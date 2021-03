SM-liigan pomo tyrmistyi Tapparan koronavirusrikkeestä – näin tiistaina alkanut kurinpitoprosessi etenee

Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen muistuttaa, että seurat ovat sitoutuneet noudattamaan liigan toimintasääntöjä. Nyt koronasääntöjä on rikottu.

Jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoi tiistaina alkuillalla tuntevansa ”yleiskuvan” liigaseura Tampereen Tapparan koronarajoitusten rikkomuksesta, mutta tarkkoja faktoja hänellä ei ollut käsissään.

Siksi Hiltunen ei osannut eikä halunnut spekuloida sanktioilla, joita Tapparalle tai seuran urheilujohtajalle Jukka Rautakorvelle mahdollisesti on tulossa SM-liigalta.

– Tapauksesta on käynnistetty kurinpitoprosessi. Selvitetään, mitä on tapahtunut, ja sen jälkeen tehdään johtopäätökset. Tällä hetkellä ei oikein ole muuta kommentoitavaa, kun minulla ei ole faktoja kirjallisessa muodossa. Seuralla ja kyseisellä henkilöllä on oikeus antaa asiasta oma selvityksensä, Hiltunen kertoi.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin tiistaina, että Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautarkorpi myönsi ohjeistaneensa kaksi koronatartunnan saanutta oireetonta Tapparan A-junioreiden pelaajaa harjoittelemaan Hakametsä III -harjoitushalliin.

Tampereen kaupunki joutui koronariskin takia sulkemaan hallin.

Yleisellä tasolla Hiltunen oli tapauksesta selvästi tyrmistynyt.

– Ei tällaista saisi tapahtua. Ei tällaista toimintaa oikein voi ymmärtää. Mutta ei ole järkevää tuomita tai spekuloida mahdollisilla sanktioilla ennen kuin tiedetään, mitä on tapahtunut.

Tampereen kaupungin tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen vahvisti aiemmin Ilta-Sanomille, että tapaus täyttää tartuntatautilain rikkomuksen tunnusmerkistön.

Rikkomuksesta voi olla seurauksena sakkoa tai jopa vankeutta. Kyseessä on todennäköisesti selkeä sääntörikkomus myös SM-liigan suuntaan.

– Siihenkään en voi ottaa kantaa ennen kuin faktat ovat pöydässä. Mutta seurat ovat sitoutuneet SM-liigan toimintasääntöihin. SM-liigan koronastrategiassa on lähdetty turvallisuus ja vastuullisuus edellä.

– Odotamme kaikilta seuroilta ja näiden jokaiselta toimijalta, että toimitaan näiden sääntöjen mukaan. Jokainen vastaa omilla teoillaan, miten tämä strategia onnistuu.

Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virta oli koronaviruksen takia lähes kuukauden tehohoidossa, ja liigajoukkueita on karanteenissa.

Siihenkin nähden tällainen toiminta vaikuttaa hyvin vastuuttomalta, vai?

– Juuri näin. Emme me jätä tätä tapausta katsomatta. Asiat pitää tutkia huolellisesti, Hiltunen vastaa.

Joutuuko SM-liiga kaikesta tästä huolimatta erikseen painottamaan seuroille koronarajoitusten ja -sääntöjen noudattamista?

– Joudumme teroittamaan näitä asioita kaikessa viestinnässämme. Viestin perillemenohan vaatii, että myös vastaanottaja sisäistää, mistä on kyse.

– Tämä on ehkä vähän myös jaksamiskysymys: miten kukin ymmärtää ja jaksaa noudattaa rajoituksia. Tässä toiminnassa on monta yksilöä, ja meillä jokaisella on varmaan jaksamisvaikeuksia, Hiltunen pohtii.

Hiltunen ei osaa tarkkaan sanoa, milloin kurinpitoprosessi on valmis ja sanktiot selvillä.

– Toivon, että pääsiäiseen mennessä.