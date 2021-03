SM-liigan jumboseurassa kuohuu – Jukurit antoi potkut päävalmentajalle

Valmentajakaruselli jatkuu Mikkelin Jukureissa.

Marko Kauppinen, 41, on saanut potkut Mikkelin Jukurien päävalmentajan tehtävästä. Jukurit tiedotti asiasta perjantaina.

Loppukauden ajan päävalmentajan tehtävää hoitaa aiemmin Jukurien apuvalmentajana työskennellyt Jari Kauppila, 47.

Kauppisen ja Kauppilan sopimukset päättyvät tähän kauteen.

Jukurit tiedotti helmikuun alussa, että pelaajalegenda Olli Jokinen on joukkueen päävalmentaja ensi kaudesta alkaen. Sopimus on 2+1-vuotinen. Päävalmentajapesti on Jokisen, 42, ensimmäinen ammattilaistasolla.

Jukurit on tällä hetkellä SM-liigan jumbosijalla. Mikkeliläisjoukkue on ajautunut karmeaan syöksykierteeseen, sillä joukkue on hävinnyt 13 ottelua putkeen.

– Viimeiset viikot ovat olleet tulosmielessä sekä seuralle että kannattajille sanalla sanoen tuskaisia. Vaikka kautta ei ole enää jäljellä kuin 13 peliä, emme halua antaa periksi vaan yritämme kaikkemme, jotta suunta kääntyisi, ja saisimme kaudelle kelvollisen päätöksen, kommentoi Jukurien kehityspäällikkö ja joukkueenjohtaja Mikko Hakkarainen seuran tiedotteessa.

Jukurien päävalmentajan paikka on ollut tuulinen viime vuosina. Jokinen on viides päävalmentaja viiden viime vuoden sisään.

Kauppinen siirtyy ensi kaudeksi Suomen alle 16-vuotiaiden maajoukkueen luotsiksi. Kauppinen siirtyi Jukurien päävalmentajaksi kesken viime kauden. Kauppinen korvasi potkut saaneen Pekka Kangasalustan.