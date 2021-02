HIFK teki kovan hankinnan – toisen SM-liigajoukkueen maalitykki Helsinkiin

Jere Innala siirtyy HIFK:hon.

Jere Innala on HPK:n tämän kauden kovin maalintekijä.­

Helsingin IFK on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tehnyt sopimuksen hyökkääjä Jere Innalan, 22, kanssa.

Innala siirtyy IFK:n paitaan ensi kaudeksi HPK:sta, jota hän on edustanut C-juniorista lähtien.

Laitahyökkääjä on tällä kaudella tehnyt 13+13=26 pistettä 29 ottelussa. Hän on HPK:n paras maalintekijä ja toiseksi tehokkain pelaaja Petri Kontiolan jälkeen. 174-senttinen Innala on kätisyydeltään left.

Tehokkaimmalla liigakaudellaan 2018-19 Innala teki komeat 24 maalia ja syötti 21 osumaa 60 runkosarjaottelussa. Kausi huipentui Suomen mestaruuteen, ja Innala teki pudotuspeleissä 11 (2+9) pinnaa 18 ottelussa.

Innala seuraa SM-kultajoukkueen tähtipelaajien esimerkkiä, sillä Otto Paajanen ja Teemu Turunen siirtyivät viime kaudeksi HIFK:hon ja ponnistivat sitten rahakkaampiin Euroopan kaukaloihin. HPK:n mestarijoukkueesta myös puolustaja Miro Karjalainen pelaa tätä nykyä HIFK:ssa.