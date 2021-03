Kaksi Tapparan U20-pelaajaa rikkoivat eristyssääntöjä. Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi kantaa vastuun.

Tampereelta kuuluu kummia. Tampereen kaupunki on joutunut sulkemaan Hakametsä III -harjoitushallin koronariskin takia.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Haka III:n kenttämies käräytti maanantaina päivällä kaksi Tapparan koronaan sairastunutta U20-joukkueen pelaajaa treenaamassa jäällä omatoimisesti. Tämän seurauksena harjoitushalli lyötiin säppiin.

Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi oli ohjeistanut kaksi positiivisen koronatestin antanutta oireetonta U20-pelaajaa luistelemaan omatoimisesti Haka III:n jäälle, mikä on kuumentanut paikallisten tunteita, sillä sairastuneiden pelaajien harjoittelu on saattanut altistaa hallin työntekijöitä.

– Se oli ehdottomasti virhearvio, että yhdessä harjoituksessa pelaajat ovat yksilöinä, eivät siis missään nimessä johdetussa joukkueharjoituksessa, käyneet jäällä tyhjässä kolmoshallissa. Siinä kohtaa, kun nämä pelaajat ovat olleet hallissa, siellä ei ollut ketään muita, kommentoi Rautakorpi IS:lle.

Rautakorven mukaan ajatuksena oli, että pelaajille haluttiin taata mahdollisuus pitää tuntumaa yllä.

– Pelaajat kävivät yksilöinä luistelemassa ja ottamassa tuntumaa. He tulivat parkkipaikalta suoraan halliin, eivätkä käyttäneet pukuhuonetiloja ollenkaan, ja saman tien poistuivat jäältä harjoituksen jälkeen. Se oli tässä se hölmöys, kun ajattelimme, että millä saisimme ylläpidettyä pelaajille tuntumaa tulevia U20-pleijareita varten. Tässä kohtaa se oli turha treeni ehdottomasti, myönsi Rautakorpi.

– Tässä on mukana inhimillisiä tekijöitä ja arvioita, eikä ole tietoisesti tehty mitään väärää, Rautakorpi korosti.

Miksi pelaajat ohjeistettiin luistelemaan, vaikka he antoivat positiivisen koronatestituloksen ja heidän pitäisi olla eristyksissä?

– Urheilijat ovat halukkaita urheilemaan, ja meidän tehtävänämme on luoda olosuhteet rajoitusten puitteissa. Se jääaika mahdollistettiin, mutta piti katsoa, mihin kellonaikaan jäällä voi olla. Turha tässä on selitellä. Hölmöys on tapahtunut, eikä sitä jatketa missään muodossa. En kierrä vastuuta. Minähän sen vastuun kannan tästä virhearviosta.

Tapparan puolelta tapahtui Rautakorven mukaan yksinkertaisesti virheellinen tulkinta-arvio.

– Kättä pystyyn virheen merkiksi. Tällaista ei missään nimessä saisi tehdä sisätiloissa, eikä näin saisi toimia. Se tapahtui kerran, ja se oli ehdottomasti virhe. Tätä ei toteuteta missään nimessä enää jatkossa tietenkään, vakuutti Rautakorpi.

Tampereen kaupungin tartuntatautilääkärin Sirpa Räsäsen mukaan tapauksessa on rikottu tartuntatautilakia.

– Fakta on, että jos ihminen on positiivisen koronatuloksen jälkeen määrätty eristykseen ja lähtee treenaamaan halliin, niin se on selkeä eristysrikkomus, vahvisti Räsänen IS:lle.

Nykyisessä lainsäädännössä on useita rangaistuskeinoja tilanteisiin, joissa tartuntatautiviranomaisen asettamaa koronakaranteenia rikotaan. Karanteenimääräysten rikkomisesta on muun muassa määrätty päiväsakkoja.

– Jos näistä tehdään rikosilmoitus, niin ainakin sakkoa on mahdollista antaa. Jos ja kun kyseessä on virhe, joka on luvattu korjata, niin en ole viranomaisena tekemässä mitään rikosasiaa, Räsänen sanoi.

Onko mahdollista, että Tappara joutuu maksamaan tässä tapauksessa sakkoja, Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro?

– En osaa kommentoida tuohon. Olen ymmärtänyt, että karanteeniin joutunut saa käydä ulkona liikkumassa, mutta tähän kyseiseen tapaukseen en osaa ottaa kantaa, kun ei ole tarkempaa tietoa.

Tapparassa on ollut tartuntaketjuja, joiden seurauksena liigajoukkueen pelaajia on joutunut sivuun.

– Olen antanut tästä joukkueelle yleisen ohjeen. Otamme kaikki terveyteen liittyvät asiat erittäin vakavasti. Pyrimme toimimaan mieluummin varman päälle kuin sääntöjen rajamailla. Olemme tyytyväisiä siihen, että yhtään koronatartuntaa ei ole tullut joukkueen toiminnassa, vaan tartunnat ovat tulleet ulkopuolelta, Aro kommentoi.

Haka III:n tiloja alettiin desinfioida tiistaina, jotta halli saadaan avattua uudestaan mahdollisimman nopeasti. Muun muassa Tapparan taitoluistelijat joutuivat perumaan vuoronsa.

Tapparan liigajoukkueella on harjoitushallissa päivittäin useamman tunnin harjoitusvuoroja sellaisille pelaajille, jotka ovat altistuneet koronaan sekä niille, jotka muuten vain luistelevat erossa liigajoukkueesta.

Rautakorven toimintaan U20-juniorien kohdalla Aro otti varovaisen nuotin.

– Siihen on osaa sanoa tarkemmin. Sen voin sanoa, että ei ainakaan jatkossa tehdä näin. Oli se sallittua tai ei, tai olivatko pelaajat omatoimisesti jäällä vai olivatko heidät määrätty, sanoi Aro.

Rautakorpi korostaa, että jatkossa mahdollinen altistuneiden pelaajien harjoittelu tapahtuu ulkona niin, että ympärillä ei ole muita ihmisiä.

– Tässä on ollut keväästä lähtien erilaisia järjestelyjä harjoittelussa. On jouduttu jonkin verran tulkitsemaan ja tekemään tiettyjä ratkaisuja tilannekohtaisesti. Jatkuvasti on tietynlaisia rajoituksia, joita kunnioitetaan kaikin keinon ja yritetään niiden mukaan toimia. Ehdottomasti lähtökohtana on toimia niiden rajoitusten mukaan, Rautakorpi kertoi.