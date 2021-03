Lassi Lehtinen loistaa Lukon maalilla – tilille taas paikallisvoitto: ”Aina, kun raumalaisena pystyy voittamaan Ässät...”

Rauman Lukko on ollut tällä kaudella SM-liigan paras joukkue. Yksi menestyksen avaimista on maalilla loistava Lassi Lehtinen.

Ässät–Lukko 1–3

Usein poikkeuksellisen kovissa joukkueissa on myös poikkeuksellisen kova maalivahti. Lukossa niitä on jopa kaksi, mutta erityisesti Lassi Lehtinen on ollut suorastaan jäätävässä iskussa kauden aikana. Hänelle mainiota tukea on antanut Oskari Setänen.

22-vuotiaan Lehtisen tekeminen on kuitenkin ollut numeroidenkin valossa poikkeuksellisen kovaa. 26 pelatun ottelun torjuntaprosentti 94,51 kertoo paljon. Päästettyjä maaleja Lehtiselle menee keskimäärin selän taakse vain 1,25 ottelua kohden. Se on ylivoimaisesti jääkiekon SM-liigan paras lukema maalivahdille.

Perjantainakin Lehtinen oli jälleen loistava paikallispelissä Ässiä vastaan. Raumalaiset olivat suurimman osan kamppailussa vastustajaansa edellä, mutta Lehtinen joutui siitä huolimatta torjumaan muutaman erittäin vaarallisen maalipaikan. Yhden hän selkänsä taakse päästi, mutta muuten kiekko tarttui jälleen vakuuttavasti. Ottelu päättyi 1–3 (0–1, 0–1, 1–1). Lehtinen torjui 22 kertaa.

– Todella hyvät fiilikset aina, kun raumalaisena pystyy voittamaan Ässät. Pelissä minulle tuli muutama vaarallinen paikka, mutta sitä varten minä maalilla olen, että pystyn joukkuetta niillä vaikeimmilla hetkillä auttamaan. Jos koskaan ei tulisi yhtään virhettä kenellekään, niin ei minua siellä tarvittaisi, Lehtinen totesi.

Lehtinen torjuu tällä hetkellä niin hyvin, että nykyisellä tasolla tulevaisuus on auki mihin tahansa. Lehtinen ei tee tolppien välissä ylimääräisiä liikkeitä. Kaikesta näkee, että itseluottamus on todella korkealla. Lehtinen peittää tilanteet hyvin ja antaa vastustajien tehdä aloitteet. Hän uskoo ehtivänsä torjuntaan tilanteessa kuin tilanteessa.

– En ole kaikkein isokokoisin maalivahti, joten en voi myydä itseäni tilanteissa liian aikaisin. Itseluottamus on myös aika kova, ja se on ehkä olennaisin asia maalivahdille. Siinä voi luottaa omaan tekemiseensä ja mennä pelin mukana. Ei tarvitse miettiä ylimääräisiä, 183 senttiä pitkä Lehtinen sanoi.

Lukko porskuttaa nyt 12 pistettä edellä toisena sarjassa olevaa HIFK:ta. Kaikki näyttää raumalaisten näkökulmasta erinomaiselta. Miltä pelaaminen joukkueessa tuntuu?

– Meillä on pukukopillinen hienoja äijiä ja pelaamisesta saa nauttia joka päivä. Ainoa harmitus on, ettei yleisöä pääse katsomoihin. Kyllä nämä paikallispelit esimerkiksi kärsivät siitä, eikä tunne ole ihan sama kuin parhaimmillaan, Lehtinen mietti.