Yksi pääsponsoreista hylkäsi Tapparan, seuraava miettii vakavasti jatkoa: ”Otetaan kaikki asiat pöydälle”

Tapparan pääyhteistyökumppaneihin kuuluva Abloy haluaa Tapparalta jämeriä toimia koronasotkun selvittämisessä.

Tappara on tehnyt korona-asiassa oman maalin, eivätkä seuran tukijat hurraa tilanteelle.­

Tampereen Tappara on vakavarainen seura, mutta koronavuosi on rajoittanut sen toimintamahdollisuuksia olennaisesti. Kaiken lisäksi Tapparan sisällä on suhtauduttu välinpitämättömästi koronamääräyksiin.

Seura antoi urheilutoimenjohtaja Jukka Rautakorvelle varoituksen, koska tämä oli kehottanut koronaa sairastavia junioripelaajia harjoittelemaan Hakametsän harjoitushalliin.

Hölmöily johti perjantaina siihen, että Tapparan yhteistyökumppani Terveystalo irtisanoi yhteistyösopimuksen seuran kanssa.

Myös muissa Tapparan päätukijoissa on seurattu viime päivien uutisointia Pirkanmaalta. Ilta-Sanomat tavoitti Abloyn myyntijohtajan Jari Perälän kommentoimaan tilannetta.

Turvallisuus kuuluu Abloyn peruspilareihin. Miten suhtaudutte Tapparan toimintaan koronamääräysten suhteen?

– Abloy suhtautuu luonnollisesti hyvin vakavasti turvallisuuteen sekä vastuullisuuteen vaatien samaa yhteistyökumppaneiltaan, Perälä sanoo.

Entä sopimus Tapparan kanssa. Aiotteko käydä seuran kanssa neuvotteluja asian tiimoilta?

– Ensimmäinen asia luonnollisesti aina edellyttää ko. asioiden välitöntä kuntoon hoitamista, Perälä sanoo.

– Toiseksi haluamme nähdä, että nämä korjaukset ja toimenpiteet myös toteutuvat. Näiden jälkeen katsomme asian tilan uudelleen.

Perälän mukaan Abloyn ja Tapparan liitto ei välttämättä jatku.

– Sopimus on joka tapauksessa määräaikainen ja aina jatkosta neuvoteltaessa otetaan kaikki asiat pöydälle.