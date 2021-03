Jukurien seuraava luotsi Olli Jokinen osasi odottaa rajua kritiikkiä – ”Olen Suomessa tikun nokassa”

Mikkelin Jukureissa nähdään ensi kaudella isoja muutoksia, vakuuttaa Olli Jokinen.

Olli Jokinen viettää parhaillaan viimeisiä viikkojaan kotikulmillaan Floridassa ennen kuin edessä on muutto Suomeen.

Jokinen, 42, jättää tutut aurinkoiset maisemat taakseen ja muuttaa Mikkeliin huhtikuun puolivälissä.

Mikkelin Jukurien seuraava päävalmentaja matkustaa Suomeen aluksi yksin, sillä perheen lasten koulut ovat vielä käynnissä, kun Jokisen savotta alkaa paikan päällä Mikkelissä.

Vaikka työpesti alkaa virallisesti toukokuussa, ensi kauteen valmistautuminen on täydessä vauhdissa etänä.

– Paljon on mennyt aikaa pelaajien tarkkailuun ja videoiden katseluun, koska nyt ei pääse halleihin ollenkaan. Olen yrittänyt hankkia pelaajia ja vahvistaa ensi kauden joukkuetta. Kyllä tässä ajan on saanut kulumaan, Jokinen kertoi Ilta-Sanomille.

– Muuten täällä Floridassa hommat pyörivät niin sanotusti normaalisti. Kaikki paikat ovat auki ja spring break pyörii täysillä, mikä on aika ihmeellistä tässä koronatilanteessa.

Jokisen 2+1-vuotinen pesti Jukureihin oli helmikuun alussa valtakunnan puhutuin kiekkouutinen.

Entisen NHL-tähden siirtyminen SM-liigaan ilman aiempaa valmennuskokemusta ammattilaistasolta on herättänyt paljon keskustelua – niin puolesta kuin vastaan.

Jokinen ei ole omien sanojensa mukaan pahemmin seurannut keskustelua.

– En oikeastaan ollenkaan. Totta kai ymmärsin, että siitä tulee polemiikkia ja muuta. Puskista tämä pesti tuli varmasti monille, mutta itse tiesin koko prosessin ajan, mitä olen tekemässä, minne olen menossa ja mitä tässä voi tapahtua. Itselläni oli ihan selvä kuvio siitä, miten tämä projekti voi alkaa, Jokinen vakuuttaa.

Jokinen oli mukana kevään 2014 MM-kisoissa.­

Jokinen tietää, että hän on ensi kaudella SM-liigavalmentajien ”musta lammas”, jota seurataan erityisellä mielenkiinnolla hänen taustansa ja lähihistorian seurauksena.

– Voi sanoa, että Jukureihin tulee nyt ulkomaalainen valmentaja, Vierumäen ulkopuolelta. Totta kai se herättää keskustelua. Aika näyttää, miten käy.

– Kun minulla on tällainen pelaajatausta taakkana, olen Suomessa tikun nokassa. Jokaista toimintaani katsotaan todella tarkasti, mutta mun jutut kestävät tarkkailun. Ei se haittaa, Jokinen toteaa.

Sattuneesta syystä Jokinen on toistaiseksi katsomaton kortti SM-liigan valmentajamankelissa.

Entinen huippupelaaja ei ole aiemmin valmentanut aikuisten tasolla. Viime vuodet Jokinen on pyörittänyt jääkiekkoakatemiaansa Floridassa, missä hänen opissaan ovat olleet 16–17-vuotiaat pelaajat.

– Ne ketkä tuntevat minua ja valmennustyyliäni, tietävät, että en ottaisi näitä hommia vastaan, jos en kokisi olevani valmis tähän tai en tietäisi, mihin olen tulossa. Jos en itse luottaisi omiin kykyihini, valmennusryhmääni ja jalkeille saatavaan joukkueeseen, niin en olisi aloittanut näitä valmennushommia Suomesta, Jokinen ilmoittaa.

Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen Jokinen aloitti saman tien inventaarion. Ensin piti selvittää, mitkä ovat joukkueen tarpeet ja millaisia pelaajia on tarjolla.

Menestyspaineista ei voi ainakaan puhua, sillä Jukurit on ollut lyhyen liigahistoriansa aikana (kaudesta 2016–17 lähtien) pääasiassa sarjan kellarikerroksessa.

– Minun on vaikea kommentoida, mitä seurassa on aiemmin tehty. Minulla on vain tietty kuva, joka on muodostunut ihmisten puheista. Mikkelissä on tehty hyvää työtä junioripuolella viimeiset 2–3 vuotta. Tavoitteena on saada A-nuorten joukkue omavaraiseksi tulevaisuudessa, ettei pelaajia tarvitse hakea Mikkelin ulkopuolelta liikaa, Jokinen visioi.

Jokinen painottaa tarvittavan kilpailuedun saavuttamisessa Jukurien pelaajakehityksen kokonaisvaltaista terästämistä.

– Homman nimi on se, että pelaajia pitää kehittää ja toiminnan pitää olla sisältäpäin arjessa niin laadukasta päivittäin, että se tuo lisää pelaajia ja samalla meiltä lähtee pelaajia kovempiin sarjoihin.

Tähän asti liigataivalta Jukurit ei ole ollut lähellekään Jokisen kuvailema vetovoimainen organisaatio. Tähän epäkohtaan Jokinen adjutantteineen haluavat tehdä muutoksen.

– Jos arki on hyvää, kehittävää ja määrätietoista, ja pelaajat kokevat, että he pystyvät kehittymään ja toiminta on rehellistä, se kiinnostaa pelaajia. Pelaajat alkavat puhua keskenään ja agenteilleen, ja sitä kautta Jukureihin alkaa syntyä imua.

Jokinen alleviivaa, että Mikkeliin ei kasata ensi kaudeksi ”junnujoukkuetta”.

– En puhu nyt 16–17-vuotiaista pelaajista, vaan sellaisista pelaajista, jotka ovat jo pelanneet ammatikseen. Me kokoamme joukkueen, joka voi menestyä.

– Pelaajan iällä ei ole minulle merkitystä. Tärkeintä on, että pelaajien arvomaailma kohtaa joukkueen arvomaailman kanssa, mikä taas tarkoittaa rehellisyyttä. Se vie pelaajia eteenpäin, Jokinen näkee.

Jokisen viime viikot ovat olleet pääasiassa joukkueen kokoamista tulevalle liigakaudelle.

Suoratoistopalvelut ovat olleet kovassa käytössä Jokisen huushollissa viime viikkoina, kun hän on tehnyt kotiläksyjään ja seurannut Jukurien pelaamista niin kollektiivina kuin yksilöiden kautta.

– Minulla on todella tarkka kuva Jukureista. Olen katsonut kaikki pelit tällä kaudella. Yksilöistä olen katsonut varsinkin niitä pelaajia, jotka voisivat kuulua ensi kauden joukkueeseen.

Millainen maaperä Jukureissa on rakentaa ensi kauden joukkuetta?

– Tällä hetkellä jokainen pelaaja, on sopimusta tai ei ole, antaa näyttöjä ensi kauteen. He pelaavat ensi kauden työpaikoista. Olemme kiinnittäneet pelaajia ja muutoksia on tulossa todella paljon tämän kauden joukkueeseen.

Hyökkääjä edusti Florida Panthersia kausina 2000–08.­

Kun Jokinen teki päävalmentajasopimuksen Jukureihin, mikkeliläisseuran medianäkyvyys valtakunnallisesti nousi aivan uusiin sfääreihin.

Jokisen mainetta, kontaktiverkostoa ja tunnettuutta pyritään hyödyntämään myös pelaajarekryissä.

– Etsimme sellaisia pelaajia, jotka sopivat meidän sapluunaamme. Emme ole tilanteessa, jossa voimme tehdä 40 pelaajasopimusta. Taloudelliset rajat tulevat vastaan. Meidän pitää todella tarkkaan tehdä sopimuksia sellaisille pelaajille, jotka pystyvät hoitamaan sen ruudun, joka heille on arvioitu.

Jukurien kaltaisessa pienten resurssien liigaseurassa pelaajahankintojen onnistuminen on elinehto kilpailukyvyn säilyttämisessä.

Huteihin ei yksinkertaisesti ole varaa.

– Koronakriisin aikana vielä korostuu se, että pelaajien rekrytoinnissa ja scouttaamisessa ei saa tulla huteja, koska jokainen huti maksaa. Olemme tällä hetkellä onnistuneet saamaan pelaajia, jotka nostavat koko joukkueen tasoa. Näitä pelaajia on totuttu näkemään aiemmin vieraspelipaidoissa Mikkelin hallissa. Joukkue kovenee, ilmoittaa Jokinen.

Paljon sanottu, mutta tässä vaiheessa Jokinen ei voi muuta. Kun meriitit ja teot valmennuspuolelta puuttuvat, jäljelle jäävät puheet.

– Olemme joutuneet hankkimaan pelaajia pelkillä puheilla. Koutsilla ei ole pro-tason kokemusta ja seura ei ole menestynyt. Mennään pelkillä puheilla tässä vaiheessa. Toukokuusta eteenpäin on näyttöjen aika, kun päästään hommiin, Jokinen kertoo.

Jokinen on päivittäin yhteydessä Mikkelin suuntaan. Ensi kauden urheilulliset vastuuhenkilöt viettävät luurin ääressä 2–3 tuntia päivässä ja piirtävät suuntaviivoja tulevasta.

– Suunnitelmat ovat aika hyvällä mallilla. Meidän mielestämme meillä on helvetin hyvä suunnitelma, jolla lähdemme hoitamaan treenaamisen ja viemään joukkuetta ja organisaatiota eteenpäin. Nyt vain odotellaan, että milloin pääsemme joukkueen kanssa hommiin.