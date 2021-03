Raimo Helminen on piiskannut TPS:n vauhtiin, jota Turussa ei ole vuosiin nähty – silti leijonalegenda on töitä vailla

Raimo Helmisen TPS on noussut SM-liigan kärkikahinoihin. Jatkosopimukseen se ei kuitenkaan riittänyt.

Raimo Helminen on piiskannut TPS:n vahvaan vireeseen. Kuva Tappara–TPS-harjoitusottelusta ennen kauden alkua.­

Turun Palloseuran päävalmentajaksi hieman yllättäen palkattu Raimo Helminen saapui viime kesänä Turkuun kovan kritiikin saattelemana. Miehen osaaminen kyseenalaistettiin laajalti, ja innokkaimmat epäilijät vaativat päätä vadille jo muutaman haparoivan ottelun jälkeen.

Nyt tilanne Aurajoen rannoilla on kuitenkin kääntynyt päälaelleen. TPS oli ennen keskiviikon rumaa 2–7-kotitappiota Kärpille ottanut seitsemän peräkkäistä voittoa.

TPS taistelee aidosti pudotuspelien kotiedusta. Helmisen tuloksentekokykyä ihastellaan, ja turkulaisten markkinointiosasto painattaa jopa valmentajan kasvoilla varustettuja t-paitoja. Miten temppu tehdään, ”Raipe”?

– Ei täällä mitään taikatemppuja ole tehty. Joukkue on sitoutunut hienosti yhteisiin tavoitteisiin, ja harjoittelu on ollut laadukasta. Meidän filosofiaamme liittyy vahvasti se, että aina pitää yrittää. Siinäpä se suunnilleen on, Helminen pohtii.

Raipen TPS on profiloitunut nuoreksi ja nälkäiseksi joukkueeksi, jonka taistelutahto on huipussaan. Muutamasta tähtipelaajasta huolimatta joukkue on varsin tasavahva ja yhtenäinen.

Keskiviikon vaisusta esityksestä huolimatta takana on voittoputki, jollaista ei ole nähty Turussa muutamaan vuoteen.

– Yllättävän hyvin tämä on viime aikoina mennyt. Työmoraali on ollut todella korkealla koko joukkueella. Tänään se meno sitten vaan sammui kuin saunalyhty, pettynyt Helminen analysoi.

Kaikesta suitsutuksesta ja menestyksestä huolimatta karu totuus on, että Helmisen taival TPS:n peräsimessä päättyy muutaman kuukauden kuluttua.

Jatkosopimusta ei tullut, vaikka kausi on sujunut yli odotusten. On kiekkopiirien julkinen salaisuus, että ensi kaudella Turussa valmentaa nykyinen KooKoon päävalmentaja Jussi Ahokas. Helmisen tulevaisuuden suunnitelmat ovat sen sijaan vielä auki.

– Valitettavasti mitään tarjouksia ei ole pöydällä. Niitä kyllä tarvittaisiin nyt. Kaikista tehtävistä olen kiinnostunut, hän kertoo.

Raimo Helminen penkin takana TPS:n ja Kärppien ottelussa keskiviikkoiltana.­

TPS-käskijän tilanne on kummallinen. Menneillään on yksi päävalmentajauran onnistuneimmista kausista, mutta työt eivät jatku. Helminen ja TPS päätyivät aikanaan yhden vuoden sopimukseen, vaikka Helmisen sanojen mukaan kahdestakin vuodesta oli puhetta.

Mahdollisesta jatkosta oli tarkoitus keskustella myöhemmin kauden aikana, mutta nyt tilalle tuleekin toinen mies. Monen valmentajan äänensävyssä voisi vastaavassa tilanteessa olla katkeruutta, mutta Helminen suhtautuu tilanteeseen tapansa mukaan rauhallisesti.

– En minä tätä kohtuuttomana koe. Tämä on pelin henki. TPS on päätynyt erilaiseen vaihtoehtoon ja sillä selvä, hän kiteyttää.

TPS:n valmentajarulettia seuratessa avoimeksi jää useita kysymyksiä.

Koituiko alkukauden hetkellinen haparointi Helmisen kohtaloksi vai palkattiinko Raipe alun perinkin vain vuoden pätkätyöhön? Joka tapauksessa työn tulokset ovat vakuuttavia.