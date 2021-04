Jussi Markkasen poika putosi 4-vuotiaana ikkunasta ja kuoli – toisen pojan nousu SM-liigaan toi muistot pintaan: ”Tässä ihan liikuttuu”

Entinen NHL-vahti on läpikäynyt raskaan koronakauden SaiPan toimitusjohtajana. Lujille otti myös avioero, ja siitäkin selviämiseen hän kertoo löytäneensä keinot muistoistaan ja kokemuksistaan.

Jussi Markkaselle mennyt koronavuosi on ollut tunteikas. Taakkaa ovat aiheuttaneet mm. avioero sekä SaiPan yt-neuvottelut.­

Lappeenrannan Kisapuiston jäähallissa on aavemaisen hiljaista. Katsomo ja kaukalo ammottavat tyhjyyttään, kasvomaskin takaa pursuava oma hengitys synnyttää sentään elontunnetta.

Tunnelma symboloi osuvasti koronaepidemian piinaama SM-liigakautta 2020–21, jonka uhriksi myös paikallinen ylpeys SaiPa on joutunut. Epidemioita tulee ja menee, ja urheilu on vain urheilua, mutta miten ihmiset esimerkiksi tässä jääkiekkoyhteisössä jakselevat?

Pian katsomoon saapuu sovitusti SaiPan toimitusjohtaja ja osaomistaja Jussi Markkanen, 45. Keväällä 2018 menestyksekkään pelaajauransa lopettanut eteläkarjalainen on viimeisen vuoden aikana ollut harvinaisen kovassa paineessa, sillä heti koronapainajaisen alussa hänen pitkä avioliittonsa Sanna-vaimon kanssa päättyi eroon. Sen jälkeen hän on joutunut vetämään alaisilleen jo kolmet yt-neuvottelut.

– On tämä kieltämättä ollut poikkeuksellisen raskas vuosi, Markkanen sanoo.

– Mutta niin se on ollut myös lukemattomille muille ihmisille sekä Suomessa että maailmalla, ex-huippuvahti muistuttaa.

Koronan vuoksi piskuinen SaiPa leikkasi budjettiaan 20 prosentilla jo viime keväänä. Markkasen mukaan varsinainen kriisi iski kuitenkin vasta myöhemmin, kun liikevaihto laski lipputulojen kadottua vielä lähes 50 prosentilla.

– Ei sellaista parin miljoonan euron vajetta voi mitenkään paikata. Yhteiskunnalta saamamme koronatuet (yht. yli 300 000 euroa) auttoivat, mutta ilman rajuja säästötoimenpiteitä tästä ei olisi selvitty, heti pelaajauransa jälkeen SaiPan kirstunvartijaksi istahtanut Markkanen alleviivaa.

– Tämä on ollut myös kova henkinen selviytymistaistelu, koska on aivan hirveää ilmoittaa työntekijöille lomautuksista ja palkkaleikkauksista. Ja on tässä tosiaan ollut kaikkea muutakin.

Markkanen on kokenut elämässään onnen ja tuskan ääripäät: keväällä 2006 hän torjui Stanley Cupin finaaleissa Edmonton Oilersin riveissä, syksyllä 2008 hänen 4-vuotias Olli-poikansa kuoli pudottuaan kerrostalon neljännen kerroksen ikkunasta Moskovassa.

– Elämäni aiemmat kokemukset ovat muokanneet minusta ihmisen, joka on löytänyt selviytymiskeinot myös tähän tilanteeseen, hän tiivistää.

Tämän moskovalaisen talon ikkunasta Jussi Markkasen 4-vuotias poika putosi tapaturmaisesti vuonna 2008.­

Täysin sattumalta, aivan kuin tilauksesta, jäähallin käytävällä näkyy verryttelemässä Markkasen pian 19 vuotta täyttävä Juho-poika, joka debytoi maaliskuussa SaiPan SM-liigajoukkueen maalilla. Isän ja pojan kohdatessa tuttu lätkäläppä alkaa lentää oitis.

– Ei tästä ole pitkä aika, kun itse vielä näytin näille nuoremmilleni, että kyllä sitä pystyi vanhanaikaisellakin torjuntatyylillä pärjäämään, isä-Markkanen sanoo virnistellen.

– Hei, sä olit aivan liian vanhanaikainen, NHL-seura Los Angeles Kingsin kesällä 2020 varaama Juho Markkanen kuittaa.

Juhon jäädessä harjoittelemaan keskustelu isän kanssa etenee jouhevasti maaliskuun tapahtumiin.

– Oman pojan kehittymistä on ollut mielenkiintoista seurata, koska olen itse elänyt sen kaiken saman läpi. En ole Juhoa valmentanut, ainoastaan korostanut, että jääkiekossakin pitää oppia katsomaan itseään kriittisesti peilistä – että ihminen saa juuri sen, mitä ansaitsee, Markkanen selvittää.

– Juho on liigaringissä omista ansioistaan. Mutta on tilanne toki myös haastava, ja erityisesti Juholle henkisesti.

Jussi ja Juho Markkanen ovat läpikäyneet raskaan matkan sen jälkeen, kun perheen 4-vuotias Olli-poika kuoli onnettomuudessa 2008.­

Leijonissa kolmet arvokisat pelannut Markkanen myöntää jännittäneensä vietävästi Juhon liigadebyyttiä.

– Kun näkee oman pojan pelaamassa tuolla, niin on siinä tietysti omanlaisensa lataus, hän tietää.

– Juhon debyytti oli muutenkin hyvin tunteellinen hetki.

Ollaan kaksien kyynelten äärellä, onnen ja surun. Tässä vaiheessa muistot kuljettavat väkisinkin syyskuuhun 2008, jolloin Markkasen perheen tragedia tapahtui. Juho oli 6-vuotias, kun hänen rinnaltaan katosi onnettomuuden myötä rakas veli ja leikkikaveri.

– Kyllä sitä ihan tässäkin liikuttuu, Markkanen tokaisee ja pyyhkäisee kyyneleitä poskipieleltään.

– Vielä Juhon debyyttipeliä enemmän edesmenneen pojan muisto oli tunteellisesti mielessä viime kesänä, kun Juho varattiin NHL:ään. Pitkän matkan on Juhokin taivaltanut, mutta siinä hetkessä hän tuntui päässeen tukevasti takaisin jaloilleen. Se kosketti syvältä.

Jussi Markkanen torjui NHL:ssä kaikkiaan viisi kautta. Kuva on vuodelta 2003, jolloin Markkanen pelasei New York Rangersissa.­

Suru on Markkasen elämässä yhä läsnä, mutta kertomansa mukaan nimenomaan positiivisten muistojen kautta.

– Poikaa on aina ikävä, mutta meidän oli myös opittava elämään nopeasti surumme kanssa, hän muistuttaa.

– Tällaiset kokemukset muokkaavat aina ihmistä, ja niin Juhoakin, joka on myös onneksi selvinnyt hienosti omasta matkastaan.

Palataan nykyhetkeen. Vaikeuksien keskellä Markkanen ei ole jäänyt yksin. Hän kiittelee kovasti SaiPa-yhteisön tukea.

– Eteläkarjalaset kiekkofanit ja yhteistyökumppanit ovat osoittaneet, ettei SaiPaa haluta jättää pulaan. SaiPa koetaan alueen yhteiseksi jutuksi, ja saan itsekin voimaa siitä ainutlaatuisesta hengestä, hän perustelee.

– Yhteisön, johon myös joukkueen jäsenet kuuluvat, tuki on ollut korona-ajan paras juttu. Ja kiitos sen, SaiPa selviää tästä kriisistä.

Vuodentakaisesta avioerostaan Markkanen pysyttelee niukkasanaisena.

– Ero on tiukka paikka kenelle tahansa, mutta en ole kokenut esimerkiksi uupumusta. Siinä taannoiset veskarikokemukseni ovat varmasti auttaneet, koska maalivahdin on pystyttävä keskittymään seuraavaan hetkeen aina niin, että mieli on mahdollisimman tyhjä muista ajatuksista, kahden lapsen isä peilaa.

– Nyt elän uudessa parisuhteessa ja voin oikein hyvin. Yöunissani riittää unelmia.