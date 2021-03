SK: SM-liiga täräytti kovan sakon – Tommi Kerttulan puheet käymässä kalliiksi Ässille

Satakunnan Kansan mukaan Ässät sai peräti kymppitonnin sakon SM-liigalta, kun sen kehitysjohtaja kritisoi liigan viestintää.

Tommi Kerttula on Ässien kehitysjohtaja.­

Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttulan puheet ovat tuoneet porilaisseuralle peräti 10 000 euron sakon SM-liigalta. Näin uutisoi sunnuntaina Satakunnan Kansa.

Kerttula ruoti tammikuussa SM-liigan tilannetta suorasanaisesti Ilta-Sanomien verkkosivuilla kritisoiden erityisesti liigan viestintää koronakriisin aikana.

– Eri seurat ovat hyvin erityyppisissä tilanteissa. Yhteinen nimittäjä on se, että kaikki ovat nesteessä, mutta vaikea nähdä tilannetta, että yhtäkkiä keväällä alkaisi konkurssiaalto. Tuntuu, että johtajien viestintä on ollut keväästä lähtien paikkaansa pitämätöntä. Tämä on vain jatkumoa sille kevään ja kesän vinkumiselle, Kerttula sanoi.

– Ajatellaan jotenkin vanhanaikaisesti tai kierolla tavalla, että jääkiekko on niin iso asia, että uhkaillaan tällaisilla jutuilla, jotta asiat yhteiskunnassa muuttuisivat. Se menee vähän lajin pöyhkeyden piiriin, Kerttula sanoi ja vaati liigan johdon puheita ja tekoja parempaan linjaan.

Liigahallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen vahvisti Satakunnan Kansalle, että Ässiä on päätetty sakottaa Kerttulan puheista. Summaa hän ei vahvistanut, 10 000 euroa on lehden tieto. Hiltunen ei puhunut lehdelle Kerttulasta lainkaan nimellään vaan termillä ”henkilö”.

– Kyseinen henkilö on kyseenalaistanut seurojen johdon antamia tietoja taloustilanteesta. Kyse on vääristelystä ja vastuuttomasta viestinnästä, joka on ollut haitallista liigaseuroille.

Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen ilmoitti SK:lle odottavansa ”asian käsittelyä” ennen kommentoimista. Satakunnan Kansan mukaan käytännössä on kyse siitä, että Ässät on valittanut asiasta urheilun oikeusturvalautakuntaan ja odottaa nyt sen ratkaisua.

Kevätkausi on ollut urheilullisesti vaikea Ässille. Se on nimekkäistä hankinnoistaan huolimatta jäämässä ulos pudotuspeleistä. Ässät on voittanut 13:sta viime ottelustaan vain yhden.