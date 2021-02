Korona iski Jonne Virtasen perheeseen – kertoi tilanteesta somessa: ”Ja tietysti siihen ainoaan riskiryhmäläiseen”

Jonne Virtanen raotti asiaa Twitterissä.

Koronavirus on iskenyt jääkiekkoilija Jonne Virtasen perheeseen.

Altistumisen vuoksi Virtanen, 32, puuttuu tiistaina joukkueensa Vaasan Sportin kokoonpanosta kotiottelussa Kuopion KalPaa vastaan.

Virtanen kertoi tilanteestaan Twitterissä ja harmitteli perheensä kohtaamaa epäonnea.

– Jaahas se löysi korona meijänkin perheeseen ja tietysti siihen ainoaan riskiryhmäläiseen ketä on ollu kaikkein varovaisin asian kans, Virtanen kirjoitti.

Kulttimaineeseen kohonnut hyökkääjä kuitenkin alleviivasi, ettei asialle voinut mitään ja katsoi positiivisin mielin eteenpäin.

– No eräs elämää nähny kaveri sano et life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Elikkäs sillä mennään, Virtanen filosofoi.

Vapaasti suomennettuna lause tarkoittaa, että elämässä kymmenen prosenttia koostuu siitä, mitä sinulle tapahtuu, ja 90 prosenttia siitä, miten reagoit tapahtumiin.