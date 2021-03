Koronarike toi sanktion Tapparan Jukka Rautakorvelle – näin seuran pomo kommentoi

Tappara antoi urheilujohtaja Jukka Rautakorvelle varoituksen.

Jukka Rautakorpi on urallaan työskennellyt useaan kertaan Tapparan päävalmentajana. Kuva on vuodelta 2020.­

Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi on ollut pari päivää kohun keskiössä rikottuaan viranomaisten antamia koronaturvallisuusohjeita.

Rautakorpi päästi maanantaina kaksi Tapparan koronaan sairastunutta U20-joukkueen pelaajaa harjoittelemaan jäällä omatoimisesti.

Tapauksen seurauksena Tampereen Hakametsän kolmosjäähalli jouduttiin sulkemaan ja desinfioimaan. Rautakorpi tunnusti virheensä Ilta-Sanomille tiistaina, ja sen jälkeen on lähinnä odotettu, millaisia sanktiota kokeneelle valmentajalle määrätään.

Tampereen tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen sanoi tapauksen paljastuttua, että tartuntatautilakia on rikottu. Poliisille on tehty asiassa tutkintapyyntöjä, mutta niistä ei ole vielä tarkempaa tietoa. Sen sijaan Tapparan taustayhtiö Tamhockey Oy:n on Ilta-Sanomien tietojen mukaan jo päättänyt omista kurinpitotoimistaan.

IS:n tietojen mukaan Rautakorpi joutui ensin Tamhockey Oy:n hallituksen puheenjohtajan Heikki Penttilän tiukkaan puhutteluun ja sai sen jälkeen kirjallisen varoituksen työnantajaltaan.

– Tapparan sisäinen kurinpitomenettely on käyty loppuun. Tämä oli vakava rikkomus, eikä sellaista missään nimessä katsota läpi sormien. Omien selvittelyjemme jälkeen johtopäätös oli selkeä: maitopurkki oli kaatunut pöydälle, selittelyille ei ollut sijaa, Penttilä kertoo IS:lle.

– Mitä kurinpitotoimiimme tulee, pidin Rautakorven kanssa vakavasävyisen keskustelun. Tilanne on nyt se, että jos jatkossa ilmaantuu vähänkin tämänkaltaiseen virhearviointiin viittaavaa toimintaa, tulemme purkamaan urheilujohtajamme työsopimuksen. Uskon vahvasti, että Rautakorpi otti tästä jo opikseen, eikä sellaiseen ole tarvetta.

Penttilän mukaan Tappara myös karsii urheilujohtajansa toimivaltaa. Jatkossa Rautakorpi ei enää päätä siitä, miten Tapparassa suhtaudutaan koronaepidemiaan liittyviin ohjeistuksiin ja suosituksiin. Käskyt tulevat Penttilän mukaan jatkossa ylempää.

– Tarkoituksena on, että kaikki epidemiaan liittyvä siirtyy toimitusjohtajamme vastuulle, Penttilä sanoo.

Rikkoiko Rautakorpi koronaturvallisuusohjeita jo ennen maanantain tapahtumia?

– Minulla ei ainakaan ole sellaisesta mitään tietoa. Mitään sellaisia epäilyksiä ei edes ole esitetty, Penttilä linjaa.

– Rautakorpi on ollut tosi tarkka näissäkin asioissa. Hän on jatkuvasti selvittänyt, että missä menee kulloinkin terveysviranomaisten asettama raja esimerkiksi harjoittelun suhteen. Olen yrittänyt viestiä, että tällä kaudella kunnianhimo ei saa ajaa pelaajien turvallisuuden edelle, mutta ehkä minun olisi pitänyt olla viestinnässäni vieläkin terävämpi.

Rautakorven toiminta on parhaillaan myös jääkiekon SM-liigan hallituksen käsittelyssä.