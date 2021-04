Pekka Virta, 51, oli 27 päivää tehohoidossa koronaviruksen takia – palasi pukukoppiin lisähappilaite mukanaan

Innoissaan olevan Pekka Virta kertoo kantavansa jälleen päävastuun Lukon tuloksesta.

Pekka Virta on virallisesti vielä sairauslomalla, mutta pääsee jo Rauman Lukon pukukoppiin.­

Tuttu intohimo on aistittavissa Pekka Virrasta, kun hän puhuu jääkiekosta Rauman Kivikylän Areenan pihamaalla. Virta, 51, on aiemmin tiistaina palannut päävalmentajan roolissa Rauman Lukon SM-liigajoukkueen pukukoppiin, pitkän ja raskaan koronataistelun jälkeen.

– Lätkä on elämäni. Se ei ole ainoastaan työni, se on myös iso osa identiteettiäni, joten on selvää, että saan siitä isosti voimaa näiden vaikeuksien jälkeen, Virta kertoo IS:lle.

Kokenut valmentaja joutui viettämään sairaalahoidossa yhteensä 48 vuorokautta, joista 27 teho-osastolla. Hän kotiutui Turun yliopistollisesta keskussairaalasta pääsiäisen alla keskiviikkona.

– Tämän vajaan viikon kerran on tuntunut mahtavalta, kun olen jälleen päässyt osaksi joukkuetta, osaksi rakastamaani lajia, virallisesti yhä sairauslomalla oleva Virta sanoo.

– Viime viikolla pidin ennen JYP-peliä joukkueelle jo kaiuttimien kautta palaverin, ja nyt sen jälkeen ohjelmassa on ollut video- ja ottelupalavereja.

Pekka Virta käyttää yhä happiviiksiä.­

Otteluiden aikaan Lukon peluutuksesta vastaavat edelleen apuvalmentajat Erik Hämäläinen ja Jarkko Kauvosaari. Virta seuraa ottelut katsomosta käsin, ja antaa erätauoilla oman palautteensa.

– En vedä harjoituksia, eikä ole ainakaan hetkeen palaamassa aitioon otteluiden aikana. Puhelimen kaiuttimen kautta pystyn kuitenkin erätaukojen aikana antamaan palautetta joukkueelle, Virta selvittää.

– Tärkeintä on olla oman persoonan kautta läsnä pukukopissa aina kun se on mahdollista. Vaikka en pysty valmentamaan joukkuetta täysipainoisesti, kannan jälleen vastuun sen tuloksesta. Pelaajat ovat vastuussa minulle.

Pekka Virta on päässyt takaisin Rauman Lukon pukukoppiin.­

Tiistaina Virta oli kertomansa mukaan jo antanut palaa kopissa. Vahvasta auktoriteetistaan tunnettu valmentaja ei ollut tyytyväinen SM-liigaa johtavan joukkueen viimeisimmän ottelun kokonaiskuvaan.

– Tänään jotkut pelaajat saivat jo napakkaa palautetta, Virta sanoo.

– Valmennusfilosofiani lähtee siitä, että annan palautetta positiivisuuden kautta, en haukkujen. Mutta olen äärimmäisen rehellinen ja suorapuheissani antamassani palautteessa, ja siihen pelaajamme ovat myös tottuneet. Uskon siihen, että kehitys lähtee totuutta silmiin katsomalla.

–Lätkä on elämäni, Pekka Virta sanoo.­

Ilmiselvän innostuneisuuden lomassa Virta muistuttaa, että hänen toipumisensa on kesken. Lukkoa kesästä 2017 luotsannut Virta joutuu yhä kantamaan lisähappilaitetta mukanaan.

– Olemme monella tavoin palanneet normaaliarkeen. Ja nyt kun joukkueen jäsenet vielä tottuvat tämän lisähappilaitteen läsnäoloon, niin minkäänlaisia häiriötekijöitä ei enää ole, Virta arvelee.

– Koronavirus vei minulta pitkäksi aikaa paljon, elämäni siis. Nyt olen saanut sen takaisin, ja tykkään tilanteesta aivan älyttömästi. Toivon sydämestäni, että toipumiseni sujuu jatkossa yhtä harmonisesti kuin nyt kuluneen viikon aikana.

Lukko kohtaa tiistain SM-liigakierroksella TPS:n Turussa.

IS noudatti haastattelua ja kuvausta tehdessä viranomaisten koronaturvallisuusohjeita, mm. turvavälit ja maksisuosituksen huomioiden.