Facebookiin ladattu kuva hätkähdytti – teho-osastolle joutuneen Pekka Virran sairastuminen oli kova pala Aleksi Saarelalle

Lukon vaihtopenkin takaa on puuttunut iso johtaja helmikuusta lähtien.

Facebookiin ladattu kuva hätkähdytti. Viime viikolla julkaistussa kuvassa Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virta, 51, istui sairaalassa pyörätuolissa ja alla oli pysäyttävä teksti:

– 27 päivää teholla vaan tänään heräsin osastolta!

Virta joutui 13. helmikuuta koronavirustartunnan takia hoidettavaksi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Siitä alkoi Virran noin kuukauden mittainen taistelu omasta hengestään, kun hän joutui teho-osastolle.

Päävalmentajan vakava sairastuminen iski kovaa Lukon joukkueeseen.

– Valehtelisin jos sanoisin, ettei se ole vaikuttanut. Olemme puhuneet siitä paljon joukkueen kesken. ”Peksi” on iso persoona ja loistava valmentaja, sanoo Lukon tähtihyökkääjä Aleksi Saarela Ilta-Sanomille.

Lukko on dominoinut SM-liigaa läpi kauden.

Johtaja Virran Dream Team on keikkunut lähes koko kauden sarjan ykköspaikalla. Kauden 51 ottelustaan Lukko on hävinnyt varsinaisella peliajalla yhteensä 14 ottelua.

Viime viikkoina raumalaisten peli ei ole rullannut aivan yhtä lennokkaasti kuin aiemmin. Lukon 16 viime ottelusta joukkue on hävinnyt kuudesti.

– Jengillä on ollut iso huoli Peksistä, vaikka olemme pyrkineet aina peleihin nollaamaan tilanteen mahdollisimman hyvin, mutta se ei ole ollut helppoa, myöntää Saarela.

Virran poissaolon aikana vetovastuussa ovat apuvalmentajat Erik Hämäläinen ja Jarkko Kauvosaari. Saarela jakaa kiitosta molemmille, mutta tutun, jykevän johtajan puuttuminen penkin takaa on vaikuttanut osaltaan joukkueen tekemiseen.

– Peksin tyyli valmentaa ja se vaatimustaso, joka hänellä on, niin olemme tottuneet siihen. Hän on tehnyt hienoa työtä Raumalla neljä viime vuotta.

Pitkään kestänyt epävarmuus päävalmentajan terveydentilasta hiipi aika ajoin pelaajien pään sisälle.

– Kun äijä menee noin pahaan kuntoon, eikä kukaan voi asialle mitään, niin totta kai sitä itsekin tuli mietittyä aina treenien jälkeen, että miten hän voi. Kyselin joka päivä aina hallilla joltain, että onko mitään uutta tietoa Peksistä, Saarela kertoo.

Viime viikolla tullut tieto Virran kunnosta poisti ison henkisen taakan pelaajien ja seuran työntekijöiden harteilta.

– Oli huojentavaa, kun saimme tiedon siitä, että Peksi on päässyt teholta pois. Se on auttanut itseäni ainakin todella paljon, että mies on paranemaan päin, sanoo Saarela, joka on noussut 21 maalillaan SM-liigan maalipörssin kolmanneksi.

Virran sairastuminen on tuonut myös tietynlaista perspektiiviä Lukon arkeen. Jääkiekko on pelaajille ammatti, mutta ei sentään koko elämä.

– Lätkä on lopulta aika pieni osa kuitenkin, jos miettii, mitä Peksikin on joutunut kokemaan. Kun puhutaan toisen ihmisen terveydestä, jääkiekko on sen rinnalla aika pieni juttu, Saarela muistuttaa.