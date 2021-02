Olli Jokinen ottaa Mikkelin Jukurien ohjat.

Ilta-Sanomat uutisoi torstaina, että entinen NHL-tähti Olli Jokinen, 42, on Mikkelin Jukurien uusi päävalmentaja.

Suomen jääkiekkovalmennuksen tienraivaaja Alpo Suhonen otti uutiseen kantaa Yle Puheen Jääkiekkokierros-ohjelmassa perjantaina.

Jokisen palkkaaminen liigajoukkueen päävalmentajaksi ilman aiempaa aikuisten tason valmennuskokemusta ei vakuuttanut Suhosta.

– Tietty kansainvälinen pelaajatausta on hyvä, mutta hän tuskin on käynyt ainoatakaan liiton valmentajakurssia ja kokemusta ammattivalmentamisesta ei ole. Tällainen asettaa kysymyksen, mikä ammattivalmentajan arvostus Suomessa on ja mikä on motiivi valinnalle, Suhonen sanoi Ylellä.

Suhonen, 72, valmensi mittavalla urallaan muun muassa Leijonia ja NHL-seura Chicago Blackhawksia. Hän arveli Jukurien valinneen Jokisen lähinnä pr-mielessä.

– Markkinoinnin kannalta varmaan tämä on hyvä niin kauan, ennen kuin yhtään peliä on pelattu. En tiedä taustaa, onko tiimissä muita kokeneempia valmentajia apuna. En tunne Ollia, mutta ammattivalmentamisen kannalta tämä on kyseenalainen ratkaisu.

Viimeiset NHL-ottelunsa keväällä 2015 pelanneella Jokisella on valmennushistoriaa vain omasta kiekkoakatemiastaan Floridasta, jossa hän on luotsannut junioripelaajia.

Suhosen mielestä aikuisten ammattilaissarjan päävalmentajaksi nousevalla luotsilla pitäisi olla vyöllään vähintään ainakin puolen vuosikymmenen kokemus.

– Valmentajien ammattitaidon ymmärrys ei näytä olevan kovin korkeassa kurssissa, ja ehkä Mikkelissä on enemmän asiantuntemusta johtotasolla. En suosittelisi missään nimessä hyppäämään päävalmentajaksi suoraan pelaajauran jälkeen, ja kyllä sen suurin osa seurojen vetäjistä ympäri maailmaa ymmärtää, Suhonen sanoi Ylellä.