Seuraikoni Mika Pyörälä, 39, jatkaa Kärpissä! ”En näe mitään syytä, miksi löisin hokkareita vielä naulaan”

Mika Pyörälä jatkaa uraansa jääkiekon SM-liigassa ja Kärpissä.

Oulun Kärpät ja joukkueen kapteeni Mika Pyörälä ovat tehneet keskenään yksivuotisen jatkosopimuksen. Se pitää Pyörälän oululaisseurassa kevääseen 2022.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Ahon mukaan Pyörälän jatko on upea asia. 39-vuotias seuraikoni tuo joukkueeseen pelillisen antinsa lisäksi johtajuutta.

– Hän on kokonaisvaltainen ja älykäs pelaaja. Lähes korvaamaton siinä vaiheessa, kun lähdetään katsomaan, että voitetaanko vai hävitäänkö peli, Aho kehuu tiedotteessa Pyörälää.

Vuoden 2011 miesten maailmanmestari Pyörälä debytoi Kärpissä SM-liigassa kaudella 2000–01. Hän on voittanut Kärpissä viisi Suomen mestaruutta.

– Kroppa on tuntunut hyvältä, mieli on ollut virkeä ja on ollut siistiä pelata. En näe mitään syytä, miksi löisin vielä hokkareita naulaan, Pyörälä kuvailee.