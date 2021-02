NHL-legendan poika loistaa nyt SM-liigassa – tässä ovat sarjan kovimmat ulkomaalaisvärväykset

SM-liiga pullistelee uusia ulkomaalaistähtiä.

Useat SM-liigan joukkueet ovat vahvistaneet rivejään kauden edetessä nimekkäillä hankinnoilla.

Koronakriisi on lyönyt seurat ympäri kiekkomaailman taloudelliseen ahdinkoon, mutta samaan aikaan vinoutuneilla markkinoilla on laadukkaita pelaajia tarjolla aiempaa halvemmalla. Moni seura on iskenyt tähän saumaan.

Ilta-Sanomat listasi SM-liigan kovimmat kesken kauden hankitut ulkomaalaisvahvistukset.

Christian Thomas, KooKoo

Oranssimustien uusi täsmäase. 28-vuotias kanadalaishyökkääjä paukuttaa kliiniseen tyyliin piste per peli -tahdilla tulosta KooKoossa. Kyttäilevä taskuraketti. Entisen NHL-pelaajan Steve Thomasin poika on kiertänyt viime kaudet Euroopassa. Kokemusta SHL:stä, KHL:stä ja Sveitsin pääsarjasta. Kesän 2010 kakkoskierroksen NHL-varaus on pelannut urallaan 27 ottelua NHL:ssä.

SM-liigassa 2020–21: 12 peliä, 7+6=13, +3, 16.31 min/peli

Christian Thomas (oik.) pelasi viime kaudella KHL:ssä.­

Joe Morrow, Ässät

Patapuolustuksen uusi ykkösnimi. 28-vuotias kanadalainen sai räjähtävän lähdön Ässissä maalaamalla kahdesti tammikuun debyyttiottelussaan. Ei tyypillisesti säkenöi hyökkäystehoilla. Jämäkkä yleispuolustaja, jonka varmoista otteista huokuu yli 170 NHL-ottelun kokemus. Kesän 2011 NHL:n ykköskierroksen varaus pelaa toista kauttaan Euroopassa.

2020–21: 9 peliä, 3+3=6, -2, 22.23 min/peli

Joe Morrow on patapuolustuksen uusi ykkösnimi.­

Thomas Gregoire, Lukko

Kauden kiinnostavimpia hankintoja. 22-vuotias kanadalaispuolustaja on pelannut kaksi viime kautta San Jose Sharksin organisaatiossa AHL:n puolella. Teräväliikkeinen yleispuolustaja on sopeutunut hämmästyttävän nopeasti Lukon toimivaan palettiin. Pelannut korkealla tasolla isoja minuutteja ensimmäisissä otteluissa. Väläytellyt laajaa syöttövalikoimaansa.

2020–21: 4 peliä, 1+3=4, +3, 23.07 min/peli

Ty Rattie, Ässät

Toinen kivikova kiinnitys Ässiltä lyhyen ajan sisään. 28-vuotias kanadalaishyökkääjä ei ole vielä ampunut valoja alas liigajäillä, mutta potentiaalia on hakata kovia tehoja vielä kauden aikana. Patukkamainen sniper pelasi toissa kaudella muun muassa Connor McDavidin rinnalla. Tehnyt urallaan 98 NHL-ottelussa tehot 13+17. Viime kaudella KHL:ssä tulosta 0,65 pisteen keskiarvolla.

2020–21: 7 peliä, 2+2=4, +2, 15.30 min/peli

Ty Rattie on edustanut kolmea NHL-seuraa. Kausina 2017–19 hän esiintyi Edmonton Oilersissa.­

Jeremy Bracco, KalPa

Vakuuttavan oloinen värväys KalPalta. 23-vuotias pienikokoinen amerikkalaishyökkääjä paukutti toissa kaudella AHL:ssä 79 pistettä 75 ottelussa. Pelannut AHL:ssä 0,86 pisteen keskiarvolla. Erottuu liigajäillä tempotaidollaan ja nopeudellaan. Noussut ammattilaiskentille Yhdysvaltain kehitysohjelman kautta. Toronton kakkoskierroksen varaus kesältä 2015.

2020–21: 2 peliä, 0+0, +1, 17.28 min/peli

Jeremy Bracco vauhdissa AHL-seura Toronto Marliesin paidassa joulukuussa 2019.­

Maksim Matushkin, Tappara

Tapparan ohut puolustus on huutanut Matushkinin tasoista tekijää. 31-vuotias kahden passin konkaripuolustaja on tuonut kaivattua rauhallisuutta, kiekollista varmuutta ja rutiinia kirvesrintojen alakertaan. Säkenöi edellisen kerran liigassa Ässien riveissä kaudella 2017–18. Tykkää pelata fyysisesti, ahnas kamppailija. Liikuttaa kiekkoa tehokkaan yksinkertaisesti paineen alla.

2020–21: 9 peliä, 0+11=11, +6, 21.43 min/peli