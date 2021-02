Kommentti: Olli Jokinen ottaa valtavan riskin Jukureissa

Olli Jokisen palkkaus Jukureihin on yksi SM-liigan lähihistorian yllättävimpiä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Vaikea sitä oli aluksi uskoa. Olli Jokinen SM-liigaseuran päävalmentajaksi?

Huolellisen selvittelyn jälkeen kävi selväksi, että Jokinen, 42, on toden totta hyppäämässä heti syvään päähän ja ottaa ensi kaudesta alkaen Mikkelin Jukurit komentoonsa.

Palkkaus on yksi SM-liigan lähihistorian yllättävimpiä, ja samalla kiinnostavimpia. NHL:ssä ja maajoukkueessa mittavan pelaajauran pelannut Jokinen ei ole aiemmin valmentanut ammattilaistasolla missään.

Yli 1200 NHL-ottelua pelannut entinen huippupelaaja on viime vuodet pyörittänyt kotikulmillaan Floridassa jääkiekkoakatemiaa, jossa hän on valmentanut B-juniorijoukkuetta. Jokinen on samalla opiskellut lajia ja katsonut paljon pelejä.

Haastattelin Jokista viime kesänä Urheilulehteen, kun hän oli vierailulla Helsingissä poikkeuksellisesti pidemmän pätkän. Hän puhui avoimesti halustaan luoda uraa valmentajana. Puheenvuorot olivat pitkiä ja painokkaita.

Jokinen pitää itseään vanhan liiton karaisemana, mutta uuden liiton valaisemana valmentajakokelaana. Hänellä on kosketuspintaa uuden sukupolven pelaajiin, sillä hän on työskennellyt 16–17-vuotiaiden pelaajien parissa Floridassa.

Toki kokenut kiekkomies tietää, että työmaata ja opittavaa valmentajapolulla on vielä pirusti. Siksi Jokisen ympärille kasataan Mikkeliin hänen akatemiakontaktiensa kautta uudenlainen valmennusryhmä ja konsepti, jossa on mukana eri osa-alueiden osaajia fysiikkapuolelta alkaen.

Tukea ja osaamista tarvitaan. Savotta on massiivinen.

Jukurit ottaa ison riskin palkatessaan keltanokkavalmentajan, mutta Jukurien nykytilanteessa seuralla ei tosin ole paljon hävittävää.

Jukurit on etsinyt olemassaololleen tarkoitusta liigakartalla siitä lähtien, kun seura nousi SM-liigaan kaudeksi 2016–2017.

Jukurien päävalmentajapaikka on ollut tuulinen viime vuodet. Jokisesta tulee seuran viides päävalmentaja viiden viime vuoden sisään. Tällaisessa tempoilussa on mahdotonta rakentaa jatkuvuutta tai uskottavuutta.

Tähän kauteen pestinsä päättävä Marko Kauppinen kieltäytyi jatkopestistä. Kauppinen, 41, otti mieluummin pestin Suomen alle 16-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana. Se kertoo jotain pienillä resursseilla pyörivän Jukurien nykyisestä toimintaympäristöstä.

Jokinen puolestaan ottaa valtavan riskin tässä kohtaa uraansa, kun Päälliköstä tulee heimopäällikkö.

SM-liigan värikkäässä valmentajakarusellissa on nähty viime vuosien aikana useita tapauksia, missä urheilujohtajat ovat palkanneet kokemattomia valmentajia, joissain tapauksissa entisiä huippupelaajia, liigajoukkueen päävastuuseen, mutta kokelaiden työkalupakki ei ole riittänyt alkuunkaan vaativaan pestiin.

Joissain tapauksissa pikapotkut voivat pahimmillaan tuhota innokkaan nuoren valmentajan koko uran.

Pelaaja-Jokisen saavutukset ja CV ovat kaikkien tiedossa. Valmentaja-Jokinen on vielä täysi mysteeri. Kosketuspinta nykyiseen Suomi-kiekkoon on ohut, sillä hän on asunut Floridassa pitkään.

On selvää, että Jokisen komea NHL-ura edesauttoi häntä valmentajamarkkinoilla ja nosti hänen osakkeitaan Jukurien seurajohdon papereissa.

– Olisihan siinä kieltämättä moni ihmeissään, kun B-junnukoutsi siirtyisi suoraan KHL:ään, Jokinen ilmoitti viime kesän haastattelussa, kun hänellä oli virityksiä Venäjän suuntaan.

Samaa voi sanoa siirtymisestä SM-liigaan.

Yksi asia on varma. Jokisen palkkauksen myötä Jukurit on kiinnostavampi kiekkoklubi kuin kertaakaan sen liigataipaleen aikana.