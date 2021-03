Frans Tuohimaa, 29, huomasi oudon muutoksen SM-liigan nuorissa pelaajissa – kokeneempia nälvitään uudella tavalla: ”Ooksäki joku 30?”

HIFK:n maalivahti Frans Tuohimaa toivoo enemmän kunnioitusta vanhempia pelaajia kohtaan.

SM-liigan profiili on muuttunut viime vuosien aikana rajusti.

Suomen suurin ammattilaissarja on entistä vahvemmin kasvattajasarja, jossa nuorille pelaajille aukeaa helpommin näyttöpaikkoja. Tämä näkyy liigapelaajien keski-iässä, joka on alentunut takavuosilta.

Samalla asetelma jäällä näyttää muuttuneen.

Helsingin IFK:n maalivahti Frans Tuohimaa, 29, otti ilmiöön kantaa Twitterissä torstaina, kun hän kommentoi TPS:n 18-vuotiaan puolustajan Eemil Viron aiempaa heittoa C Moren Red Bull läpimurto -ohjelmassa.

Viro kehui TPS:n joukkuehenkeä ja nuorekasta ilmapiiriä, ja hän otti verrokiksi Tampereen Tapparan.

– Tykkään itse siitä, kun joka päivä tulee hallille treeneihin tai peliin, ja katsoo niitä jätkiä, niin kaikki ovat nuoria. Ei ole sellaista, että jos menee vaikka Tapparan koppiin, niin siellä kaikki ovat varmaan jotain 32-vuotiaita, Viro kommentoi huvittuneena.

Vastaavanlainen kuittailu kokeneemmille pelaajille on lisääntynyt Tuohimaan mukaan liigakaukaloissa, kun nuoret vastustajat muistuttavat kokeneempia heidän iästään. Asetelma on kääntynyt päälaelleen.

– Kaukalossaki yleisin v*****lu on ”säki oot vanha” tai ”ooksäki joku 30”. Ajat on muuttunu. Ite en 10 vuotta sitten uskaltanu puhuu ees oman jengin vanhemmille äijille, Tuohimaa twiittasi.

Tuohimaa näkee tilanteen etenkin tämän kauden trendinä.

– Ne esimerkit, jotka laitoin aiemmin Twitteriin, eivät ole ainoita tältä kaudelta, Tuohimaa kertoo Ilta-Sanomille.

HIFK:n kokenut veskari on ensinnäkin mielissään siitä, että turha junnuttelu ja nuorten pelaajien pompottelu kopissa on jäänyt unholaan.

– Se on todella hyvä juttu, ettei ole enää sitä, etteivät nuoret pelaajat uskalla oman jengin sisällä avata suutaan. Ei sellaista ole enää missään jengissä. On hyvä juttu, että kenenkään ei tarvitse turhaan nöyristellä ja nuoremmat ja vanhemmat pelaajat pystyvät puhumaan toisilleen. Kaikki ovat samassa veneessä, mikä on loistava juttu, painottaa Tuohimaa.

– Sen pystyn sanomaan, että jos haluaa mennä vastustajan ihon alle, se ei onnistu tuollaisilla ootsä joku 30-vuotias -heitoilla, Tuohimaa hymähtää.

Aiemmin kaudella Radio Cityn kiekkoselostaja Markku Silvennoinen twiittasi hänen tietoonsa tulleen lyhyehkön sananvaihdon JYPin 16-vuotiaan Brad Lambertin ja TPS:n konkaripuolustaja Ville Lajusen välillä.

Lambert oli yrittänyt psyykata Lajusta seuraavasti: ”Mitä säkin oot, jotai kolkyt vai?”. Tähän Lajunen, tuolloin 32, oli vastannut ytimekkäästi: "Joo, olen."

Brad Lambert on JYPin nuoria vastuunkantajia.­

– Tosi kova juttu, jos nämä kaikki alle 20-vuotiaat pelaavat 10 vuoden päästä vaikka NHL:ssä. En tiedä, onko se se ajatus tuollaisen huulenheiton takana? Ollaanko me liian vanhoja tähän sarjaan? Se tuntuu hassulta, Tuohimaa sanoo.

Tuohimaa toivoo parempaa kunnioitusta pitkän uran pelanneita kohtaan.

– Enemmän korostan sitä, että mihin me vanhemmat pelaajat olemme kasvaneet. Jos joku pelaa 35-vuotiaana liigaa, niin se on mulle vain makea juttu, että joku pystyy vieläkin pelaamaan hyvällä tasolla ammattilätkää.

– Yksi toinen liigapelaaja sanoi tänään hyvin liittyen tähän keskusteluun, että minun ikäpolvellani on ihan älytön kunnioitus niitä pelaajia kohtaan, jotka ovat pystyneet pelaamaan vaikka 15-vuotisen SM-liigauran ja niin sanotusti syömään paskaa ja kestämään sen putken.

Ilmiön taustalla on kahden eri pelaajapolven sekoittuminen.

– Nämä pelaajat ovat olleet vähän vanhemman valmennuskulttuurin kourissa ja he ovat pelanneet 10 ensimmäistä vuotta liigassa saamatta kertaakaan positiivista palautetta. Silti he pystyvät vetämään 15–20-vuotisen liigauran. En tiedä, ymmärtääkö nuori sukupolvi tätä enää, Tuohimaa pohtii.

– Ei ehkä ymmärretä niitä kaikkia realiteetteja, mitä tämä homma oikeasti on joiltain pidemmän linjan liigapelaajilta vaatinut. Tuo puoli on se huonompi juttu tässä ilmiössä. Sitä ymmärrystä ei näytä olevan.

Tuohimaa alleviivaa, että lätkäkulttuuri on muuttunut monessa suhteessa oikeaan, avoimempaan suuntaan. Murroksen keskellä vanhojen hyvien arvojen, kuten kokeneempien pelaajien kunnioittamista, Tuohimaa haluaa vaalia.

– Tämä on vaikea aihe, koska kukaan ei voi kiistää sitä, että kulttuuri ei olisi mennyt hyvään suuntaan. Lajin aiemmat lieveilmiöt ja ne viimeiset tuhkat alkavat kadota, mikä on huippujuttu. Sen voivat varmaan kaikki allekirjoittaa.

– On myös olemassa se toinen puoli. On tietyt arvot, käytösmallit ja kunnioitus vanhempia pelaajia kohtaan, minkä ei pidä kadota samassa rytäkässä. Kun näistä puhuu, helposti leimautuu vanhan harvahampaisen ja nuuskan tahraaman päihdelätkän ihannoijaksi, mutta tämä nykyinen suuntaus on huippujuttu. Urheilullisuus on kasvanut todella paljon, mutta missä se raja menee, miten toimitaan ja millä tyylillä, kysyy Tuohimaa.

Onko SM-liigassa ikärasismia?

– En tiedä, onko se sitä. Ei kenelläkään nyt mene tunteisiin, jos jollekin 30-vuotiaalle sanotaan, että ”ootsä joku kolkyt?”. Eiköhän jokainen kolmekymppinen vastaa, että joo, olen, naurahtaa Tuohimaa, joka täyttää 30 vuotta ensi elokuussa.

– Joskus aiemmin on ollut taitavia suunsoittajia, jotka oikeasti sanoivat juttuja, jotka häiritsivät omaa suoritusta. Se on vähentynyt. Tuollaisilla nykyisillä ikään liittyvillä heitoilla ei ole mitään pohjaa. Miksi heitellä noita, kun eivät ne hyödytä ketään. Tämä on jännä ilmiö SM-liigassa.