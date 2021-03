Tehohoitoon joutunut Pekka Virta julkaisi pysäyttävän kuvan – Lukon urheilupomo kertoo vaikeista viikoista: ”Peksi on ollut vakavassa paikassa”

Lukon päävalmentaja Pekka Virta on saanut paljon tukea ja tsemppiviestejä.

Koronavirukseen helmikuussa sairastunut Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virta julkaisi tiistaiaamuna Facebookissa kuvan, joka pysäytti monet – niin urheilupiireissä kuin laajemminkin.

Kuvassa Virta, 51, istuu pyörätuolissa. Kuvan yhteyteen hän kirjoitti:

– 27 päivää teholla vaan tänään heräsin osastolta!

Kokeneen valmentajan vakava sairastuminen on sosiaalisen median tsemppiviestien perusteella koskettanut laajasti ihmisiä. Omaisten ja läheisten lisäksi hänen tilanteensa on vaikuttanut keskeisesti Lukon arkeen viime viikkoina.

– ”Peksi” (Virta) on ollut päivittäin ajatuksissamme, jääkiekon SM-liigaa johtavan Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kertoo IS:lle.

– Sanomattakin on selvää, että tämä on ollut iso asia meille.

Pekka Virta päivitti tiistaina kuulumisiaan sairaalasta.­

Sahlstedtin mukaan Virran joutuminen sairaalahoitoon on koskettanut Lukko-yhteisöä monella tavoin. Monien elämänarvoihin on tullut uutta perspektiiviä.

– Ihmisiä tässä ollaan, ja esimerkiksi monet pelaajistamme tuntevat Peksin hyvin. Peksillä on menossa neljäs vuosi Raumalla, ja sinä aikana meistäkin on tullut ystäviä, Sahlstedt sanoo.

– Kun sitten tällainen sairastuminen tapahtuu, se totta kai pysäyttää.

Samaan hengenvetoon Sahlstedt kertoo, että ”harjoitusten ja pelien aikaan joukkue on pyrkinyt sulkemaan asian kokoaan pois mielestään”. Virta joutui Turun yliopistolliseen keskussairaalaan helmikuussa, ja siitä lähtien joukkueen valmennuksesta ovat vastanneet Jarkko Kauvosaari ja Erik Hämäläinen.

– Olen ollut Peksiin viikoittain yhteydessä. Tehohoidossa Peksillä ei ollut kännykkää käytössään, mutta yhteydenpito on koko ajan onnistunut hänen vaimonsa kautta. Olen aina alkuviikosta välittänyt Peksille joukkueen kuulumiset, ja hän puolestaan on kertonut vaimonsa välityksellä omasta tilanteestaan, Sahlstedt selvittää.

– Alusta asti Peksin oma toive on ollut, että joukkueella ja koko organisaatiollamme säilyisi työrauha. Hän on halunnut pelaajien, valmentajien ja kaikkien muidenkin ammattilaisten keskittyvän täysillä omaan tekemiseensä. Näin Lukossa on myös toimittu, mutta toki sitten usein iltaisin Peksin tilanne on ollut enemmän tai vähemmän myös omassa mielessäni.

Pekka Virta Lukon penkin takana helmikuussa 2020.­

Päävalmentajan tiistaiseen ulostuloon sisältyi Sahlstedtin mukaan viesti siitä, että nyt hän on hiljalleen pääsemässä toipumisessaan eteenpäin. Helmikuussa Virta kuvaili omassa Facebook-kirjoituksessaan vointiaan olosuhteisiin nähden ”ihan hyväksi”, mutta sen jälkeen tapahtui käänne huonompaan suuntaan.

– Peksi on ollut niin vakavassa paikassa, ettei kukaan pysty sanomaan tarkasti, että milloin mies on täysin kunnossa. Mutta ei sellaista pidä nyt edes miettiä. Tärkeintä on, että Peksi voimistuu ja vahvistuu, Sahlstedt linjaa.

– Hän on kova taistelija. Olen vakuuttunut, että taistelija palaa ajan kanssa entiselleen.