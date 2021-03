Jussi Markkasen poika debytoi SaiPan maalilla 18-vuotiaana

Juho Markkasen synnyinmaa on Kanada ja kasvattajaseura sveitsiläinen.

SM-liigaseura SaiPan maalilla debytoi tänään liigaottelussa Ilvestä vastaan 18-vuotias Juho Markkanen. Tämä on SaiPan seuralegendan ja nykyisen toimitusjohtajan Jussi Markkasen poika.

Jussi Markkanen pelasi urallaan SM-liigassa 12 kautta, joista yhdeksän lappeenrantalaisseurassa. Markkanen, 45, teki merkittävän uran myös NHL:ssä, jossa pelasi kausina 2001–07 yhteensä 128 ottelua Edmonton Oilersin paidassa. Markkanen pelasi myös viisi kautta Sveitsin NLA-liigan EV Zugissa sekä kaksi kautta KHL:ssä.

Isänsä peliuran vuoksi Juho Markkasen tausta on varsin kansainvälinen. Juho on syntynyt Kanadan Edmontonissa, ja hänen kasvattajaseurakseen ilmoitetaan EV Zug. Tämän vuoksi Juholla on myös Sveitsin pelaajalisenssi, eli häntä ei laskettaisi Sveitsissä pelatessaan ulkomaalaispelaajaksi.

NHL-seura Los Angeles Kings varasi Markkasen pelaajaoikeudet viime kesänä neljännellä kierroksella numerolla 112.

Juho Markkanen on pelannut viisi viime kautta SaiPan junioreissa. Tällä kaudella hän on torjunut myös Mestiksessä Imatran Ketterässä – isänsä kasvattajaseurassa – kahdeksassa ottelussa.

Liigadebyytissään Juho Markkanen joutui antautumaan ensimmäisen kerran pian avauserän puolivälin jälkeen, kun Ilveksen Ville Meskanen vei vieraat johtoon. Vain puoli minuuttia myöhemmin Eetu Päkkilä lisäsi Ilveksen johdoksi 2–0.

Ottelu on yhä kesken.