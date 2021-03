Jukka Rautakorpi kommentoi Tapparan koronarikettä MTV Uutiset Livessä.

Jukka Rautakorpi on tehnyt pitkän uran liigavalmentajana, viimeksi Tapparan luotsina 2017–2020. Nykyisin hän työskentelee Tapparan urheilujohtajana.­

Tampereen kaupunki joutui tiistaina väliaikaisesti sulkemaan sekä desinfioimaan Hakametsä III -harjoitushallin. Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi oli ohjeistanut kaksi positiivisen koronatestin antanutta oireetonta U20-pelaajaa luistelemaan omatoimisesti harjoitushallin jäälle.

Keskiviikkona Rautakorpi selitti tapausta MTV Uutiset Livessä.

– Jos ajatellaan tätä altistumisnäkökulmaa, niin anteeksipyyntö totta kai kenttähenkilökunnalle. Yksittäinen henkilö, joka hallissa silloin on käynyt jääkoneella, niin anteeksipyyntö sinne suuntaan. Sitä kautta ymmärretään asian vakavuus vieläkin paremmin.

– Ei ollut järjellistä toimintaa missään nimessä. Turha puolustella, ja siitä kyllä kättä pystyyn, tuumi Rautakorpi, joka jo eilen totesi IS:lle, että ”kannan vastuun tästä virhearviosta”.

Sisä-Suomen poliisista vahvistettiin, että asiasta on lähetetty ainakin kaksi tutkintapyyntöä. Tampereen tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen puolestaan vahvisti jo tiistaina, että tapaus täyttää tartuntatautilain rikkomuksen.

– Varmasti se huolettaa, kun tällaista tapahtuu, ja kansalaisilla on oikeus poliisille soittaa ja pyytää tutkintaa. Sen ymmärrän. Kun puhutaan tartuntatautilaista ja siihen liittyvistä rajoitteista, joita tällä hetkellä yhteiskunnassa on, niin tässä on uhmattu niitä, Rautakorpi myönsi MTV:lle.

Rautakorpi kertoi tiistaina, että kaksi koronatartunnan saanutta pelaajaa kävivät yksilöinä luistelemassa ja ottamassa tuntumaa. He olivat Rautakorven mukaan siirtyneet parkkipaikalta suoraan halliin, eivätkä käyttäneet pukuhuonetiloja.

– Kättä pystyyn. Tällaista ei missään nimessä saisi tehdä sisätiloissa, eikä näin saisi toimia. Se tapahtui kerran, ja se oli ehdottomasti virhe. Tätä ei toteuteta missään nimessä enää jatkossa tietenkään, vakuutti Rautakorpi IS:lle.