Kärppien valmennusjohto on istuttanut Jussi Jokista katsomossa – näin lähes tuhannen NHL-pelin mies näkee tilanteen

Kärpät kierrättää pelaajia muita SM-liigajoukkueita enemmän. Siihen on saanut tottua myös lähes tuhat NHL-peliä pelannut Jussi Jokinen.

Kun jääkiekon SM-liiga julkisti vuodenvaihteen jälkeen runkosarjan otteluohjelman, hieraisi moni silmiään epäuskoisena. Helmi – maaliskuussa otteluita pelataan ennennäkemättömällä tahdilla, joka haastaa pelaajat äärimmilleen.

Otteluruuhkan on saanut kokea myös Kärppien kokenut kalusto. Veteraanipelaajista varsinkin Jussi Jokinen ja Jari Sailio ovat istuneet useampia otteluita kotikatsomon puolella.

– Näinhän se on, että huippu-urheilija haluaa pelata. Itse olen tällaiseen pelirytmiin tottunut NHL:ssä, ja olen pysynyt terveenäkin koko kauden, Jokinen aloittaa.

Tilanne on pelaajan näkökulmasta haastava: käsillä on runkosarjan ratkaisevat viikot ja pelihalut jokaisella aivan tapissa. Kukaan, etenkään Jokisen kaltainen lähes tuhannen NHL-ottelun mies, ei halua istua terveenä kokoonpanon ulkopuolella.

Toisessa vaakakupissa painaa kuitenkin joukkueen etu, sillä ääritasaisessa pudotuspelitaistossa ei vaan ole varaa väsähtää.

– Meillä on 15–16 hyökkääjää käytössä, joten tilanne on sikäli hyvä. Valmennus on perustellut kierrätyksen tarpeen tarkasti, joten pelaajat sen kyllä ymmärtää, Jokinen jatkoi.

Juuri pelaajakierrätyksen tuoma raikkaus ratkaisi Kärpille voiton Sportia vastaan tiistaina. Jokinen, 37, oli kaukaloon päästyään intoa täynnä kuin heliumpallo. Hyökkääjä pelasi kenties kauden parhaan pelinsä ja tuotti koko illan harmaita hiuksia vaasalaisten puolustukselle.

Jokinen laukoi upean 2–0-maalin ja syötti lisäksi pelin paketoineen osuman tyhjään maaliin. Lisäosumat olivat myös milleistä kiinni, sillä Jokinen kilautti avauserässä myös ylärimaan.

Syystäkin kehuja tuli myös pelipomolta, sillä Jokisen tavoin paljon huilannut Tino Metsävainio oli kaukalon näkyvimpiä pelaajia.

– Mahtavaa, että nämä rotaatiossa olleet pelaajat saivat tuloksen yrityksestään. Se tuo varmasti lisää itseluottamusta jatkoa ajatellen, vastuuvalmentaja Mikko Manner sanoi.

Manner jakoi samalla kiitosta ja ymmärrystä pelaajille, joiden kanssa on käyty jatkuvasti keskustelua kierrätyksen perusteista.

– Joukkueen kulttuuri ja arvot vaatii sitä, että kaikki asiat käsitellään avoimesti. Näin on nyt pakko toimia ja se on pelin henki. Samalla me ehkäisemme myös mahdollisia vammoja, joita voi tulla väsyneenä, Manner myönsi.

Jussi Jokinen palasi Kärppiin tammikuussa 2019.­

Karmaisevan tammikuun jälkeen Kärpät on voittanut 15 viimeisestä 18 pelistään. Edelleen maalinteon vaikeuksista kärsivä oululaisjoukkue on löytänyt pala palalta voittavan jääkiekon elementtejä. Suora pudotuspelipaikka, jopa kotietu, on vahvasti omissa hyppysissä.

– Oulussa on kovat paineet menestyä, se ei ole muuttunut mihinkään. Olemme tehneet pienet asiat nyt vähän paremmin ja löytäneet lisää keinoja voittaa pelejä, Jokinen täsmentää.

Kärppien, ja samalla myös Jokisen, peli näyttää nyt paljon rennommalta ja yhtenäisemmältä kuin esimerkiksi kuukausi sitten.

– Käsi kädessä joukkueen kanssa menee omakin suoritus. Nyt tuntuu tosi hyvältä, Jokinen naurahti.