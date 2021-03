Tässä on SM-liigan kuumin pelaaja – myös maalitykki on ihmetellyt nuorten käytöstapoja: ”Välillä tuntuu, ettei ole perusjutut hallussa”

Robert Rooba on ilmiliekeissä. Virolaistähti taistelee SM-liigan maalipörssin voitosta – ja on myös ihmetellyt nuorten pelaajien huutelua vanhemmilleen.

Robert Rooba on tehnyt tällä kaudella jo 26 maalia.­

29 peliä ja 20 maalia. Robert Rooban maalitahti vuonna 2021 on ollut ällistyttävä, ja laitahyökkääjä on noussut taistelemaan SM-liigan maalikuninkuudesta. Hän on 26 liigamaalillaan maalipörssin kakkosena Ässien Sebastian Wännströmin perässä.

On tultu kauas siitä, kun virolainen hyppäsi tammikuussa 2016 uuteen tuntemattomaan. Vajaat kahdeksan vuotta aiemmin hän oli tehnyt vielä suuremman loikkauksen Tallinnasta Espooseen, ja nyt Espoo vaihtui Kokkolaan.

Rooba lähti Hermeksen Mestis-joukkueeseen kauden saldonaan 30 liigaottelua tehoin 0+0.

– Juoksin päin seinää. Olin kaikin puolin nollapisteessä, niin tilastollisesti kuin henkisestikin. Mikään ei kulkenut ja ahdisti. Olin täysin hävittänyt oman identiteettini jääkiekkoilijana, Rooba muistelee.

– Jälkiviisaana voisi sanoa, että minulle olisi voinut tehdä hyvää jokunen kausi Mestistä. Tein suoran hypyn liigaan, mikä oli minulle iso askel. En ollut junnutähti tai änärivaraus. Mutta en ajattele, että voi vitsi kun tein niin. Kaikki on ollut hyvää kokemusta, joka on auttanut minua myöhemmin.

Siihen asti liigassa lähinnä nelosketjussa kiekkoillut Rooba pelasi Hermeksessä vahvan kevään ja palasi syksyksi 2016 liigaan. Jo pestin alkuvaiheessa hän sai soiton JYPin silloiselta urheilutoimenjohtajalta Jukka Holtarilta.

– Jälkikäteen mietittynä pelasin varmaan senkin takia hyvän kevään Kokkolassa. Joku näki minussa vielä potentiaalia liigapelaajaksi. Sain itsevarmuutta ja hyvää energiaa.

Rooba on kulkenut pitkän tien. Jämäminuutit eivät aina tuntuneet nautinnolliselta, mutta...

– Se antoi paljon perspektiiviä. Pystyn arvostamaan oikeasti sitä, missä olen nyt. Nahka on aika paksu ja nykyään pystyy sietämään aika paljon asioita.

– Saattoi olla kahdeksan minuuttia jääaikaa käytettävissä. Ja jos teki yhden virheen, se oli yhtäkkiä kuusi minuuttia. Tällä hetkellä Suomessa ei monet joudu ikinä kokemaan tuollaista. Sikäli en itse näe, että miten nykyinen systeemi voisi toimia, mutta onneksi on viisaampia tyyppejä, jotka miettivät näitä asioita, Rooba sanoo.

Hän viittaa 15 joukkueen SM-liigaan, jossa on yhä halvempia ja helpompia pelipaikkoja. Nuoret ovat vallanneet sarjan. Liigaan on rynninyt nuoria, liki NHL-valmiita supertähtiä.

Tätä korostaa myös Rooba: osa pelaajista on toki ansaitusti pomppinut useiden askelien yli poikkeuksellisilla taidoillaan.

Mutta pelipaikkoja ovat saaneet myös monet, joilla ei olisi takavuosina ollut mitään asiaa nykyisiin rooleihinsa.

Robert Rooba pelaa elämänsä parasta jääkiekkoa.­

Nuorten esiinmarssi on nostanut tänä talvena puheeksi jopa kaukalossa koettavan ikäsyrjinnän ja kokeneille pelaajille huutelun.

Mm. HIFK:n maalivahti Frans Tuohimaa on kertonut kaukalossa nykyään kuultavasta suunsoitosta: teini-ikäiset pelaajat huutelevat vanhemmilleen näiden iästä.

Rooban mielestä kehitys on kulkenut kohti nykytilannetta jo pitkään. Hän palaa muistoissaan vajaat kymmenen vuotta taaksepäin ja siihen, kun hän pelasi viimeisiä aikojaan A-junioreissa vanhempana pelaajana.

– Jo silloin rupesi näkymään, että nuoria ei kiinnostanut pätkääkään joukkueen säännöt tai muutenkaan sellainen hierarkia. Pikkuhiljaa tämä on kasvanut ja nyt tullut enemmän myös liigan puolelle, Rooba sanoo.

– En sinänsä koe, että mikään junnuttelu tai vastaava olisi tärkeää tai tarpeellista. Kun itse nousin liigaan, sellainen oli vielä aika vahvasti esillä, vaikka tilanne oli jo toki eri kuin joskus 80- tai 90-luvuilla.

Nyt vähäisinkin hierarkkisuus tuntuu kadonneen. Rooba siteeraa pelikaveriaan Jani Tuppuraista, joka sanoi Ylen haastattelussa, etteivät nuoret pelaajat ehkä enää tajua, mitä vaatii pelata SM-liigatasolla pitkään.

Paikastaan ei tarvitse taistella, kärsivällisyyttä ja jokapäiväistä tekemistä ei enää samalla lailla mitata.

Esillä olleet nuorten pelaajien huutelut vanhemmilleen ihmetyttävät myös Roobaa.

– Minkään näköinen räksyttäminen ei ensinnäkään ikinä ole edes kuulunut omaan tyyliini. En vain jaksa tehdä sellaista. Mutta ennen kaikkea ei ole ikinä tullut mieleenkään, että alkaisin kunnioitettavan uran tehneelle pelaajalle huutelemaan. Se on ihan viimeinen juttu.

– Koen, että vanhempia pelaajia pitää kunnioittaa niin omassa joukkueessa kuin vastustajassakin. Sen pitää näkyä kaikessa, mitä tehdään. Kuka ottaa ensin ruokailussa ruokaa, miten bussissa istutaan ja niin edelleen.

Rooba huomauttaa, että jokapäiväisessä arjessakin on normaalikäytöstä antaa esimerkiksi täydessä bussissa paikka vanhemmalle ihmiselle. Mutta onko sekään nykypäivänä kaikille selvää?

– Välillä minusta vähän tuntuu, että nykynuorilla ei ole tuollaiset perusjutut hallussa. He eivät edes tiedä tuollaisista jutuista tai sitten se ei vain kiinnosta, mikä on valitettavaa.

Se sen sijaan on hienoa, että ksenofobisia loukkauksia kaukalossa ei ole kuulunut.

– Ei ole pitkään aikaan tullut mitään. Se on hienoa, ettei ole tullut mitään ryssittelyä tai vastaavaa.

Rooba naurahtaa samaan hengenvetoon.

– Tuntuu, etteivät kaikki edes tiedä, etten ole suomalainen.

– Onneksi olen viime aikoina päässyt vähän enemmän esiin. Minulle on tärkeää, että olen virolainen. Yhdessä vaiheessa liigan sivuillakin luki nimeni vieressä ”FIN”. Sanoin heti meidän joukkueenjohtajalle, että tuo pitää korjata asap, Rooba hymähtää.

Niin. Jatkuva maalitehtailu on alleviivannut kaikille, että täältä tulee Tallinnan Ovetshkin.

Mistä vire on syntynyt? Rooba kuvailee reseptiään yksinkertaisesti: paljon laukaisu- ja maalintekoharjoituksia. Yksinkertaisesti vain toistoja.

– Isänikin opetti aina että kun treeneissä on joku kiertoharjoitus tai vastaava, yritä aina tehdä maali ja keskity siihen. En ole tehnyt mitään ihmetreenejä. Nuorena maalinteko oli myös vahvuuteni ja Suomeen tullessa tärkeä juttu pelissä. Joku pohja on aina ollut.

Rooba näkee maalimääränsä kasvunkin melko lailla yksinkertaisena. 11, 17 ja 11 maalia edelliskausilla tehnyt laituri on tullut kokonaisvaltaisemmaksi pelaajaksi ja ansainnut isomman ruudun: enemmän peliaikaa ja paremmat ketjukaverit.

– Pystyin noin 14-15 minuutin peliajalla tekemään 11 tai yhdellä kaudella jopa 17 maalia. Potentiaalia on sikäli aina ollut. Kun peliaika on nyt noussut melkein 19 minuuttiin, niin siinähän se ero jo on melkein tullut. Näen tämän niin yksinkertaisesti. Toki olen myös kasvanut hemmetisti ihmisenä Jyväskylän-vuosinani.

Virolainen on tyylikäs artisti, joka näyttää kaukalossa tunteensa. Maalien tykitys on osunut sikäli ikävään ajankohtaan, että katsomot ovat viime kuukausina ammottaneet koronarajoitusten takia tyhjyyttään.

– Alku oli minulle vaikea. Huomasin, etten ollut ihan samassa tunnetilassa kuin normaalisti. Siinä meni pari viikkoa, mutta nyt olen tottunut täysin. Joukkueena pitää pumpata eri lailla, kun energiaa ei tule yleisöstä. Se pitää kaivaa pelikavereista ja valmentajasta. Ero on iso.

– Me olemme loppupeleissä artisteja ja teemme tätä taidetta ihmisille. Valitettavasti salit ovat nyt tyhjinä, mutta onneksi elämme aikaa, jolloin voimme esiintyä edes television tai muun laitteen välityksellä kotisohville. Toivottavasti ensi syksynä päästäisiin pikku hiljaa kohti normaalia aikaa, sanoo Rooba, joka teki hiljattain jatkosopimuksen Jyväskylään.