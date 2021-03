Terveystalo purkaa yhteistyönsä Tapparan kanssa

Tappara menettää merkittävän yhteistyökumppanin.

Terveystalo purkaa yhteistyönsä SM-liigaseura Tapparan kanssa. Tappara on keskellä skandaalia rikottuaan karanteeni- ja eristyssääntöjä.

– Terveystalon tehtävänä on taistella terveemmän elämän puolesta. Samaa pyrkimystä edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme. Tapparan toiminta koronapositiivisten nuorten harjoittelun mahdollistamiseksi on ollut paitsi tartuntalain vastaista, myös ristiriidassa Terveystalon arvojen ja tavoitteiden kanssa, Terveystalon tiedotteessa lukee.

– Olemme käyneet seuran kanssa keskusteluja tapahtuneesta ja päätyneet harkinnan jälkeen purkamaan päättymässä olleen yhteistyösopimuksen etuajassa sopimusrikkomuksen vuoksi, tiedote jatkuu.

Terveystalo ilmoittaa, että yhteistyön päättymisestä huolimatta yritys on valmis neuvottelemaan Tapparan kanssa seuralle välttämättömien lääkäripalveluiden järjestämisestä kuluvan SM-liigan kauden loppuun.

Terveystalo on kuulunut Tapparan pääyhteistyökumppaneihin.

Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina, että Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi myönsi ohjeistaneensa kaksi koronatartunnan saanutta oireetonta Tapparan A-junioreiden pelaajaa harjoittelemaan Hakametsä III -harjoitushalliin.

Tampereen kaupunki joutui koronariskin takia sulkemaan hallin.

Toiminnasta on tehty rikosilmoituksia. Jääkiekon SM-liiga on käynnistänyt tapauksesta kurinpitoprosessin. Tapparan taustayhtiö Tamhockey Oy:n on antanut Rautakorvelle varoituksen.