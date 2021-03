HIFK:n mestaruustaistoon piiskannutta Jarno Pikkaraista odottaa kortisto: ”Vapaalla tulee yksinäisiä hetkiä”

HIFK on noussut SM-liigan mestaruuskamppailuun, mutta kauden jälkeen päävalmentaja Jarno Pikkaraista odottaa työttömyys.

SM-liigan pudotuspelit lähestyvät ja yhä useamman joukkueen katse on Helsingin IFK:ssa, joka on yhtäkkiä noussut haastamaan liigaa läpi kauden dominoinutta Lukkoa.

Tilanteen tekee erikoiseksi se, että päävalmentaja Jarno Pikkaraisen aika HIFK:ssa päättyy tämän kauden jälkeen, vaikka joukkue liitää vahvassa myötätuulessa.

Hämeen Sanomat uutisoi ensimmäisenä viime marraskuussa, että leijonalegenda Ville Peltonen ottaa vetovastuun HIFK:ssa ensi kaudella. Valmentajapaikat täytetään kaudesta toiseen hyvissä ajoin jo syyskauden lopulla.

Tässä tuolileikissä Pikkarainen, 48, jäi ilman paikkaa.

Pikkarainen myöntää, että asetelma on kaikkea muuta kuin ihanteellinen. Epävarmuus omasta tulevaisuudesta jäytää takaraivossa hallin ulkopuolella.

– Silloin kun tekee pelaajien kanssa töitä hallilla, mitään ongelmaa ei ole. Työn ulkopuolella ja vapaalla tulee yksinäisiä hetkiä, jolloin mieli menee sinne ja tänne. Hiljaisina hetkinä suunnittelen ja mietin omaa tulevaisuuttani, mutta työn tekemisen kannalta sillä ei ole merkitystä.

Millainen tilanne se on päävalmentajalle, kun tiedossa on, ettei jatkoa ole luvassa?

– Se on ainakin selkeä tilanne. Ainakaan tällä hetkellä se ei ole vaikuttanut negatiivisesti. Kun tämä pesti on ohi, katsotaan sitten, mitä alan tehdä jatkossa. Toivotaan, että saadaan pelata kausi loppuun ilman mitään karanteeneja.

Pikkarainen allekirjoittaa sen, että valmentajamarkkinat Suomessa ovat suuressa murroksessa. Kertakäyttöisyys leimaa ilmiötä. Kokemuksen merkitys on entistä vähäpätöisempi uusien päävalmentajien palkkauksessa.

– Tämä maailma on muuttunut monella tavalla. Kiertokulku on vielä paljon nopeampaa ja tarjolla olevien valmentajien määrä on vielä suurempi. Kynnys palkata nuoria päävalmentajia on aika matala. Siihen liittyvät palkkaukset ja monen muut asiat, sanoo Pikkarainen, jolla on menossa uran 22:s kausi valmentajana.

– Ari-Pekka Selin sai 700 liigapeliä täyteen ja Pekka Virta 800 liigapeliä. Tällaisia lukemia ei enää nähdä tulevaisuudessa SM-liigassa. Kiertokulku nopeutuu.

Taas kerran kovilla satsauksilla ja odotuksilla kauteen lähtenyt Helsingin IFK on alkuvaikeuksien jälkeen noussut tasaisen tappavalla tahdilla SM-liigan kärkikahinoihin.

Tulevina viikkoina joukkueet hakevat askelmerkkejä kevättä varten, kun edessä on viimeinen parinkymmenen ottelun rypistys ennen pudotuspelejä.

– Nousun taustalla ei ole mitään ihmeellistä. Se on seurausta hyvästä arkityöstä, jota olemme tehneet pidemmän aikaa. Meillä on oikeastaan ollut tällä kaudella kolme eri joukkuetta. Lähdimme sarjaan yhdellä joukkueella, joka hajosi heti käsiin, Pikkarainen taustoittaa.

Karmea loukkaantumissuma aiheutti kokoonpanoon vajetta, jota seuran urheilujohtaja Tobias Salmelainen paikkasi NHL-seurojen lainapelaajilla. HIFK:ssa nähtiin syyskaudella lainalla Pohjois-Amerikasta Emil Bemström, Otto Koivula, Joona Luoto ja Antti Suomela.

– Se aiheutti oman juttunsa ja muutti kokoonpanoa. Sitä kautta saimme huonon startin kauteen, mutta lopulta saimme homman toimimaan. Sen jälkeen lainapelaajat poistuivat ja saimme tämän nykyisen joukkueen kohtuullisen terveeksi.

HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen täydensi syyskaudella kokoonpanovajetta NHL-seurojen lainapelaajilla.­

Ailahtelevan syyskauden jälkeen palaset HIFK:ssa loksahtivat toden teolla paikoilleen vuodenvaihteen tienoilla.

– Sitä ennen tuli joulukuussa pakollinen pelitauko, jonka aikana pääsimme tekemään arvokasta arkityötä kuntoutuvien ja muiden pelaajien kanssa. Saimme myös noiden viikkojen aikana vietyä peliä aika voimakkaasti eteenpäin, Pikkarainen kertoo.

Tasaisuus on leimaava piirre tämän kauden HIFK:ssa.

Alkukaudella pisteitä ei tullut aivan odotetulla tavalla, mutta joukkue ei ole joutunut missään vaiheessa kautta pitkiin tappioputkiin.

Koko kauden aikana HIFK on hävinnyt maksimissaan kaksi ottelua putkeen. Edellinen ”tappioputki” ajoittui tammi-helmikuun taitteeseen, kun HIFK hävisi peräkkäin Lukolle ja KalPalle. Tämän jälkeen 12 ottelusta HIFK on voittanut yhdeksän ottelua. Jakson aikana on vain yksi tappio varsinaisella peliajalla.

– Pitää muistaa, että tämä on toinen vuosi työskennellä monen pelaajan kanssa. Se antaa lähtökohdan sille, että olemme pystyneet pelaamaan tasaisemmin. Henkinen kasvaminen on toinen asia. Välillä on ollut vaikeita hetkiä näiden herrojen kanssa, mutta sieltä kaivamme ne voimavarat, että kestämme vaikeuksia paremmin, Pikkarainen näkee.

Henkinen lujuus heijastuu niin kollektiivissa kuin yksilöissä.

– Se näkyy yleisenä fiiliksenä ja yhtenäisyytenä. Yksilöt ovat myös menneet eteenpäin. Otetaan vaikka esimerkkinä Teemu Tallberg, joka on tehnyt 20 pistettä. Se on hänen roolilleen iso määrä. Moni nuori pelaaja on myös mennyt eteenpäin, kehuu Pikkarainen.

Prosessin kehittyminen näkyy myös HIFK:n pelaamisessa, joka on tasalaatuisempaa ja toisteisempaa. Etenkin hyökkäyspeliä on jumpattu hiki hatussa parin kuukauden ajan.

– Puolustaminen laitetaan aina ensin kuntoon. Sieltä pitää löytyä määrätyt jutut. Kun se on saatu kuntoon, sen päälle on hyvä rakentaa hyökkäystä. Kun hyökkää hyvin, olemme valmiita puolustamaan paremmin. Olemme pystyneet keskittymään hyökkäyspelaamiseen voimakkaammin tammikuusta lähtien, Pikkarainen sanoo.

Loukkaantumistilanteen hellittäminen on osaltaan vaikuttanut tähän. Ville Leskinen on yksi tärkeimmistä palasista tässä suhteessa. Tosin roolitukset elävät edelleen.

– Sentteriosasto on vielä vähän akuutti, koska Anton Lundell puuttuu ja välillä Henrik Borgström on ollut sivussa. Kun he puuttuvat, joudumme siirtämään Jere Sallisen keskelle. Se ei ole hänelle paras paikka, mutta joukkueen ehdoilla mennään. Kun Lundell ja Borgström saadaan mukaan, meillä on todella vahva keskikaista. Kova kilpailutilanne on positiivinen ongelma valmentajalle.

Anton Lundell (vas.), Juha Jääskä (kesk.) ja Jere Sallinen juhlivat 7–2-maalia Ässiä vastaan 14. tammikuuta.­

HIFK:n ylivoima on ollut murhaavaa viime viikkoina. Ylivoimapeliin ei ole tehty sen suurempia rakenteellisia muutoksia.

– Sekin tulee enemmän yksilöiden kautta. Sitä on jonkin verran reivattu, mutta siinäkin yhden pelaajan vaihtuminen muuttaa aika paljon kokonaisuutta. Ylivoimassa on hyvät palikat, kun kaikki vain loksahtaa paikoilleen ja saamme Lundellin ja Borgströmin kuntoon. Ylivoimaan on jopa ylitarjontaa.

Pikkarainen on saanut HIFK-pestinsä aikana välillä kovaakin kritiikkiä, kun peli on sakannut.

Nyt HIFK:n paatti seilaa vakaassa kurssissa, mutta tilanne ei tuo Pikkaraisen mukaan sen suurempaa tyydytystä.

– Juttu on se, miten me joukkueena elämme ja toimimme yhdessä. Pelejä on paljon edessä, ja tärkeimmät hetket ovat vasta edessä keväällä, Pikkarainen painottaa.

– Tämä kevät on sellainen, että onnea tarvitaan. Pelimäärät ovat niin isot. Reiluun kuukauteen tulee 20 peliä per joukkue. Se joukkue, joka on terveenä pudotuspelien alkaessa, on vahvoilla.

Perjantain kierroksen herkkupalassa Nordenskiöldinkadun jäähallissa kohtaavat kaksi kuumaa joukkuetta, kun HIFK isännöi Kärppiä, joka on kääntänyt väkevästi kurssinsa. Viimeisen 15 ottelun kuntopuntarissa HIFK on sijalla kaksi ja Kärpät sijalla kolme.

Jättiläisten edellisessä kohtaamisessa marraskuun puolivälissä HIFK nöyryytti Kärppiä Raksilassa tylysti maalein 7–1. Tämän jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon.

– Se on kova haaste meille tähän kohtaan. Meillä on vielä neljä peliä Kärppiä vastaan runkosarjassa, joten tulemme tutuiksi toisillemme.