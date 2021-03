MTV Urheilu: SaiPan lomautettu päävalmentaja Tero Lehterä vaatii palkkaa

Tero Lehterä on ollut lomautettuna lähes koko SM-liigan kauden ajan.

Lähes koko kauden lomautettuna ollut jääkiekon SM-liigan SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä vaatii joukkuetta maksamaan itselleen kuluvalta kaudelta palkan, uutisoi MTV Urheilu.

SaiPa lomautti marraskuun alussa Lehterän, apuvalmentajat Kari Martikaisen ja Tuomo Ropon sekä urheilujohtaja Antti Tuomenoksan. Tuolloin voimassa olleen poikkeuslain mukaan työnantaja saattoi lomauttaa myös määräaikaisen työntekijän samoilla ehdoilla kuin vakituisen työntekijän. Joulukuun lopussa SaiPa jatkoi lomautuksia 27. maaliskuuta asti.

– (Onko) mahdollista, että menee oikeuteen asti? Totta kai se on mahdollista. Jos meillä on eriävä näkemys, niin sitten jos asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, niin jonkunhan ne on sitten ratkaistava. Ei se voi jäädä ilmaan, Lehterä sanoi MTV:lle.

SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen vastasi STT:n kommenttipyyntöön lyhytsanaisesti.

– En halua oikeastaan kommentoida muuten kuin että hänet on yt-lain puitteissa lomautettu poikkeusoloissa.

Markkanen ei halunnut ennakoida, mitä Lehterän lomautuksen päätyttyä tapahtuu.

– Ei meillä ole muuta ajatusta kuin että hän on lomautettu 27.3. asti. Katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu. Emme me halua kommentoida työntekijöidemme asioita julkisuudessa, Markkanen sanoi.