HIFK:n voitolla synkkä hopeareunus: Kultakypärä telottiin, ei pystynyt jatkamaan – näin SM-liigassa pelattiin perjantaina

HIFK löi Pelicansin 3–2 SM-liigassa. Ottelu oli helsinkiläisille ensimmäinen lähes kuukauteen.

Helsingin IFK palasi perjantai-iltana voitokkaasti SM-liigan kaukaloihin ja nappasi kolme pistettä kotikaukalossaan Lahden Pelicansilta. IFK voitti maalein 3–2.

Kotijoukkueen maalit tekivät Sebastian Dyk, Teemu Tallberg ja Miro Väänänen. Pelicansilta osuivat Casimir Jürgens ja Aleks Haatanen. Pelicans haki Haatasen kavennusmaalin jälkeen vielä rajusti tasoitusta päätöserässä, mutta IFK kesti puolustustaistelussaan uhrautuvasti pelaten.

– Oli kiva päästä taas tositoimiin. Välillä oli vaikeaa, mutta innokkuudella korvattiin sitä, kun pomppi kiekko, uransa 400 runkosarjan ottelun pelannut Tallberg kommentoi C Moren haastattelussa.

Pelin kuohuttavin tilanne nähtiin toisessa erässä, kun Pelicansin Antti Tyrväinen sai 2+10-minuutin jäähyn pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta. Kohteena oli IFK:n kultakypärä, yhdysvaltalainen Alex Broadhurst, joka oli ajautunut läpiajon jälkeen kulmaan ja törmäsi taklauksen voimasta laitaan. Broadhurst ei pelannut ottelussa enää taklauksen jälkeen.

IFK:sta kerrottiin IS:lle ottelun jälkeen, että Broadhurstin status on ns. day-to-day eikä kunnosta ei ole vielä tietoa. Hänen pelikuntonsa selviää seuraavien päivien aikana.

Ottelu oli IFK:lle ensimmäinen lähes neljään viikkoon. HIFK pelasi edellisen kerran lauantaina 13. maaliskuuta, jolloin se voitti SaiPan vieraissa. Sen jälkeen helsinkiläiset joutuivat koronakaranteeniin tartunnan takia.

– Tavoitteena oli saada joukkuepeliä ja kamppailuvoimaa sille tasolle, mitä se oli ennen taukoa. Tiesimme, ettei se saman tien tule, eikä peli ole varmaan samanlaista kuin aiemmin, mutta kyllä me pirun hyvin kamppailtiin, Tallberg, joka keräsi myös syöttöpisteen, totesi C Morelle.

Vielä pidempi tauko päättyi perjantaina IFK:n nuorella tähtipelaajalla Anton Lundellilla, 19. Hän oli pelaamatta SM-liigassa yli kaksi kuukautta. Lundell sairasti koronavirustaudin helmikuisen Ruotsin EHT-turnauksen jälkeen.

– Flunssaoireiden lisäksi oli väsymystä ja sitkeä lämpö, joka nousi aina iltaisin. Se pitkitti paluuta harjoitteluun, kertoi Lundell Ilta-Sanomille ennen ottelua.

Perjantaina Lundell oli joukkueensa ahkerin luistelija, mutta työ ei tuonut tehopisteitä, vain kaksi jäähyminuuttia.

IFK varmisti kakkostilansa SM-liigan runkosarjassa pistekeskiarvonsa turvin. Lukko on varmistanut runkosarjan voiton. IFK ja Pelicans kohtaavat uudelleen jo heti lauantaina Lahdessa.

– Joukkuepeliä pitää hitsata yhteen ja keskustella asioista koko ajan vaihtoaitiossa ja kopissa. Pitää olla myös armollinen. Breikki on ollut pitkä eikä se välttämättä lähde heti, mutta meillä on kolme runkosarjapeliä aikaa hioa peli kuntoon, Tallberg päätti C Morelle.

Turussa sarjakolmonen TPS jäi kotipelissään avausminuutilla tappiolle, kun Ässien Lenni Killinen viimeisteli ylivoimamaalin. Sen jälkeen maalin mieheen tekivät turkulaisjoukkueen Josh Kestner, Aarne Intonen ja Topias Haapanen. Kestnerin osuma syntyi kahden miehen ylivoimalla.

Jakob Stenqvistin päätöserän kavennus jäi Ässille laihaksi lohduksi. Ässät on jo menettänyt pudotuspelimahdollisuutensa.

Myös SaiPan kausi päättyy runkosarjaan. Perjantaina KooKoo oli tyly vieras ja karkasi voittoon. Kouvolalaisjoukkueesta Samuli Ratinen ja Christian Thomas keräsivät tehopisteet 1+1 mieheen.

Sarjataulukossa yhdeksäntenä oleva KooKoo on ollut viime aikoina hyvässä vireessä, sillä voitto oli sille kolmas peräkkäinen.

KooKoo ja SaiPa sekä Pelicans ja HIFK kohtaavat toisensa heti uudestaan lauantaina, tällä kertaa Kouvolassa ja Lahdessa.