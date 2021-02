Lukko jatkoi lähes lyömätöntä kotivirettään, nousukuntoinen Kärpät otti seitsemännen peräkkäisen voiton

Raumalaisten ero TPS:ään on jo 12 pistettä.

Lukko repi miesten jääkiekkoliigan kärjessä lisää eroa toisena olevaan TPS:ään. Sarjakärki Lukko nappasi 3–2-kotivoiton Jukureista. TPS hävisi vieraissa Kärpille voittolaukauksille menneessä ottelussa 1–2.

Raumalaisten ero TPS:ään on 12 pistettä, kun molemmilla on takanaan 34 ottelua. Lukko on kerännyt 34 ottelustaan 76 pistettä. Sarjassa kolmantena oleva HIFK puolestaan taipui kotonaan SaiPalle 1–3.

Tiistain muissa otteluissa Pelicans hävisi kotonaan Tapparalle 3–4 ja Ässät voitti kotonaan JYPin 3–0.

Lukko on ollut todella vahva kotikaukalossaan, sillä vain KalPa on hakenut tällä kaudella Raumalta voiton. Thomas Gregoire (1+1) ja Roni Sevänen (0+2) keräsivät tiistaina kaksi tehopistettä mieheen.

Jukurien pistevire on kateissa, sillä kuudesta viime pelistä on tullut vain yksi voitto.

Viime aikoina hyvässä vedossa olleet Kärpät ja TPS etenivät 1–1-tilanteessa voittolaukauskilpailuun, jossa oululaisten Jussi Jokinen viimeisteli ainoan osuman.

TPS saapui Ouluun viiden ottelun voittoputkessa. Kärppien peräkkäisvoittojen sarja venähti jo seitsemään. Konkaripelaaja Mika Pyörälä vei Kärpät avauserässä johtoon, ja TPS:n Lauri Pajuniemi tasoitti kolmannessa erässä. TPS:n Juhani Jasu pelasi 700. ottelunsa Liigassa.

Ässät voitti kotonaan sarjajumbo JYPin Tommi Laakson, Ty Rattien ja Niko Kivelän osumilla. Lopputulos ei kerro kaikkea pelitapahtumista, sillä Ässien Linus Söderströmille kirjattiin peräti 41 torjuntaa ja JYPin Markus Ruusulle 16.

JYP oli tiistain joukkueista ainoa, jolta ei ollut pelaajia sivussa Leijonien viime viikon EHT-turnauksen jäljiltä.

HIFK:n ja SaiPan välinen ottelu oli kahden erän jälkeen 1–1-tilanteessa. Päätöserässä Tomas Zaborsky ja Jarno Koskiranta veivät lappeenrantalaisjoukkueen maaleillaan 3–1-vierasvoittoon.

HIFK on kakkossijan TPS:ää neljä pistettä perässä.

Tapparan hahmoja olivat Patrik Virta (2+1) ja Kristian Kuusela (1+2). Tappara on voittanut 11 viime liigapelistään peräti kymmenen. Pelicans on neljän pelin tappioputkessa.