Hämeen Sanomat: Tommi Hämäläinen on Jukurien uusi päävalmentaja

SM-liigassa pelaava mikkeliläinen Jukurit saa uudeksi päävalmentajakseen Tommi Hämäläisen, kertoo Hämeen Sanomat.

Jukurien nykyisen päävalmentajan Marko Kauppisen on jo aiemmin kerrottu jättävän Jukurit tämän kauden jälkeen.

Hämäläinen, 45, on viimeksi toiminut Sveitsin liigan Lausannessa Ville Peltosen apuvalmentajana kaudella 2019–20. Kaksikko sai potkut alkuvuodesta 2020.

Hämäläinen on myös työskennellyt valmennustehtävissä Ruotsissa ja HIFK:n A-junioreiden apuvalmentajana.

Pelaajana Hämäläinen on edustanut HPK:ta Liigassa neljän eri kauden aikana. Hänellä on liigakokemusta myös HIFK:n paidasta. Hämäläinen on urallaan pelannut ulkomailla Ruotsissa, Itävallassa, Ranskassa ja Tanskassa.

Jukurit pelaa Liigassa viidettä kauttaan, jona aikana se ei ole kertaakaan selviytynyt pudotuspeleihin.