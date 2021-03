Jonne Virtanen lataa kovaa tekstiä SM-liigan nykytilasta – ”Vain naureskellaan ja kaikilla on kivaa”

Suljettu sarjasysteemi ja nuorennusleikkaus ovat muokanneet SM-liigaa radikaalisti, näkee konkarihyökkääjä Jonne Virtanen.

SM-liiga on yhä vahvemmin nuorten pelaajien temmellyskenttä. Muutos on tuonut mukanaan uusia lieveilmiöitä, joita liigaympyröissä ei ole aiemmin nähty.

HIFK:n kokenut maalivahti Frans Tuohimaa kertoi torstaina Ilta-Sanomien haastattelussa, että liigakaukaloihin on pesiytynyt yksi erikoisuus, missä kokeneet pelaajat eivät enää pojittele nuorukaisia vaan nuorukaiset sedittelevät kokeneita pelaajia.

Vaasan Sportin konkarihyökkääjä Jonne Virtanen allekirjoittaa, että koko sarjan nuorennusleikkaus on muuttanut monella tapaa SM-liigaa radikaalisti. Vastaavaa ei ole aiemmin nähty.

– Tuohimaa sanoi hyvin, että ei nuorilla ole minkäänlaista ymmärrystä siitä, että he tulevat aika helpolla tähän liigaan. Ei tämä aina ole ollut tällaista, että halaillaan kilpaa. Aiemmin on pitänyt sietää vähän enemmän eri juttuja, Virtanen sanoo Ilta-Sanomille.

Virtanen, 33, pitää ”sedittelyä” tai nuorten pelaajien huutelua vanhempien pelaajien iästä vähäpätöisenä ilmiönä sen rinnalla, mihin suuntaan SM-liiga on ammattilaissarjana mennyt.

– Liigassa on taitoa ja nopeutta, mutta suurin ongelma nykyisessä liigassa on mielestäni se, että tunne on hävinnyt. Se varmaan korostuu nyt vielä karummin, kun ei ole yleisöä. Yleisesti ottaen on paljon pelejä, missä vain naureskellaan ja kaikilla on kivaa. Taito on hieno osa peliä, mutta niin on myös tunne.

Virtanen näkee tämän johtuvan osaltaan siitä, että liigaan on aiempaa enemmän niin sanottuja vapaalippuja. Pelipaikoista ei ole yhtä kovaa kilpailua kuin aiemmin.

– Vanhemmat pelaajat ovat joutuneet vääntämään ja kääntämään oman paikkansa eteen. Itse ainakin kilpailen treeneissäkin omia äijiä vastaan niin, että kaikki on pelissä. Olen ollut kolme viikkoa treeneissä pois koronakaranteenin takia, ja minulla on pelko persiissä, että joku vie paikkani, Virtanen sanoo.

Liigan laajentuminen 15 joukkueen sarjaksi on avannut ovia enemmän nuorille pelaajille. Se on tuonut mukanaan paljon hyvää, mutta myös huolestuttavia piirteitä.

– Nyt ei tarvitse tehdä hommia ihan niin paljon pelipaikan eteen. Se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Tuntuu pahalta sanoa näin, mutta monessa paikassa ei ole enää mitään väliä, eikä tavoitella mitään. Ollaan vain, kun ei ole mitään riskiä putoamisesta, Virtanen sanoo.

SM-liiga on profiililtaan hyvin erilainen sarja kuin 2010-luvun alussa.

Joukkuemäärän sekä taloustilanteen takia liigaseurojen on pakko ajaa sisään entistä nuorempia pelaajia, koska seuroilla ei ole varaa kilpailla kypsistä, parhaassa iässä olevista ammattilaispelaajista.

– Kun SM-liigan joukkuemäärä on lisääntynyt, liigan taso on samalla heikentynyt. Nyt ollaan niin liigapelaajaa, kun pääsee pelaamaan viisi peliä liigassa, Virtanen hymähtää.

Ilmiö on pulpahtanut pinnalle yhä vahvemmin parin viime kauden aikana.

– Ei tämä hirveän kauan ole ollut tällaista. Suomesta on tullut viime vuosina paljon hyviä nuoria pelaajia ja meiltä löytyy nuoria tähtiä NHL:ssä, kuten Sebastian Aho, Mikko Rantanen ja Patrik Laine. Siitä tulee kuva, että kaikki ovat staroja nuoresta pitäen. Se vähän vääristää kokonaiskuvaa, mutta ei se ole näiden jätkien vika, Virtanen näkee.

Virtanen on vastakohta junioritähdestä. Romuluinen hyökkääjä ei koskaan ollut ikäluokkansa tai edes joukkueensa taitavimpia tai nopeimpia pelaajia. Hän raivasi aikanaan parikymppisenä tiensä liigajäille Mestiksen kautta.

– Kun menin Jyväskylään, pelasin D Teamissa yhden kauden. Harri Pesonen oli tehnyt edeltävänä kautena pudotuspeleissä JYPille neljä maalia, kun JYP voitti Suomen mestaruuden. Seuraavalla kaudella ei oikein Harrilla lähtenyt, niin Risto Dufva laittoi siirtorajalla Harrin D Teamiin. Se oli tylyä, mutta se kasvatti, ja pari vuotta myöhemmin ”Pessi” oli mukana ratkomassa mestaruutta JYPille, Virtanen kertoo.

Jonne Virtanen voitti JYPin riveissä Suomen mestaruuden keväällä 2012.­

Virtanen on käynyt uransa aikana omat kamppailunsa myös kaukalon ulkopuolella. Uransa alkuvaiheessa hän teki uhrauksia, jotta saisi edes jotenkin jalansijaa SM-liigassa.

Turkulainen lähti nuorena kollina vuonna 2006 TPS:n A-junioreista SaiPaan.

– Ei kukaan siitä A-junnuporukasta halunnut muuttaa Lappeenrantaan asumaan yksiöön kolmen jätkän kanssa. Kuukaudessa käteen tuli 200 euroa, eikä ollut mitään takeita siitä, että siitä tulisi jotain. Mun mielestä se oli maailman hienointa. Ei ollut mitään B-suunnitelmaa tai todennäköistä, että siitä aukeaisi liigaura, muistelee Virtanen.

– Mielestäni meillä on Suomessa nykyään niin paljon hyviä nuoria pelaajia, jotka eivät jaksa roikkua siinä rajalla. Välillä voi tulla vuosi Mestistä tai on ylimääräisenä pelaajana, mutta ei jakseta roikkua.

Kun joutuu kilpailemaan paikasta auringosta ja kokemaan vastoinkäymisiä uran varrella, ne opettavat Virtasen mukaan laajemmin myös elämästä.

– Arvostan ainakin itse sitä, että pelaan SM-liigaa. Olen joutunut joskus ottamaan vähän kakkaa vastaan ja rimpuilemaa yhden sun toisen jutun läpi, että saa pelata. Olen ehkä ääritapaus ja olen oppinut kantapään kautta, kun olen sählännyt kaikkea, mutta jääkiekko on opettanut myös elämistä varten.

– Lähipiirissä on ollut kaikenlaista, syöpää ja kuolemaa, mutta se opettaa sen, että elämässä tapahtuu välillä paskoja asioita. Sen jälkeen kyse on siitä, miten niihin reagoi, kertoo Virtanen.

Pumpulissa kasvaminen voi kostautua myöhemmin.

– Laajemmin yhteiskunnassa vanhemmat opettavat nykyisin lapsia niin, että lapset ovat hyviä kaikessa ja heitä suojellaan niin paljon, että kun 16-vuotiaana tapahtuu jotain ja nuori tajuaa, että hän ei olekaan kaikessa paras, sitten masennutaan ja kaikki on huonosti.

Virtanen ottaa esimerkkinä keskustelun täksi kaudeksi takaisin Edmonton Oilersiin siirtyneen Jesse Puljujärven ympärillä. Puljujärvi haki aiemmin vauhtia Kärpistä ennen uutta NHL:n valloitusta.

– Jätkä on 22-vuotias, ja kaikki olivat, että ei ei, kyllä se ura oli siinä. 22-vuotias! Ihmiset tekevät jääkiekossa vielä 32-vuotiaana kaikenlaista kivaa. Kyllä me vähän liikaa liian nuorena ollaan mukamas valmiita, ja kaikki pitäisi saada heti.

Nuorten potentiaalisten pelaajien ympärillä pyörii paljon eri ihmisiä, jotka ajavat pelaajan etua kaikin mahdollisin keinoin. Tämä on Virtasen mukaan yksi ongelma koko yhtälössä.

– Vanhemmat ja etenkin agentit, meillä on hyviäkin agentteja, en hauku kaikkia, mutta siellä on myös olemassa niin v***n turhanpäiväisiä puuhastelijoita joukossa. Kuulin tällaisesta tapauksesta, että agentti oli soittanut urheilutoimenjohtajalle, koska valmentaja oli huutanut pelaajalle kopissa, Virtanen kertoo ja jatkaa:

– Jos olisin agentti ja pelaajani soittaisi tuollaisesta, ensimmäisenä viestini pelaajalle olisi, että minkä helvetin takia soitat? Jos valmentaja ei puhu kahteen kuukauteen, soita sitten. Jos valmentaja huusi sinulle, että luistele, niin luistele niin perkeleesti joka suuntaan.

Jonne Virtanen pelaa ensimmäistä kauttaan Vaasan Sportissa.­

Virtanen kuuluu Sportissa kapteenistoon. Raitistunut järkäle pyrkii oman pelillisen ruutunsa lisäksi koulimaan joukkueen nuoria pelaajia ja kertomaan heille ammattilaisuuden vaatimuksista.

– Olen koettanut painottaa kärsivällisyyttä, kun joku ei välillä pelaa ja joku ei ole sitä tai tätä. Kaikilla on kauhea kiire nykyisin, Virtanen ihmettelee.

– On hyvä, että nykyisin nuoret uskaltavat ottaa roolia, eivätkä he nöyristele kentällä, mutta kyllä ihan tietyt peruskäytöstavat pitää olla. Enkä nyt puhu kaikista nuorista. Esimerkiksi meidän joukkueessamme nuoret hoitavat heille kuuluvat hommat ja muuten olemme kaikki samanarvoisia. Siinä ei ole ongelmaa.