Uusi tieto Tapparan kohusta – alaikäiset koronapotilaat kutsuttiin harjoituksiin: ”Jukka on vastannut päätöksistä”

Tapparan alaikäiset koronapositiiviset pelaajat eivät uusien tietojen mukaan olleet aloitteellisia kohutun harjoituksen järjestämisessä.

Tampereen Tapparan koronasäännösten rikkomisesta on tihkunut uusia tietoja.

Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina, että Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi oli mahdollistanut kahdelle U20-pelaajalle harjoittelemisen Hakametsä III -harjoitushallissa, vaikka pelaajien tiedettiin sairastavan oireetonta koronaa.

Rautakorpi painotti tuolloin, että aloite harjoittelumahdollisuudesta tuli pelaajilta.

– Urheilijat ovat halukkaita urheilemaan, ja meidän tehtävänämme on luoda olosuhteet rajoitusten puitteissa. Se jääaika mahdollistettiin, Rautakorpi sanoi tiistaina.

Tapparan pelaajat ovat 17-vuotiaita. Heistä toisen pelaaja-agentti ei halua, että kohun syyt kaadetaan alaikäisten pelaajien niskaan, sillä hänen mukaansa pelaajat oli kutsuttu harjoittelemaan.

– Eivät pojat tajunneet, että tässä voisi sairastuttaa jonkun, kun he luistelevat kahdestaan tyhjässä hallissa. Ei heillä ollut hajuakaan terveysriskeistä tai kenttämiehen altistamisesta, agentti sanoi.

– Eivät pojat ole tahallaan tehneet mitään. 17-vuotiaat pojat eivät ajattele isoa kuvaa tai että tästä tulisi näin iso juttu. En halua tuomita ketään, mutta on valitettavaa, ettei tässä kohtaa ajateltu tarpeeksi, agentti sanoi.

Tapparan puheenjohtajan Hannu Penttilän mukaan jatkossa kaikki epidemiaan liittyvä siirtyy toimitusjohtaja Mika Aron vastuulle. Rautakorpi sai seuralta kirjallisen varoituksen ja hänet puhuteltiin.

Mika Aro aloitti Tapparan toimitusjohtajana viime vuoden tammikuussa.­

Meille on tullut pelaajien taustahenkilöltä tietoa, että nämä U20-pelaajat eivät oma-aloitteisesti menneet jäälle, vaan heidät määrättiin sinne. Asettaako tämä Rautakorven aiemmat lausunnot uuteen valoon, toimitusjohtaja Mika Aro?

– Jukka on ilmoittanut, että hän on organisoinut harjoitukset ja vastannut niistä päätöksistä. Kun seura organisoi harjoitustilan ja hallin, niin kyllähän siinä tapauksessa pelaajat sinne menevät.

Sisäpiiristä on tullut tietoja, että Tappara olisi ylläpitänyt karanteenissa oleville ja altistuneille omia salaisia jäävuorojaan, vaikka heidän olisi pitänyt olla karanteenissa. Onko tässä perää?

– Olen kuullut samaa väitettä. Olen tutkinut asiaa itse, enkä ole saanut vahvistettua sitä, että näin olisi käynyt. Eli tässä jutussa ei ole perää.

Onko Tapparassa rikottu koronaturvallisuusohjeita ennen viime maanantaita?

– Ei ole tietääkseni rikottu. Se, että onko jossain yksittäisessä tapauksessa matkan varrella ollut pienempiä asioita, niin niitä ei ole tiedossani tai, että olisi mitään rikkomuksia.

Puheenjohtaja Penttilän mukaan kaikille on pitänyt olla selvää, ettei lähdetä etsimään rajoja eikä tulkitsemaan määräyksiä, mutta näin ei selvästi ole ollut. Mistä tämä johtuu?

– Hyvä kysymys. Olemme käyneet keskusteluja moneen kertaan tässä vuoden aikana Tapparan sisällä. Tänä vuonna urheilu ei ole se ykkösasia, vaan se, että tästä kaudesta selvitään yhdessä terveenä. Toivotaan, että siinä samalla pystymme pelaamaan ja harjoittamaan ammattia.

– Rautakorpi on avannut aiemmin haastatteluissa niitä asioita, mitkä ovat johtaneet tähän virhepäätökseen. Sitä ei saa millään pois, että siinä tehtiin kiistattomasti iso virhe.

Rautakorpi kertoi tiistaina, että Tapparassa on jouduttu ”jonkin verran tulkitsemaan ja tekemään tiettyjä ratkaisuja tilannekohtaisesti” harjoittelun suhteen. Mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa?

– Voisin kuvitella, että tämä tarkoittaa sitä, että kun koko ajan on tullut, muun muassa kesällä, erilaisia ohjeita siitä, minkäkokoisissa ryhmissä harjoitellaan. Samaten millaisissa ryhmissä juniorit harjoittelevat. Pienemmissä junioreissa ohjeet ovat muuttuneet lähes jatkuvasti yhden kahden päivän varoitusajalla.

– Tappara on kuitenkin tuhannen hengen yhteisö, missä ei ole pelkästään liigajoukkue tai U20-joukkue, vaan todella paljon harrastajia. Tämä vuosi on ollut sellainen, ettei kenelläkään ole ollut vanhoja toimintatapoja, joiden mukaan voisimme mennä. Se tarkoittaa sitä, että asioita joutuu katsomaan ja tulkitsemaan eri viranomaisohjeiden mukaisesti.

Kuinka tarkkaan seurajohto on tiennyt, miten urheilujohto on järjestellyt vuoroja ja harjoitusolosuhteita?

– Meillä on selkeä työnjako Tapparassa. Toimitusjohtajalle kuuluvat talousasiat, toimisto ja myynti. Urheilujohdolle kuuluu urheilun organisointi ja kaikki siihen liittyvä. En ole itse urheilun ammattilainen.

– Nyt olemme tehneet työnjaon sillä tavalla, että Jukka Rautakorpi vastaa meidän urheilutoiminnastamme, mutta kun mennään näihin erilaisiin rajanvetokysymyksiin ja painotusasioihin, niin ne ovat minun päätettävissäni. Vältetään sellainen tilanne, että katsottaisiin jotain asiaa vain urheilun näkökulmasta. Jos tulee jotain tulkintakysymyksiä, ne tulevat minulle.

Tampereelta tihkuneiden tietojen mukaan Ruotsin EHT-turnauksessa pelanneet Tapparan tshekkipelaajat olisivat keskenään olleet jäällä harjoittelemassa vain kaksi päivää turnauksen päättymisen jälkeen. Pitääkö tämä paikkansa?

– Minulla ei ole tällaista tietoa. Minulle on tullut viime päivinä todella paljon erinäköisiä asioita ja väitteitä. Osa on sellaisia, että tiedän asianlaidan varmasti, että nyt ei olla oikeilla lähteillä liikkeellä. Osaa väitteistä on joutunut ihan oikeasti selvittelemäänkin.

– Olemme käyneet perinpohjaisen selvityksen Penttilän, Rautakorven ja muun urheilujohdon kanssa, mitä meillä on tapahtunut ja mitä ei. Sen selvityksen perusteella voimme kirkkaalla omallatunnolla sanoa, että olemme tehneet parhaamme koko ajan. Tämä maanantain tapaus oli kertaluontoinen tilanne, joka jäi onneksi tähän yhteen kertaan.

Tiistaina paljastunut saaga sai alkunsa, kun kaksi viikkoa sitten Tapparan liigarinkiin oli tyrkyllä neljä U20-pelaajaa, jotka ohjattiin ennen harjoituksiin liittymistä rutiinitestiin.

Testissä kahdella pelaajalla todettiin oireeton koronavirustartunta toissa viikon perjantaina.

Tartuntojen jälkeen U20-joukkue lopetti toimintansa viikoksi ja vetäytyi karanteeniin.

Tämän viikon maanantaina Tapparan U20-joukkue aloitti uudestaan harjoittelun. Pitkään karanteenin määrätyt pelaajat palaavat joukkueharjoituksiin tämän viikon perjantaina.

Rautakorven mukaan koronaan sairastuneille jäävuoron järjestämisen motiivina oli tulevana viikonloppuna käynnistyvät U20-sarjan pudotuspelit, jota varten kahdelle U20-pelaajalle haluttiin taata mahdollisuus luistella omatoimisesti.

Tartunnan saaneiden pelaajien päästäminen jäälle on pöyristyttänyt paikallista lajiväkeä.

– Päätös päästää koronatartunnan saaneet pelaajat harjoittelemaan oli ehdottomasti väärin, ja kaikin puolin tuomittavaa. Virusta voi levitä sinne tänne ympäri hallia. Ylipäätään oli väärin, että karanteenin määrättyjä pelaajia päästettiin treenaamaan, kommentoi erään U20-pelaajan vanhempi.

Jäätuntuman hakeminen oli paitsi laitonta myös täysin turhaa, sillä Tapparan vastustajaksi U20-sarjan pudotuspelien avauskierrokselle valikoituneessa Lahden Pelicansissa todettiin koronatartunta.

Tämän seurauksena Pelicansin kausi päättyi ja Tappara eteni automaattisesti välieriin.