Tapparan Kristian Kuusela palasi kaukaloon – kommentoi kirvesrintojen hapuilua: ”On ollut vähän erikoista”

Luottomies Kristian Kuusela palasi kaukaloon – ja samalla katkesi kirvesrintojen tappioputki.

Tappara kävi tiistaina ryöstöretkellä Oulussa, kun se kaatoi jääkiekon SM-liigassa Kärpät.

Ihan suoraan ei voiton takuuta voi laskea Tapparan miehistöön pitkän tauon jälkeen palanneen kokeneen Kristian Kuuselan, 38, ansioksi. On kuitenkin todettava, että pelinsä kanssa tuskailleelle Tapparalle konkarin läsnäololla oli ainakin rauhoittava tekijä. Sitä joukkue nyt tarvitsikin.

Lähes varmalta näyttänyt suora pudotuspelipaikka on kääntynyt tappioputken seurauksena armottomaksi taisteluksi. Tappara oli hävinnyt peräti kuusi edellisestä seitsemästä pelistään.

– Peli on ollut mielestäni aivan hyvässä kondiksessa, mutta olemme tehneet tosi isoja virheitä. Ne ovat maksaneet maaleja ja pisteitä isolla kädellä, Kuusela pohti ottelun jälkeen.

Kristian Kuusela palasi tiistaina Tapparan riveihin.­

Tapparan riveissä on ollut kauden aikana paljon pelaajaliikennettä. Ovi on käynyt ulos sekä sisään, ja rikkonaisella kaudella pysyvyys on ollut hyvin epämääräinen olotila. Tappara on hapuillut tavalla, joka ei ole joukkueelle ominaista.

– On se ollut vähän erikoista. Arjessa näiden asioiden kanssa on tehty töitä, mutta lopulta pelaajat tekee ne valinnat kentällä. Sitä on opeteltu nyt paljon, Kuusela sanoi.

Kuusela missasi lopulta kymmenen peliä – ja samalla sukelsi Tapparan tuloskunto. Hänen roolinsa joukkueen johtajana on kiistaton. Kuusela on paitsi pelillinen, myös henkinen suunnannäyttäjä.

Paluu ei olisi voinut alkaa paremmin, sillä Kuuselan unelmapassi Maksim Matushkinille sinetöi Oulussa pelin avausmaalin. Muutenkin ilta jäi reilusti positiivisen puolelle.

– Olen ollut onnellisessa asemassa, kun olen selvinnyt monta vuotta vähillä poissaoloilla. Voin sanoa, että on aika vaikea katsoa pelejä sivusta, Kuusela summasi.

– Tietynlaista jämäkkyyttä henkisellä puolella, sitä yritin tuoda ja omasta mielestäni onnistuin.

Takavuosien konemaiseen suorittamiseen, joka on syvällä Tapparan dna:ssa, on toki vielä matkaa. Kärpät venytti pelin voittolaukauksille juuri Tapparan kohelluksen takia. Molempiin Kärppien maaleihin ensimmäisen syötön tarjosi Tapparan oma mies.

SM-liigan runkosarjan loppu on armotonta taistelua paikasta auringossa, kuuden parhaan joukossa. Tänä vuonna hyvä runkosarjasijoitus korostuu enemmän kuin koskaan.

Helmi- ja maaliskuun pelitahti on ollut niin hurja, ettei yksikään joukkue halua aloittaa pudotuspelejä villi kortti -kierroksella.

– Suorasta pudotuspelipaikasta on jonkin verran enemmän hyötyä kuin aiemmin, Kuusela myönsi.

Kahdeksatta kauttaan Tapparassa pelaavan Kuuselan menestysresepti runkosarjan päätösmetreille oli lopulta yksinkertainen.

– Meidän oma, hyvä peli on koko ajan siellä. Nyt se pitää vaan saada tuloksina näkyviin ja kiivetä vielä taulukossa mahdollisimman korkealle.