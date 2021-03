SM-liigassa pelattiin tiistaina viiden ottelun kierros.

Ässät–Jukurit 4–1

Pelicans–KalPa 2–4

Lukko–JYP vl. 4–3

HPK–TPS 2–1

Kärpät–Tappara vl. 2–3

Ässien Sebastian Wännström iski tällä kaudella ensimmäisenä pelaajana 30 maalin rajapyykin rikki. Sen hän teki Mikkelin Jukureita vastaan tiistaina, kun Ässät voitti kotiottelunsa 4–1. Ruotsalaishyökkääjä laukoi pelissä kaksi osumaa, ja nyt hänellä on niitä kasassa 31. Maalipörssissä hän on viisi onnistumista edellä tilastossa toisena olevaa JYPin Robert Roobaa.

– Hyvä esitys meiltä ja kolme pistettä. Tarvitsemme pinnoja epätoivoisesti, että voisimme päästä pudotuspeleihin, Wännström analysoi.

– Sain ensimmäisessä maalissani hienon syötön Nicolai Meyerilta ja toisessa Peter Tiivolalta. Laukaukseni vain menivät tällä kertaa sisään.

Jukureita vastaan Wännström on paukuttanut kauden aikana peräti kuusi maalia. Yksi erikoisuus hänen kaudessaan on se, että Wännström on viettänyt kahden maalin iltapuhteita peräti kahdeksan kertaa, mutta hattutemppua hän ei ole vielä onnistunut tekemään.

– Minun täytyy selvästi tehdä töitä tuon asian muuttamiseksi, Wännström naurahti.

Tappara on seilannut viime ajat jääkiekkoliigassa pelillisissä vaikeuksissa, ja seuran imago on kärsinyt koronakolhuja, mutta tiistaina Oulussa aurinko paistoi risukasaan.

Luottohyökkääjä Kristian Kuusela palasi kaukaloon reilun kolmen viikon poissaolonsa jälkeen, ja kolmen tappiopelin jälkeen tamperelaiset pääsivät voiton makuun kellistämällä Kärpät voittomaalikisassa 3–2.

Voittomaalikisassa Tapparasta onnistuivat Kristian Tanus sekä Anton Levtchi ja Kärpistä Michal Kristof. Tapparalle voitto oli kahdeksaan viime peliin vasta toinen.

HPK nappasi pudotuspelihaaveiden kannalta elintärkeän voiton, kun se löi kärkipään TPS:n 2–1. Samalla päättyi TPS:n kolmen ottelun voittoputki. TPS oli hävinnyt edellisestä 11 pelistään vain yhden.

HPK:n pakki, entinen TPS:n pelaaja Santeri Lukka laukoi onnekkaan voittomaalin kolmannen erän alussa. Lukan laukaus muutti suuntaa TPS:n pakki Johan Ivarssonista ja yllätti helposti maalivahti Karri Rämön.

Sarjan pistepörssikärki Petri Kontiola teki Kerhon avausmaalin Jere Innalan oivaltavasta syötöstä. TPS:n Lauri Pajuniemi tasoitti toisessa erässä ylivoimalla. Pajuniemi on tehnyt tällä kaudella jo 21 osumaa.

– Saimme huonon startin, ja olin jo huolissani. TPS antoi kovan vastuksen. Näytimme vahvan moraalin. Taistellaan niin kauan, kun toivoa on, sanoi HPK:n valmentaja Matti Tiilikainen.

– HPK oli hyvä. Heillä oli iso sydän, ja he taistelivat. Meillä oli tyhjät taskut ja sydän puuttui. Kulmissa vähän pyörimme, sanoi TPS:n valmentaja Raimo Helminen.

SM-liigan kärjessä oleva Lukko johti avauserän jälkeen 3–0 Samuli Piipposen, Jonne Tammelan ja Aleksi Saarelan osumilla, mutta JYP nousi väkisin tasoihin ja aina voittolaukauskisaan asti.

Kolmannen erän lopussa Lukon Sebastian Repo joutui jäähylle, ja hetkeä myöhemmin JYP otti maalivahtinsa pois. Jarkko Immonen toi jyväskyläläiset kolmannen erän päätösminuutilla tasoihin. Voittolaukauksilla ratkaisijaksi nousi Lukon Robin Press.

Pelicansin Filip Chlapik viimeisteli kaksi maalia, mutta se ei riittänyt lahtelaisille voittoon. KalPa viimeisteli päätöserässä kolmesti Pelicansin yhtä vastaan ja karkasi voittoon.

KalPan maalivahti Matej Tomek keräsi päätöserässä peräti 25 torjuntaa.