SM-liigan koronaviestintä haukuttiin epäuskottavaksi farssiksi – toimitusjohtaja myöntää ongelmat: ”Täytyy katsoa peiliin”

SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kertoo, missä jamassa liiga tällä hetkellä on.

Kriisi on jatkunut kohta vuoden. Pöydällä on vain huonoja vaihtoehtoja.

Näin koruttomasti nykyisen tilanteen tiivistää SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi. Koronakriisi on pannut liigaseurat ja koko toiminnan ennennäkemättömään ahdinkoon.

– Koskaan aikaisemmin kenelläkään ei ole ollut näin huonoja vaihtoehtoja käytettävissä. Joudumme näistä valitsemaan sen, mikä on vähiten huonoin vaihtoehto. Kaikki urheilu on nyt niin karmean ennennäkemättömässä tilanteessa, Kallioniemi huokaisee.

– Näin huonossa tilanteessa ei ole oltu koskaan. Olemme kuitenkin pystyneet selviytymään ja pitämään sarjan käynnissä ja joukkueet toiminnassa, hän kommentoi Ilta-Sanomille.

Kallioniemen mukaan SM-liigaseurat ovat olleet jo pidemmän aikaa kriittisessä tilassa. Konkurssiuhka on aito.

– Taloudelliset puskurit syötiin käytännössä viime keväänä, kun kausi lyötiin poikki. Syksyllä ajateltiin, että kyllä on karmea tilanne, kun joudutaan alussa tulemaan toimeen puolella kapasiteetilla. Siitäkään kapasiteetista ei saatu kuin puolet täyteen. Sen jälkeen rajoitettiin käytännössä nolliin.

– Operatiivinen tulos tältä tilikaudelta on seuroissa todella kriittinen. Kuinka vakavasti se vaarantaa toiminnan jatkumisen on asia, joka seurojen omistajatahojen täytyy arvioida. Konkurssiaalto on koko ajan vaarana.

– Me emme ole suostuneet antautumaan. Olemme menneet taistelumoodiin. Meillä on hyvät mahdollisuudet siihen, että me kaikki selviydymme tästä. Kaikki on vielä auki. Tässä voi käydä toisinkin, Kallioniemi kertoo.

– Kun kysytään konkurssista, seuran toimitusjohtaja voi kertoa operatiivisella tasolla, että kassa tyhjenee ja operatiivinen toiminta ei kanna. Seuran omistajataho ratkaisee sitten sen, löytyykö vielä pääomitusta.

SM-liigan hallit suljettiin yleisöltä kokonaan joulukuussa.­

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kertoi ennen kautta, ettei liigakautta voida pelata tyhjille katsomoille. Viesti pysyi samana syyskaudella.

Tammikuun alussa SM-liiga tiedotti, että 21 ottelua siirretään myöhempään ajankohtaan koronarajoitusten vuoksi. Kaksi päivää myöhemmin Hiltunen ilmoitti, että kausi pelataan loppuun vaikka ilman yleisöä.

SM-liigan viestintästrategia on kerännyt paljon kritiikkiä. Tempoilevista ulostuloista on ollut vaikea löytää uskottavaa tilannearviota SM-liigan ja seurojen nykytilasta.

Kallioniemi myöntää, että viestinnässä on ollut puutteita.

– Varmasti täytyy siltä osin katsoa peiliin. Kaiken myllerryksen keskellä viestintä on jäänyt vajaaksi. Kun poikkeusaikana tilanne muuttuu koko ajan, selkeä viestintä korostuu. Tässä on ollut niin valtavasti epävarmuustekijöitä, että helposti törmää siihen, että viestinnässä on aukkoja, Kallioniemi sanoo.

– Toiminnan reunaehdot muuttuvat koko ajan.

Mitä tässä välissä on tapahtunut ja muuttunut, että nyt liigakautta voidaan pelata runkosarjan loppuun tyhjille katsomoille?

– Olemme tehneet helkkaristi töitä ja pystyneet löytämään keinoja, joilla tästä tilanteesta voidaan selvitä.

– Seurat löysivät uusia tulovirtoja ja ovat tehneet helvetin raskaita kustannusleikkauksia. Olemme löytäneet keinoja esimerkiksi yrityskustannustukien kautta ja olemme pystyneet järjestelemään tulovirtoja. Mitään näitä keinoja ei ollut olemassa syksyllä, vastaa Kallioniemi.

SM-liigahallien käytävät ovat kumisseet tyhjyyttään joulukuusta lähtien yleisörajoitusten takia.­

Mikä on nykyisen tv-sopimuksen merkitys tässä kokonaisuudessa eli velvoittaako se SM-liigaa viemään kauden läpi?

– Kaikki sitoumukset velvoittavat osaltaan. Mediapartneri on totta kai tärkein ja suurin strateginen kumppani. Seuroilla ja liigalla on palkanmaksusitoumuksia ja erilaisia yhteistyösitoumuksia yhteenlaskien varmaan tuhansia. Meidän liiketoimintamme, noin 110 miljoonan euron liikevaihto, valtaosin kiertyy kotiottelujen ja yleisötapahtumien ympärille.

– Tilikausi on toukokuusta huhtikuuhun. Kaikki kulut juoksevat 12 kuukautta. Kesän aikana otetaan kausikortti- ja yhteistyötuottoja sisään, mikä turvaa kassavirran kesän ajan. Ne ovat ennakkomaksuja kotiotteluista. Bisnes menee oikeasti niin, että operaatiota pyöritetään käytännössä lainarahalla ennen kuin yhtään peliä on pelattu. Olemme sitoutuneet niille, joilta tämä ennakkomaksu on saatu, toimittamaan otteluita, ilmoittaa Kallioniemi.

SM-liigan kausi 2020–2021 alkoi lokakuun alussa rajoitetuilla yleisömäärillä. Halleihin sai ottaa noin puolet yleisökapasiteetista.

– Ei silloin kukaan ajatellut, että vielä helmikuussa olemme lockdownissa. Näkymä oli jotain ihan muuta. Normioletus oli, että tilanne rauhoittuu joulun ja vuodenvaihteen tienoilla eikä mene kuukausitolkulla huonommaksi. Saati, että tulisi vuosi kohta täyteen näiden rajoitusten kanssa.

Kallioniemen mukaan SM-liigan sisällä ja seuroissa on paiskittu hommia enemmän kuin koskaan, jotta kaikki seurat on saatu pidettyä toiminnassa ja pelit pyörimässä, vaikka äärirajoilla mennäänkin. Kallioniemi kuvailee kuluvaa sesonkia työläimmäksi liigakaudeksi koskaan.

– Vaihtoehtona olisi ollut nostaa kädet pystyyn, lyödä verhot kiinni ja todeta, että ei tästä tule mitään.

Luovuttaminen ei ollut vaihtoehto SM-liigalle missään vaiheessa.

– Sitä ei tiedä, mitä se olisi tarkoittanut joukkueille, tälle sarjalle ja lajille Suomessa, jos olisimme alistuneet. Sen sijaan käärimme hihat ja aloimme etsiä eri keinoja selviytyä.

– Olemme koko ajan käyneet rajoitus- ja turvallisuustoimia läpi viranomaisten kanssa. Kun on kerran päätetty viranomaisrajoituksilla rajoittaa elinkeinotoimintaa, niin olemme käyneet läpi sitä, millä tavalla yritystuet, joita liigaosakeyhtiöseurat ovat hakeneet, voisivat auttaa tähän tarpeeseen.

– Seurojen omistajat ovat joutuneet päivittäin miettimään kuinka paljon riskejä voi kantaa, ja pystyvätkö omistajat tarvittaessa vielä turvaamaan jatkuvuuden.

Jääkiekkokausi on pelattu lähes kokonaan ilman yleisöä.­

Kallioniemen mukaan SM-liiga on selviytynyt poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa poikkeuksellisen hyvin.

– Se kertoo aika paljon hyvää seurojen osaamisesta ja venymiskyvystä sekä koko seurayhteisön ja kaikkien toimijoiden sitoutumisesta. Olemme yhteisönä löytäneet tähän saakka ne selviytymiskeinot. Olen todella ylpeä tästä meidän ryhmästämme ja siitä, miten jengi on jaksanut tehdä duunia näissä olosuhteissa.

Kriisin keskellä SM-liigan toimitusjohtajan työtunnit ja -viikot ovat venyneet rajuiksi.

– Hyvin pitkiä päiviä. Voin sanoa, että sen jakson, minkä olen ollut kiekon parissa töissä, tämä on ollut työurani ylivoimaisesti raskain ja kuormittavin pätkä. Ihan saman asian havaitsen ja tunnistan kaikilla meillä kiekkoa tekevillä ihmisillä. Joukkueille ja pelaajille tämä on ollut todella kuormittava kausi, mutta toivon, että myös kasvattava ja karaiseva, Kallioniemi sanoo.

– On tässä hyviäkin uutisia, kun rokotuksia on alettu tehdä ja mennään kevättä kohti ja päivät pitenevät. Se on ihan tervetullutta varmaan meille kaikille. Monella alalla ihmiset ovat eläneet epävarmaa ja raskasta aikaa.

SM-liigan kiinnostusarvosta on puhuttu viime aikoina paljon. SM-liigaa kohtaan on aistittavissa välinpitämättömyyttä suuren yleisön silmissä, kun liiga on poissa silmistä ja poissa mielistä.

– Totta kai pitää olla huolissaan, kun tärkein tapa osallistua ja nauttia tästä on leikattu pois. Jotkut liigan yleiskiinnostavuudesta kertovat mittarit ovat korkeammalla kuin koskaan. Esimerkiksi televisiolukemat ovat hyviä, Kallioniemi vakuuttaa.

– Meillä on 2,5 miljoonaa asiakaskäyntiä normikaudella. Kokemukset hallilla tukevat sitä, miten kiinnostunut tai sitoutunut ihminen on seuraamaan samaa sarjaa eri medioista. Moni mittari näyttää, että meillä menee todella hyvin ja jotkut mittarit menevät vähän heikommin. Meillä ei ole sellaista näkymää, että liiga ei kiinnostaisi ihmisiä, mutta uhkana on se, mitä tämä nykyinen tilanne tarkoittaa ensi kauden osalta. Toivottavasti ihmisiltä ei ole poistunut se sosiaalinen tarve toteuttaa itseään.