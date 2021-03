Kristian Pospisil taklasi Veeti Vainiota päähän – siitä rapsahti neljän ottelun pelikielto

Vainio loukkaantui tilanteessa eikä pelannut ottelua loppuun.

Kristian Pospisil on tehnyt tällä kaudella 35 pelissään tehot 8+15.­

SM-liigan kärkijoukkueen Lukon hyökkääjä Kristian Pospisil on saanut Liigan kurinpidolta neljän ottelun pelikiellon.

Panna juontaa keskiviikkona pelatusta Pelicans-ottelusta, jossa Pospisil sai 2+10 minuutin jäähyn päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Taklauksen kohteena oli Pelicansin Veeti Vainio, joka loukkaantui tilanteessa eikä pelannut ottelua loppuun.

Vainio oli juuri laukonut kiekon kohti Lukon maalia, kun Pospisil osui Vainiota oikealla olkapäällä päähän.

– Kurinpitodelegaatio toteaa, että Pospisilin tilanteen pelaamisesta aiheutuu suora kontakti Vainiota päähän, joka aiheuttaa loukkaantumisen. Kurinpitodelegaatio toteaa videon perusteella, että Vainion peliasento on jo ennen kiekon haltuun saamista matala, joka Pospisilin on tullut havaita tilanteeseen tullessa. Delegaatio ei pidä Pospisilin osumista Vainion päähän tarkoituksellisena tekona, mutta delegaation näkemyksen mukaan Pospisilin olisi ennen kontaktia pitänyt huomioida Vainion peliasento ja Pospisililla on ollut riittävä mahdollisuus välttää osuma Vainion päähän.

Pospisil on tehnyt tällä kaudella 35 pelissään tehot 8+15. Lukko kohtaa tänään Ässät, ja kolme seuraavaa peliä sillä ovat huominen Ilves-kohtaaminen sekä ensi viikon torstain ja perjantain Pelicans- ja Tappara-pelit.

Tamperelaisen Ilveksen puolustajan Niko Peltolan kausi on päättynyt vain neljän ottelun jälkeen. Peltola on joutunut uuteen leikkaukseen alun perin jo harjoituspelikaudella saamansa vamman takia.

Peltola, 30, oli koko alkukauden sivussa ja palasi maaliskuussa liigajäille. Hän ehti pelata neljä ottelua, joissa hän teki yhden maalin.

Viime kaudella Peltola oli Liigan kahdeksanneksi tehokkain puolustaja iskettyään 55 runkosarjaottelussa uransa ennätystehot 5+25=30.

Jukurien Brandon Yipin kausi on päättynyt alaraajavammaan, jonka laadusta seura ei tiedottanut tarkemmin. Tammikuun alussa mikkeliläisseuraan pestattu 35-vuotias hyökkääjä ehti pelata Liigassa 15 ottelua, joissa hän teki kaksi maalia ja syötti neljä.

Yipin lyhyeen liigapestiin mahtui myös viiden ottelun pelikielto, joka tuli TPS:n Oliver Bohmin päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Kanadalais-kiinalainen Yip on pelannut 174 NHL- ja 160 KHL-ottelua sekä toiminut KHL:n kiinalaisjoukkueen Kunlun Red Starin kapteenina 2018–2020.