SM-liiga rankaisi Ässiä mojovalla sakolla, miten käy koronaskandaalissa rypevän Tapparan? Näin liigapomo vastaa

SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kommentoi Tapparan koronakohua.

Riku Kallioniemi on vähäsanainen Tapparan mahdollisista rangaistuksista.­

Puhelin on pirissyt tiuhaan tahtiin SM-liigan toimistolla viime päivinä.

Useiden seurojen koronakaranteenit ovat mutkistaneet runkosarjan loppukirivaihetta ja pakottaneet rukkaamaan loppukierrosten otteluohjelmaa.

Lisää selviteltävää SM-liigan toimistoväelle tuli alkuviikosta, kun Ilta-Sanomat uutisoi Tapparan urheilujohtajan Jukka Rautakorven päästäneen kaksi koronapositiivista U20-pelaajaa harjoittelemaan harjoitushalliin.

SM-liigan toimitusjohtajan Riku Kallioniemen mukaan tapaukseen on suhtauduttu asiaan kuuluvalla vakavuudella. SM-liiga on käynnistänyt oman kurinpitoprosessinsa tapauksesta.

– Kaikki ymmärtävät, että iso virhe on tapahtunut. Olemme keskustelleet Tapparan johdon kanssa, ja he myös hyvin ymmärtävät, että on toimittu väärin, kommentoi Kallioniemi.

Minkälaista imagohaittaa tämä aiheuttaa koko SM-liigalle?

– Se jää arvioitavaksi. Toivon, että tämä yksittäinen tapaus ei vie arvoa pois tehdystä työstä. Yksittäinen virhe on eittämättä tapahtunut, mutta samaan aikaan pitää muistaa, että olemme vuoden verran laajalla rintamalla ja isolla porukalla tehneet hyvää työtä koronakriisin aikana, Kallioniemi sanoi.

– Olemme saaneet verrattain hyviä tuloksia eri ponnistelujen kautta. En usko, että yksittäinen virhe vesittää sitä työtä, mitä liigakiekon eteen tekevät tuhat ihmistä ovat tehneet eri rooleissa. Vuoden verran olemme pystyneet ahtaassa tilanteessa tekemään hyvää työtä. Ihmiset tekevät virheitä. Pitää olla myös armollisia.

Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula sai SM-liigalta 10 000 euron sakon, kun hän kritisoi tammikuussa IS:n haastattelussa SM-liigan viestintää ja seurojen maalaamaa kuvaa konkurssiaallosta.

SM-liigan puheenjohtajan Heikki Hiltusen mielestä Kerttulan puheet olivat vääristelyä ja vastuutonta viestintää, joka on ollut haitallista SM-liigaseuroille.

Miten Rautakorven ja Tapparan toiminta ja mahdolliset sakot vertautuvat tähän Kerttulan sanktioon?

– Meillä on sisäisesti yhteisesti sovittu järjestelyistä, millä sanktiot käsitellään. Emme avaa tätä tarkemmin julkisuuteen, Kallioniemi totesi.