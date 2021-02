Olli Jokinen on Mikkelin Jukurien seuraava päävalmentaja.

Jääkiekon SM-liigan valmentajamarkkinoiden yllättävin palkkaus tulee Etelä-Savosta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Mikkelin Jukurien seuraava päävalmentaja on pelaajalegenda Olli Jokinen.

Päävalmentajapesti on Jokisen, 42, ensimmäinen ammattilaistasolla.

Iltalehti on aiemmin spekuloinut Jokisen Jukurit-pestillä.

Yli 1200 NHL-ottelua pelaajaurallaan pelannut Jokinen on pyörittänyt viime vuodet Floridassa jääkiekkoakatemiaa. South Florida Hockey Academy -nimellä pyörivässä akatemiassa on joukkueet neljässä ikäluokassa (U18, U16, U13, U12). Akatemian pääomistaja Jokinen on valmentanut U18-joukkuetta.

Jokinen on halunnut jo pidemmän aikaa luoda uraa valmentajana. Kuopiolaislähtöisellä entisellä huippupelaajalla oli viime kesänä virityksiä Euroopan suunnalla.

NHL:ssä ja Suomen maajoukkueessa mittavan pelaajauran tehnyt Jokinen on kertonut aiemmin, että hänen haaveenaan ja tavoitteenaan on valmentaa joku päivä NHL:ssä.

Pitkään Floridassa perheensä kanssa asunut Jokinen ei ole viettänyt Suomessa paljon aikaa viime vuosien aikana, mutta tänä vuonna Jokinen järjestää ensimmäistä kertaa kiekkoleirin Suomessa. Jokisen kiekkoakatemian järjestämä kiekkoleiri alkaa kesäkuussa Iisalmessa.

Jokinen korvaa Jukureissa Suomen alle 16-vuotiaiden maajoukkueen luotsiksi ensi kaudeksi siirtyvän nykyisen päävalmentajan Marko Kauppisen.

Jokinen on Jukurien viides päävalmentaja viiden viime vuoden sisään.

Viimeistä kauttaan Jukureita luotsaava Kauppinen, 41, siirtyi päävalmentajaksi kesken viime kauden. Kauppinen korvasi potkut saaneen Pekka Kangasalustan.

Kauppinen oli Jukurien ykkösvaihtoehto ensi kauden päävalmentajaksi, mutta entinen huippupuolustaja ei halunnut tarttua seuran tarjoamaan jatkosopimukseen.