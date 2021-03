Poliisi tutkii Tapparan koronavirusrikkeitä

Tapparan U20-pelaajien koronasääntörikkomuksista on tehty rikosilmoituksia.

Tiistaina selvisi, että Tampereen Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi oli ohjeistanut kaksi positiivisen koronatestin antanutta oireetonta U20-pelaajaa luistelemaan omatoimisesti Hakametsä III -harjoitushalliin. Tämän vuoksi halli jouduttiin sulkemaan väliaikaisesti sekä desinfioimaan.

Rikoskomisario Arto Partanen Sisä-Suomen poliisista vahvistaa nyt IS:lle, että tapauksesta on tehty ainakin kaksi rikosilmoitusta.

Partanen ei ota kantaa mahdollisiin rikosnimikkeisiin tai rangaistuksiin.

– Ainakin kaksi tutkintapyyntöä on poliisille tullut. Jatkamme nyt normaaleilla poliisin toimenpiteillä asian selvittämistä, sen enempää en nyt ota kantaa, Partanen sanoo.

Tiistaina Tampereen kaupungin tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen vahvisti Ilta-Sanomille, että tapaus täyttää tartuntatautilain rikkomuksen.

– Fakta on, että jos ihminen on positiivisen koronatuloksen jälkeen määrätty eristykseen, ja lähtee treenaamaan halliin, niin se on selkeä eristysrikkomus, Räsänen sanoi.

Nykyisessä lainsäädännössä on useita rangaistuskeinoja tilanteisiin, joissa tartuntatautiviranomaisen asettamaa karanteenia tai eristystä rikotaan. Karanteenimääräysten rikkomisesta on muun muassa määrätty päiväsakkoja.

– Jos näistä tehdään rikosilmoitus, niin ainakin sakkoa on mahdollista antaa. Jos ja kun kyseessä on virhe, joka on luvattu korjata, niin en ole viranomaisena tekemässä mitään rikosasiaa, Räsänen kommentoi Tapparan tapausta.

– Kättä pystyyn virheen merkiksi. Tällaista ei missään nimessä saisi tehdä sisätiloissa, eikä näin saisi toimia. Se tapahtui kerran, ja se oli ehdottomasti virhe. Tätä ei toteuteta missään nimessä enää jatkossa tietenkään, vakuutteli Rautakorpi tiistaina IS:lle.