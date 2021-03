Ovet käyvät Ilveksessä molempiin suuntiin – tulopuolella Nuorista Leijonista tutut hyökkääjät

Joonas Oden ja Matias Mäntykivi menevät Ilvekseen.

Tampereen Ilveksen ensi kauden SM-liigajoukkue on hyvää vauhtia muotoutumassa.

Ilves sopi jo aiemmin kokeneen taiturin Petri Kontiolan kanssa, että keskushyökkääjä edustaa seuraa ensi kaudella.

IS:n tietojen mukaan Kontiolan lisäksi Ilveksen ryhmässä viilettää ensi kaudella ainakin kaksi nuorta ja seuralle uutta hyökkääjää.

Joonas Oden, 21, siirtyy joukkueeseen KooKoosta. Laitahyökkääjä on edustanut SM-liigassa KooKoota kolmena viime kautena. Tällä sesongilla hän on tehnyt 42 ottelussa 6+11=17 tehopistettä.

Oden on tuttu kasvo Suomen juniorimaajoukkueista. Hän edusti Suomea vuoden 2020 MM-kisoissa. Kisarupeama päättyi neljänteen sijaan.

Matias Mäntykivi, 19, siirtyy Ilvekseen SaiPasta. Mäntykivi on tehnyt 38 ottelussa tehot 1+8=9. Hän debytoi liigatasolla viime kaudella, jolloin pelasi kuudessa ottelussa.

Myös Mäntykivi on pelannut useana kautena Suomen juniorimaajoukkueissa. Laitahyökkääjä vuodenvaihteessa mukana alle 20-vuotiaiden MM-pronssijoukkueessa.

Puolustaja Kalle Maalahti, 29, palaa tamperelaisseurasta Lappeenrantaan. Maalahti pelasi kasvattajaseurassaan SaiPassa liigatasolla kahdeksan kautta ennen kuin siirtyi kahdeksi kaudeksi Ilvekseen. Maalahti on tehnyt tällä kaudella 48 ottelussa 2+20=22 tehopistettä.

Laitahyökkääjä Joose Antosen ura jatkuu ensi kaudella KooKoossa. 25-vuotias Antonen on pelannut Ilveksessä kolme yli 20 pisteen kautta. Kaudella 2020–21 hänen saldonsa on 38 ottelussa 10+11=21. Antonen on edustanut SM-liigassa myös JYPiä ja Lukkoa.