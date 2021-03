Kommentti: Ikärasismi hiipi SM-liigaan – ja se kertoo masentavan tarinan viime vuosien kehityksestä

Jääkiekon SM-liigasta on tullut pelottavan nopeasti nuorten pelaajien sarja, eikä se pelkästään mairittelee pääsarjaa, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

JYPin Brad Lambert on yksi SM-liigan lupaavimmista ja seuratuimmista nuorista pelaajista. HIFK:n kokenut maalivahti Frans Tuohimaa on nähnyt suuren kulttuurinmuutoksen.­

Se on helposti korkeintaan surullista, kun setämies yrittää jyristä nykymaailman menosta.

Tai heristää voimansa kadottanutta sormeaan.

Mutta oli monella tapaa hätkähdyttävää, että orastava ikärasistinen kehitys pulpahti esiin Suomen suurimmassa ammattiurheilusarjassa jääkiekon SM-liigassa.

HIFK:n kokenut huippumaalivahti Frans Tuohimaa paljasti, että liigakaukaloihin on pesiytynyt aivan uusi ilmiö. Veteraanit eivät enää pojittele nuorukaisia vaan nuorukaiset sedittelevät veteraaneja.

– Ooksäki joku kolkyt, saattaa alle parikymppinen vähätellä kokeneempaa pelaajaa.

Tämä on järisyttävä kulttuurinmuutos.

Keskustelu lähti liikkeelle TPS:n 18-vuotiaan puolustajan Eemil Viron tv-haastattelusta.

– Tykkään itse siitä, kun joka päivä tulee hallille treeneihin tai peliin, ja katsoo niitä jätkiä, niin kaikki ovat nuoria. Ei ole sellaista, että jos menee vaikka Tapparan koppiin, niin siellä kaikki ovat varmaan jotain 32-vuotiaita, Viro kommentoi C Moren Red Bull läpimurto -ohjelmassa.

Olisihan se ihan kauheaa, jos miesten ammattisarjassa pelaisi aikuisia miehiä.

Evoluutio on edennyt viime vuosina liigakaukaloissa vauhdilla. Keskustelu alleviivaa kehitystä: pääsarjasta on tullut nuorten pelaajien temmellyskenttä.

Mutta onko siitä tullut sellainen oikeista syistä, on eri asia.

Huippujääkiekko on sikäli äärimmäisen tasa-arvoista, ettei kaukalossa saa lisäpisteitä sen enempää nuoruudesta kuin vanhuudesta. Taidot, kestävyys, kovuus, psyyke ja pelisilmä määrittävät menestyksen edelleen.

Tuo siis koskee äärimmäistä huippukiekkoa. SM-liigassa sen sijaan on käynnissä ennennäkemätön, pakotettu nuorennusleikkaus. Vaikka parhaimmat nuorisomaajoukkuetason pelaajat ovat usein taitavampia kuin edeltäjänsä, pelaa liigassa talous- ja muista syistä johtuen iso joukko poikasia, joiden ei kuuluisi pelata aikuisten ammattisarjassa.

Nuoret pelaajat tiedostavat erikoisasemansa niin hyvin, että avoin kuittailu esimerkiksi kolmekymppisille on arkipäivää. Nuorison pöyhkeä omistajuus kertoo, että he myös tietävät, että liiga on nyt heidän.

Se on annettu heille.

Tiedoksi kaikille: oikeissa aikuisten sarjoissa rutinoituneet kolmekymppiset ammattilaiset ovat perusrunko, jonka reunoilla sitten pyristelee nuorempia kokelaita ja suuresti arvostettuja vanhempia veteraaneja.

SM-liigan on liian suuren joukkuemäärän sekä talouskurimuksen takia pakko ajaa sisään yhä nuorempia ja yhä keskeneräisempiä pelaajia, koska seuroilla ei ole varaa taistella valmiista ammattipelaajista.

Sitten junioreita paapotaan ja pumpataan eteenpäin urillaan kuin yksilöurheilijoita, koska jos oikein hyvin käy, seura saattaa netota kasvatistaan parinsadantuhannen euron NHL-korvauksen.

SM-liiga ikärakenne on vääristynyt epäterveistä syistä: pelipaikkoja on enemmän kuin on ammattipelaajia.

Kun pandemia sulki sarjan, työttömäksi jäi puolensataa kokenutta suomalaista pelaajaa. Jotkut heistä ovat saaneet pestejä liigastakin, mutta tendenssi on, että mieluummin seurat tappelevat B-junioripelaajista kuin ammattilaisista.

Jotenkin SM-liigan lohdutonta asemaa pelaajamarkkinoilla alleviivaa, että alaikäinen superjuniori pystyy valitsemaan itselleen mahdollisimman kivan seuran ja siellä erityisaseman.

Hyvät aikuiset, tehkää nyt reality check: jos aikuisten ammattilaissarja joutuu menemään rähmälleen teini-ikäisen pelaajan toiveiden edessä, niin jotakin on perustavalla tavalla sarjassa pielessä.

Kuuluu normaaliin elämään, että nuoret sukupolvet kampeavat edeltäjänsä istuimiltaan. Jos nuoret ovat parempia kuin ”kolmekymppiset”, niin armoton kilpailu kehittää kaikkia.

Näin ei valitettavasti nyt ole kotimaan pääsarjassa, jossa poikaset katsovat vanhoja pelimiehiä nenänvarttaan pitkin ja pilkaten saattelevat heidät ennenaikaiselle eläkkeelle.

Nykysysteemi on tehty palvelemaan kisällejä, ei kovaa kilpailua saati äärimmilleen vietyä huippu-urheilua.

Osa nuorista liigatähdistä on ansainnut paikkansa sarjassa. Monet nuoret pelaajat ovat ikäluokkansa kansainvälistä kärkeä. Se on hyvä asia.

Huono asia on, etteivät kaikki ole sen enempää ansainneet paikkaansa kuin ole huippuja. Toivottavasti he ymmärtävät, että heidän ennenäkemätön asemansa on seurausta siitä, että nykyliigassa nuoren pelaajan tie ammattilaisuuteen on helpompi kuin se on koskaan ollut.

Toivottavasti he myös muistavat, että ihan kohta heidät syrjäyttää uusi, vielä vähän kiinnostavampi teini.