti kahden ottelun maaliero. Ottelut käynnistyvät runkosarjassa heikommin sijoittuneen kotikentällä. Ottelupäivät ovat torstaina ja perjantaina.

Puolivälierät alkavat ensi viikon maanantaina 19. huhtikuuta.

– Rohkenen sanoa, että 99 prosentin varmuudella puolivälierät alkavat 19. päivä. Miten siitä sitten eteenpäin, niin siihen vaikuttavat erilaiset asiat, joihin pyydämme viranomaisilta vastauksia. Kun saamme vastaukset, tiedämme miten toimia, SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä kertoo Ilta-Sanomille.

– Meillä on muutamia asioita auki viranomaisten suuntaan. Kun ne vahvistuvat, katsomme millä suunnitelmalla etenemme. Me emme ole kaikissa asioissa kuskin paikalla, joten en voi valottaa tätä tarkemmin, koska ne ovat viranomaisasioita.

Puolivälierävaiheesta alkaen ottelusarjat pelataan normaalia tiiviimmällä järjestelmällä.

SM-liigan mestari pääsee käsiksi Kanada-maljaan.­

Kaavio on simppeli.

Puolivälieristä aina finaalisarjaan asti ottelusarjat ratkotaan paras viidestä -järjestelmällä.

Järvelän mukaan paras seitsemästä -vaihtoehtoa ei harkittu edes finaalivaiheeseen.

– Paras viidestä -järjestelmä on ollut alusti asti vaihtoehtona. Meillä tulee perälauta vastaan, koska MM-kisat alkavat viikolla 20 (toukokuun 21. päivä) eli finaalit päättyvät viikolla 19.

– Meitä sitovat muun muassa kansainväliset säännöt vapauttaa pelaajat MM-kisoihin. Siinä on seitsemän vuorokauden sääntö, selventää Järvelä.

Mahdollinen kuplavaihtoehto eli joukkueiden keskittäminen pelaamaan yhdelle paikkakunnalle toteutuu aikaisintaan välierävaiheessa.

– Se ei ollut oikeastaan edes tavoite pelata kuplassa puolivälierävaihetta, Järvelä kertoo.

Aiemman THL:n ohjeistuksen mukaan yhdessä kuplassa voisi pelata neljä joukkuetta tiukoin turvatoimin. Kuplaan siirtymisen kohdalla SM-liigan selvitystyö jatkuu edelleen.

Tampereen legendaarinen kiekkopyhättö Hakametsä on yksi mahdollinen vaihtoehto kuplaolosuhteisiin.­

Järvelän mukaan pudotuspelien lopullinen aikataulu vahvistetaan turvallisuustoimien ja eri testausprotokollien vaatimusten mukaisesti.

– Meillä on erilainen tartuntatautilaki kuin muualla Euroopassa. Sen takia meillä on erilaiset haasteet. Liian moni niin sanottu asiantuntija on nyt ottanut kantaa tietämättä sitä, millainen tartuntatautilaki Suomessa on.

– Emme me huvikseen tee näitä asioita. Yritämme elää viranomaisten ja tartuntatautilakien mukaan. Se on meidän lähtökohtamme. Se on ainoa työkalu, jolla toimimme. Ei meillä ole muuta vaihtoehtoa, Järvelä sanoo.

Tiivis otteluohjelma on joukkueille armoton.

Se ei mahdollista karanteeniin asetetun joukkueen odottamista ja otteluohjelman merkittävää muokkaamista.

Koronatartunta pakottaisi joukkueen luovuttamaan ottelusarjan.

– Ottaa pannuun, kun puhutaan Ruotsin tilanteesta ja verrataan, miten esimerkiksi SHL:ssä toimitaan. Monilta unohtuu se, että Ruotsissa on erilainen tartuntatautilaki. He voivat SHL:ssä operoida eri tavalla kuin me, Järvelä muistuttaa.

– Jos täällä yksi pelaaja saa koronan, koko joukkue joutuu 14 vuorokaudeksi karanteeniin. Ruotsissa otetaan vain sairastunut pelaaja pois, ja muu joukkue saa jatkaa normaalisti. Se on ihan eri asia.